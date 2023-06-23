Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında Yargıtay kararını verdi! FETÖ'nün amacı: Kaos ve darbe

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını organize eden Fetullahçı Terör örgütünün MİT ve Emniyet Mahrem yapılanmasında yer alan 13 sanık yargılandığı dava dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi.
Darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle suikastı planlayan ve "tetiği çekin" emrinin elebaşı Fetullah Gülen'den verildiğinin belirtildiği Yargıtay kararında, eylem ile FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz'da ulaşılmak istediği aynı amaçların hedef aldığı, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama planı olduğu belirtildi.
SIRTINDAN VURULDU
19 Aralık 2016'da Ankara'da düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'tan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılış kokteylinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, terörist Mevlüt Mert Altıntaş tarafından, konuşma yaptığı sırada sırtından vurularak öldürüldü.
3 kişiyi de yaralayan terörist Altıntaş, Özel Harekat Timlerinin düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi. Yapılan soruşturmada Mevlüt Mert Altıntaş'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.
KORUMA KULLANMADIĞI ELEBAŞINA İLETİLDİ
Yargıtay kararında suikastın nasıl planlandığı da tüm detaylarıyla anlatıldı. FETÖ'nün MİT yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensubu Vedat kod adlı Vehbi Kürşad Akalın'ın, örgütün mahrem yapılanmasında örgütsel sorumlusu konumunda bulunan Hüseyin Kötüce'ye Karlov hakkında bilgi verdiği, bu kapsamda Karlov'un koruma kullanmadığı bilgisinin örgütsel silsile içerisinde elebaşı Fetullah Gülen'e kadar ulaştığı kaydedildi.