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    • 16.06.2023 19:34
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    Murat Ongun'un 'Bülent Kuşoğlu' beğenileri ortalığı karıştıracak! Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde

    CHP Kemal Kılıçdaroğlı-Ekrem İmamoğlu savaşı boyut kazandı. Topa bu kez ismin sağ kolları girdi. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu'nu hedef alarak adayımız Kılıçdaroğlu derken Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu - İmamoğlu savaşında yeni perde

    CHP'de sular durulmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'dan fark yemesinin ardından kazan kaldıran ilk isim Ekrem İmamoğlu oldu.

    İki isim daha önce baba-oğul mesajı vermeye çalışsalar da yaptıkları hamleler krizin boyutunu gösteriyor.


    12'nci mağlubiyetini almasına rağmen değişim ve istifa seslerine aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU KOLTUĞA GÖZ DİKTİ KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'U İŞARET ETTİ
    Ekrem İmamoğlu sık sık 'değişim' çıkışı yaparak koltuğa göz diktiğini açık etese de Kılıçdaroğlu engelini aşamıyor.

    Kendisi dışında partideki A Takımı'nı değiştiren ve örgütleri kendisine bağlayan Kılıçdaroğlu 'delege' kozunu kullanarak İmamoğlu'na "İstanbul'a bak" demeye devam ediyor.

    İki isim son olarak Ahlatlı Bel'de biraraya geldi.

    Kriz beden dillerine yansırken bugün Kılıçdaroğlu cephesinden bir veto daha geldi.

        BÜLENT KUŞOĞLU İMAMOĞLU'NA KAPIYI KAPATTI
        Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu hakkında devam eden yargu süreçlerini işaret ederek, "Adını koyalım, adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NU ADAY GÖSTERECEĞİZ
        Öte yandan Kuşoğlu kurultayda Kılıçdaroğlu'nu tekrar aday göstereceklerini de belirterek İmamoğlu'na kapıyı kapattı.

        İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU MURAT ONGUN'DAN OLAY HAREKET
        Kuşoğlu'na karşı hamle Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'dan geldi.

        KUŞOĞLU'UN YERDEN YERE VURULDUĞU PAYLAŞIMLARI BEĞENDİ
        Ongun Twitter üzerinden Kuşoğlu'nun yerden yere vurulduğu paylaşımları beğendi.

        Yaşanan durum İmamoğlu-Kılıçdaroğlu savaşının en somut örneklerinden biri olarak görüldü. Ongun'un beğendiği bir paylaşımda "CHP'yi batıran adamlar olarak tarihe geçeceksiniz" ifadeleri yer aldı.

        İşte o beğenilerden bazıları;
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        Haberler Güncel Murat Ongun'un 'Bülent Kuşoğlu' beğenileri ortalığı karıştıracak! Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu savaşında yeni perde
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