Murat Ongun'un 'Bülent Kuşoğlu' beğenileri ortalığı karıştıracak! Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde

CHP'de sular durulmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'dan fark yemesinin ardından kazan kaldıran ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu.
İki isim daha önce baba-oğul mesajı vermeye çalışsalar da yaptıkları hamleler krizin boyutunu gösteriyor.
İMAMOĞLU KOLTUĞA GÖZ DİKTİ KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
Ekrem İmamoğlu sık sık 'değişim' çıkışı yaparak koltuğa göz diktiğini açık etese de Kılıçdaroğlu engelini aşamıyor.
Kendisi dışında partideki A Takımı'nı değiştiren ve örgütleri kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu 'delege' kozunu kullanarak İmamoğlu'na "İstanbul'a bak" demeye devam ediyor.
İki isim son olarak Ahlatlı Bel'de biraraya geldi.
Kriz beden dillerine yansırken bugün Kılıçdaroğlu cephesinden bir veto daha geldi.