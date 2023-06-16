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    • 16.06.2023 14:08
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    Bakanlığa ait tesisin tadilatına İBB engeli! Gürpınar Spor Kulübü'nden İmamoğlu'na tepki: Yandaşına peşkeş çekecek

    Beylikdüzü'nde Gürpınar Spor Kulübü tesislerinde tadilat yapmak istedi ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'nin engeliyle karşılaştı. Zabıta ekipleriyle yaşanan gerilim sonrası Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Cesaret, "İBB, burayı ele geçirip kendi amaçları doğrultusunda kullanmak veya yakın ilişkide olduğu kişilere haksız kazanç sağlamak istiyor gibi görünüyor" dedi.

    İHA
    Tesis tadilatına İBB engeli: Yandaşına peşkeş çekecek

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet yerine çile getirdi. İstanbul ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok noktada alarm verirken yaşanan son olay şaşkına çevirdi.

    İddiaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve Gürpınar Spor Kulübü'nün kullanımına bırakılan atıl haldeki yüzme havuzunun ve sosyal tesisin tadilat yapılmak istendi.

    Bu sırada bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri gitti. Kulübün tadilatı izinsiz şekilde yaptığı söyleyen zabıta personelleri, tesisin önüne birçok araç park etti.

    Tadilat işlemine izin vermeyen zabıtalara ise Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret tepki gösterdi. Zabıta ekipleri, gece boyunca tesislerin önünde bekledi. Gürpınar Spor Kulübü ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de benzer sebeple gündeme gelmişti.

        Konu ile ilgili konuşan Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan yerin kulübümüzün kullanım hakkına sahip olmasına rağmen bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin tepkisi ile karşılaştık. Kulübümüzün yan tarafında sosyal tesislerimiz ve yüzme havuzlarımız bulunmaktadır. Gürpınar Spor Kulübümüze yüzme branşı açarak yeni yüzme sporcuları yetiştirmek için yan tarafta atıl duran tesislerimizin tadilatını yapmak için camını, çerçevesini takarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının tepkisi ile karşılaştık" dedi.



        "GENÇLERİ SOKAKLARA ATARAK SPORDAN EKSİK ETMENİN BİR BELEDİYE BAŞKANINA YAKIŞTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"
        Durumun 2016 yılından beridir sürdüğünü belirten Cesaret, "Bu sorun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından İBB Başkanlığı zamanına ve bu zamana kadar süren bir süreçtir. Ben kulüp başkanıyım. Yaklaşık burada 150'ye yakın futbol faaliyetleri gösteren gençlerimiz var. Onunla birlikte Beylikdüzü'nde 8 tane kulüple birlikte kulüpler birliği faaliyeti gösteriyoruz. Buradaki gençleri sokaklara atarak onları spordan eksik etmenin bir belediye başkanına yakıştığını düşünmüyorum. Bu sorunun en kısa sürede mercilerde hallolacağını düşünüyorum. Bizim tek derdimiz burada spor faaliyetleri göstermek ve gençlerin madde bağımlılığına düşmemelerini sağlamak" diye konuştu.



        "BU ŞEKİLDE SİYASİ OLAYLARLA KİMSE BU SPOR KULÜBÜNÜ KAPATAMAZ"
        Kulübün başarıları hakkında da konuşan Cesaret, "Bu sene Gürpınar Spor Kulübümüz, çok büyük bir başarı göstererek branşında şampiyon oldu ve bir üst lige yükseldi. Bu başarı tüm Gürpınar halkının teveccühü ile karşılaştı ve herkes kulübüne sahip çıktı. Bu şekilde siyasi olaylarla kimse bu spor kulübünü kapatamaz. Çünkü bu 1988 yılında kurulmuş ve Gürpınar halkını temsil eden bir kulüptür. Belediyenin bu tutarsız hareketlerinden rahatsızım. Çıkarmak istemelerin sebebi ise İBB burayı alıp kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor" dedi.
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        Haberler Güncel Bakanlığa ait tesisin tadilatına İBB engeli! Gürpınar Spor Kulübü'nden İmamoğlu'na tepki: Yandaşına peşkeş çekecek
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