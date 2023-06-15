Ahlatlıbel'deki Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinden yeni görüntüler! İmamoğlu'nun beden dili ne anlatıyor?

İKİ İSİM BİR ARAYA GELDİ

Bu süreçte değişim mesajı veren isimlerden biri de Ekrem İmamoğlu oldu. Muhalefette kritik günler yaşanırken iki isim arasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Basına kapalı yapışan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.