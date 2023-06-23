AK Parti'den yerel seçim hazırlığı! İstanbul ve Ankara'dan başlayacak çalışma: Kapılar tek tek çalınacak

AK Parti, Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için sahanın nabzını tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşa bizzat ulaşarak seçmen memnuniyeti çalışması başlatıldı. Ankara ve İstanbul'dan başlayan ve 4 faktörün altında yatan 50'den fazla parametrenin yer aldığı kilit sorular vatandaşa soruluyor.
RAPOR SUNULACAK
AK Parti, kendisine oy vermeyen vatandaşın oy vermeme sebebini siyasi MR çekerek analiz ediyor.
Analiz sonuçlarının bayramdan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a strateji toplantısında rapor olarak sunulması bekleniyor.