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    • 18.06.2023 02:29
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    CHP'de 'değişim' kaosu! Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı: Ben onun ağabeyiyim

    CHP'deki Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşı boyut kazanarak büyüyor. Daha önce Ekrem İmamoğlu'na kapıyı kapatıp Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceklerini belirten, "Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olun" diyerek İmamoğlu'na ayar veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan bomba bir çıkış daha geldi. Kılıçdaroğlu'nun "Bu geminin kaptanı benim" mesajını destekleyen Kuşoğlu, "CHP okyanusları açan bir transatlantiktir" dedi. "Korumaya çalıştığımız CHP'nin tüzel kişiliği" deyip Kılıçdaroğlu'nu "CHP'nin tüzel kişiliğinin temsilcisi" olarak gösteren Kuşoğlu bir kez daha İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı gönderdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İmamoğlu’na ’sınırı aşma’ mesajı: Ben onun ağabeyiyim

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası CHP'yi değişim sancısı tuttu. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.

    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ
    Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.



    Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattındaki süregelen koltuk kavgasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da müdahil oldu.

    BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI: KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ
    Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargı süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi. Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.

    İMAMOĞLU'NA AYAR
    Öte yandan Kuşoğlu, "Grup başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar" diyerek Ekrem İmamoğlu'na ayar verdi.

    İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET
    Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.

    KUŞOĞLU'NUN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
    Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi. Bu durum İmamoğlu - Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.



        Tüm bu yaşanaların gölgesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan çarpıcı bir çıkış daha geldi.

        Kılıçdaroğlu'nun "Bu geminin kaptanı benim" mesajını destekleyen Kuşoğlu, "CHP okyanusları açan bir transatlantiktir. Her CHP'li gibi korumaya çalıştığımız Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi olan CHP'nin tüzel kişiliğidir. CHP'nin tüzel kişiliğini Kemal Kılıçdaroğlu temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.



        İMAMOĞLU'NA 'SINIRI AŞMA' MESAJI: "BEN ONUN AĞABEYİYİM"
        "Korumaya çalıştığımız CHP'nin tüzel kişiliği"         deyip Kılıçdaroğlu'nu "CHP'nin tüzel kişiliğinin temsilcisi" olarak gösteren Kuşoğlu bir kez daha İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı gönderdi.

        İmamoğlu'na yönelik açıklamaları sorulan Kuşoğlu, "Söylediklerim eleştiri değil öneridir, kaldı ki demokratik bir partiyiz eleştiri de olabilir ama tam ismi öneridir. Ben Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ağabeyiyim" dedi.
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        Üvey anne
        Haberler Güncel CHP'de 'değişim' kaosu! Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan İmamoğlu'na 'sınırı aşma' mesajı: Ben onun ağabeyiyim
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