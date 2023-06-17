CHP'de 'değişim' kaosu! Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı: Ben onun ağabeyiyim





Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki süregelen koltuk kavgasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da müdahil oldu.



BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI: KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi. Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.



İMAMOĞLU'NA AYAR

Öte yandan Kuşoğlu, "Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diyerek Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi.