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    • 14.06.2023 20:18
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    • 14.06.2023 20:19
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    "Kılıçdaroğlu'nu madara yayını" demiştik... CHP'li Ali Mahir Başarır 'Ekremci' medyaya sert daldı! İmamoğlu'na 'kurultay' ayarı

    CHP tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu. Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi. Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı.Bu durum sonrası Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nda yer alan Ali Mahir Başarır, Ekremci medyaya sert vurdu. Başarır, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e de 'adaylık yeri kurultaydır' ayarı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekrem’e ve medyasına sert daldı! Kurultay ayarı

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Parti tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı.

    Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.

    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: 'DELEGE BENDE KURULTAY BENDE' MESAJI
    "Önceliğim İstanbul"     diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi de tüm dikkatleri üzerine topladı.

    İMAMOĞLU RESTİ ÇEKTİ: "MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL"
    İmamoğlu da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle resti çekip aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurguladı.



        Bu durum sonrası gözler tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi...

        KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KOLTUĞU BIRAKMIYORUM' MESAJI: "KAPTAN OLARAK GEMİYİ LİMANA SAĞLAM GÖTÜRECEĞİM"
        Kılıçdaroğlu, yerel seçimlere kadar koltuğu bırakmayacağını ilan ederek "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır" dedi.


        ANKARA'DA KRİZ MASASI
        Öte yandan Ankara'da kriz masası kuruldu. Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyen Ekrem İmamoğlu ve "Bu geminin kaptanı benim, delege bende kurultay bende" mesajı veren Kılıçdaroğlu bir araya geldi.



        Toplantı sonrası ikilinin gergin halleri dikkatlerden kaçmadı.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken topa CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır girdi.

        EKREMCİ MEDYAYA SERT VURDU
        Ekrem İmamoğlu güdümündeki CHP medyasına sert sözlerle yüklenen Başarır, "Burada bir sorumluluk varsa benim de sorumluluğum var. Herkesin beraberce bir sorumluluğu var. Genel Başkanımızı tabii ki eleştirebilirsiniz ama televizyon kanallarından çıkıp da hakaret edilmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Tüm sorumluluğu ona yükleyerek hakaret etmelerine, tehdit etmelerine asla izin vermeyiz. Basın tabii ki eleştirecek, tabii ki konuşacak tabii ki soru soracak ama bizim içimizi, vicdanımızı, Türkiye'nin vicdanını acıtacak davranışlarda bulunmamalılar" ifadelerini kullandı.


            KILIÇDAROĞLU'NU MADARA ETME YAYININI BİR HATIRLAYALIM...
            Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde Ekremci Sözcü TV'nin yayınına konuk olmuştu. Yayında sorulan sorularda ise Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma amacı güdülmüştü.

            Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkışmış, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etmişti.

            İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne atmış, Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymamıştı.



            İMAMOĞLU'NA 'KURULTAY' AYARI
            Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'na 'kurultay' ayarı verdi.

            Başarır, "Ekrem Bey, Özgür Bey ya da partinin birçok değeri tabii ki aday olmak isteyecektir. En doğal haklarıdır. Bunun da yeri kurultayıdır" ifadelerini kullandı.



            KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
            Bilindiği üzere Kemal Kılıçdaroğlu geride bıraktığımız günlerde İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende, boşa kürek çekme' mesajı vermişti.

            BU MESAJ HEM EKREM'E HEM DE ÖZGÜR'E....
            CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaparak Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu destekleyip hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Özgür Özel'e "İstediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar deneyin... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı vermişti.
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            Haberler Güncel "Kılıçdaroğlu'nu madara yayını" demiştik... CHP'li Ali Mahir Başarır 'Ekremci' medyaya sert daldı! İmamoğlu'na 'kurultay' ayarı
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