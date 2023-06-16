CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin perde arkası deşifre oldu: 11 maddede seçim hezimeti kara kaplı dosyada

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için karşı karşıya sık sık gelen Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için karşı karşıya.
Baba-oğul mesajı vermeye çalışsalar da yaptıkları açıklamalar, gerilimi gözler önüne seriyor.
HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI
Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler tamamen bozuldu. Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı.
Çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi. CHP'de iç hesaplaşmalar ise kaçınılmaz oldu.
İKİ İSİM BİR ARAYA GELDİ
Bu süreçte değişim mesajı veren isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Muhalefette kritik günler yaşanırken iki isim arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.
İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.