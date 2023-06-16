Bakanlığa ait tesisin tadilatına İBB engeli! Gürpınar Spor Kulübü'nden İmamoğlu'na tepki: Yandaşına peşkeş çekecek





"BU ŞEKİLDE SİYASİ OLAYLARLA KİMSE BU SPOR KULÜBÜNÜ KAPATAMAZ"

Kulübün başarıları hakkında da konuşan Cesaret, "Bu sene Gürpınar Spor Kulübümüz, çok büyük bir başarı göstererek branşında şampiyon oldu ve bir üst lige yükseldi. Bu başarı tüm Gürpınar halkının teveccühü ile karşılaştı ve herkes kulübüne sahip çıktı. Bu şekilde siyasi olaylarla kimse bu spor kulübünü kapatamaz. Çünkü bu 1988 yılında kurulmuş ve Gürpınar halkını temsil eden bir kulüptür. Belediyenin bu tutarsız hareketlerinden rahatsızım. Çıkarmak istemelerin sebebi ise İBB burayı alıp kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor" dedi.