CHP'de diktatörlük yasası: Televizyon ve sosyal medya yasak... Önce Grup Başkanvekili'nden izin alın!

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istendiği partide, değişim sesleri yükselmeye devam ediyor.
"GÖREVİMİN BAŞINDAYIM!"
Kılıçdaroğlu, partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına ise aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.
İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.