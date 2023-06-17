CHP'de 'değişim' kaosu! Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı: Ben onun ağabeyiyim

28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.
BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ
Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki süregelen koltuk kavgasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da müdahil oldu.
BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI: KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ
Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi. Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.
İMAMOĞLU'NA AYAR
Öte yandan Kuşoğlu, "Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diyerek Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi.
İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET
Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.
KUŞOĞLU'NUN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi. Bu durum İmamoğlu - Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.