Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastında Yargıtay kararını verdi! FETÖ'nün amacı: Kaos ve darbe

Sanıklar Vehbi Kürşat Akalın, Hüseyin Kötüce ve Salih Yılmaz'ın soruşturma aşamasındaki itirafları, HTS baz ve aranma kayıtları ile dosya kapsamındaki diğer bilgi, belge ve ifadelerle birlikte eylemin, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü ile MİT yapılanması tarafından birlikte örgüt içi organizasyon ve iş bölümü çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulandı.

AMAÇ: İLİŞKİLERİ SAVAŞ DÜZEYİNE ÇEKMEK

Dairenin kararında örgütünün amacının darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle Karlov suikastı eylemi ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki aynı amaçları hedeflediği, Rusya-Türkiye ilişkilerinin savaş düzeyine getirilerek yeni bir darbe girişimine zemin hazırlama amacı taşıdığı belirtildi. Bu eylemlerin amacının ne olursa olsun Anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğu belirtildi.