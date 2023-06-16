Bakanlığa ait tesisin tadilatına İBB engeli! Gürpınar Spor Kulübü'nden İmamoğlu'na tepki: Yandaşına peşkeş çekecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet yerine çile getirdi. İstanbul ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok noktada alarm verirken yaşanan son olay şaşkına çevirdi.
İddiaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve Gürpınar Spor Kulübü'nün kullanımına bırakılan atıl haldeki yüzme havuzunun ve sosyal tesisin tadilat yapılmak istendi.
Bu sırada bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri gitti. Kulübün tadilatı izinsiz şekilde yaptığı söyleyen zabıta personelleri, tesisin önüne birçok araç park etti.
Tadilat işlemine izin vermeyen zabıtalara ise Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret tepki gösterdi. Zabıta ekipleri, gece boyunca tesislerin önünde bekledi. Gürpınar Spor Kulübü ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de benzer sebeple gündeme gelmişti.