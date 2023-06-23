AK Parti'den yerel seçim hazırlığı! İstanbul ve Ankara'dan başlayacak çalışma: Kapılar tek tek çalınacak

SORULAR SORULACAK

Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.