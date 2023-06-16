CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkası deşifre oldu: 11 maddede seçim hezimeti kara kaplı dosyada





KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI

Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu direkt aday olduğunu söylemedi ancak değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki koltuk savaşı fondaş medya tarafından sözde kulis bilgileri ve sızdırma haberlerle yakında takip ediliyor. Konuyla ilgili İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Sözcü gazetesinde bir yazı kaleme alan Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun koruması Mustafa Akın'ın elindeki kara kaplı dosyanın detaylarını yazdı. İşte "Seçimleri neden Erdoğan ve Cumhur İttifakı kazandı?" sorusunun cevaplarının yer aldığı dosyada yer alan maddeler...