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    • Haberler
    • 23.06.2023 07:50
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    • 23.06.2023 07:50
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    AK Parti'den yerel seçim hazırlığı! İstanbul ve Ankara'dan başlayacak çalışma: Kapılar tek tek çalınacak

    Genel seçimlerde elde edilen başarının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları başladı. Kapsamlı araştırmaların ardından AK Parti'ye oy vermeyen seçmenlere için bir rapor hazırlandı. Başkan Erdoğan'a sunulacak rapor kapsamında, İstanbul ve Ankara'dan başlayarak tüm Türkiye'de hayata geçirilecek bir çalışma yürütülecek.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den yerel seçim hazırlığı!

    AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa bizzat ulaşarak seçmen memnuniyeti çalışması başlatıldı. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.

    RAPOR SUNULACAK
    AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini siyasi MR çekerek analiz ediyor.

    Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor.

    Ankara ve İstanbul ile başlayan özel çalışma Edirne'den Kars'a tüm yurtta yapılacak.

        TEK TEK KAPILARI ÇALINACAK
        Araştırma kapsamında İstanbul'un farklı bölgelerinde belirlenen 20 bin seçmenin tek tek kapısı çalınacak.

        Rekor bir sayıyla yapılacak araştırmaya ilişkin parti kurmayları, "Vatandaş ne istiyor, ne istemiyorsa bakacağız" dedi.

        Vatandaşlara bizzat ulaşarak 14-28 Mayıs seçimlerinde tercihini neden başka partilerden yana kullandığının sebepleri araştırılıyor.

            SORULAR SORULACAK
            Çalışmada seçmene, "Oyunuzu ve gönlünüzü kazanmak için ne yapmamızı istiyorsunuz? Oyunuzu neden AK Parti'ye vermediniz? Eksik bulduğunuz nedir? Daha önce AK Parti'ye oy vermiş miydiniz? Yerel seçimlerde AK Parti'ye oy vermek için neyi görmek ister, neyin olmasını beklersiniz?" gibi sorular yöneltiliyor.

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            Haberler Haberler AK Parti'den yerel seçim hazırlığı! İstanbul ve Ankara'dan başlayacak çalışma: Kapılar tek tek çalınacak
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