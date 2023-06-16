Murat Ongun'un 'Bülent Kuşoğlu' beğenileri ortalığı karıştıracak! Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde

BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI

Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargu süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ

Öte yandan Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.