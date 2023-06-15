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    • 15.06.2023 12:01
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    Ahlatlıbel'deki Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden yeni görüntüler! İmamoğlu'nun beden dili ne anlatıyor?

    Son dakika haberleri... 14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrasında koltuk savaşlarının kızıştığı CHP’de gözler dün yapılan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu toplantısına çevrilmişti. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs sonrası ‘değişim’ videosu yayınlamış ve geri adım atmamıştı. Ahlatlıbel’de 2 saat süren toplantı sonrası iki isimden de açıklama gelmedi. Ancak görüşmenin arka bahçesi ortaya çıktı. Ahlatlıbel’in arka bahçesinden gelen görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun beden dili gündem oldu. Ellerini arkada bağlayan Ekrem İmamoğlu, gerilimi gözler önüne sererken aynı zamanda birçok mesaj verdi. Beden dili uzmanları İmamoğlu'nun beden dili ile ilgili "çirkin bir hareket" olarak da yorumluyor. Peki beden dilinde ellerini arkaya bağlamak ne anlama geliyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun beden dili ne anlatıyor?

    Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde adaylık için karşı karşıya sık sık gelen Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında da CHP Genel Başkanlık koltuğu için karşı karşıya.

    Baba-oğul mesajı vermeye çalışsalar da yaptıkları açıklamalar, gerilimi gözler önüne seriyor.

    HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI
    Kılıçdaroğlu'nun seçimde 12'nci mağlubiyetini almasıyla parti içerisinde dengeler tamamen bozuldu.

    Öyle ki, seçmenler ve partili isimlerden değişim, istifa sesleri yükselmeye başladı.

    Çağrılara aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu ise 'görevimin başındayım' mesajı verdi. CHP'de iç hesaplaşmalar ise kaçınılmaz oldu.

    İKİ İSİM BİR ARAYA GELDİ
    Bu süreçte değişim mesajı veren isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Muhalefette kritik günler yaşanırken iki isim arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

    İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

    Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "BAKARIZ" CEVABI
        Siyaset kulislerinde konuşulanlara göre, İmamoğlu direkt aday olduğunu söylemedi ancak değişimin gerekli olduğunun altını çizerek "çekilin" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu talebe karşılığı ise "Sürece birlikte bakarız" oldu. Görüşmenin ardından basın mensuplarına el sallayan İmamoğlu'nun gergin yüz ifadesi dikkat çekti.

        ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYARAK YÜRÜDÜ
        Görüşmenin detayları merak edilirken, iki ismin Ahlatlıbel bahçesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

        Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bahçede gezintiye çıktı. Bu sırada İmamoğlu'nun beden dili, görüşmedeki gerilimi gözler önüne serdi.

        Sohbet sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan'ın yanında ellerini beline götürerek yürümesi dikkat çekti.

        O anlar sosyal medyada ise gündem oldu.

            BEDEN DİLİNDE ELLERİN ARKADA BAĞLI OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?
            Beden diline göre ellerin arkada bağlı olmasının dikkat çeken bir anlamı var. Ellerini arkada bağlayan kişi "Benim gücüm var, kendimden eminim ve arkam sağlam anlamına gelir. Bu kişiler otoritelerinin güçlü olduğuna dair mesaj vermeye çalışırlar. Genelde erkeklerde olan bu davranış şekli her yerde erkeğin gücünü ve otoritesini koyma ve koruma çabasını içine alır. Bu tarz bir hareket kadınlarda görülmez; görülse dahi erkek gibi kadın imajı olan kadınlar bunu yapabilir" demek istiyordur.

            Öte yandan beden dili uzmanları İmamoğlu'nun yaptığı gibi elleri arkaya bağlamanın çirkin bir hareket olduğunu ifade edip "Hoş karşılanmadığını" da belirtiyor.

            İMAMOĞLU ÇİFTE KOLTUK İSTİYOR: HEM İBB HEM CHP
            Görüşme sonrası kulislere yansıyan iddialara göre İmamoğlu, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile CHP Genel Başkanlığı bir arada yürütme istiyor. Konuyu köşesine taşıyan Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu ekibi bir ara üçüncü yol diye bir şey ortaya atmıştı. Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da aday olmasın, iki ismin üzerinde uzlaşacağı bir isim genel başkan olsun. Demirel'den sonra, "Kasıma kadar İsmet abi" formülü olarak gündeme gelmişti. Olmadı. CHP-SHP birleşmesinde ise Karayalçın ve Deniz Baykal da aday olmamıştı. "Hikmet abi" modeli olarak uygulanmıştı. Zaten Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bu görüşmesi için de Hikmet Çetin aracı olmuş. Hikmet Çetin iki partiyi CHP şemsiyesi altında birleştirdi. Deniz Baykal ilk kurultayda CHP'nin başına geçti." ifadelerini kullandı.

            İKİNCİ TOPLANTI HAFTAYA
            İki ismin görüşmesini CHP yandaşları da köşelerine taşıdı. Fondaş Sözcü'den İsmail Saymaz, iki ismin önümüzdeki hafta bir görüşme yapacağını belirtirken, "İddiaya göre İmamoğlu, değişime ilişkin önerilerini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, "Çalışma yapın, getirin" dedi. İmamoğlu çalışmasını tamamladıktan sonra önümüdeki hafta bir daha görüşecekler. Şimdilik herkes kendi pozisyonu koruyor." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel Ahlatlıbel'deki Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden yeni görüntüler! İmamoğlu'nun beden dili ne anlatıyor?
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