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    • Haberler
    • 14.06.2023 14:25
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    • 14.06.2023 14:45
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    CHP'de diktatörlük yasası: Televizyon ve sosyal medya yasak... Önce Grup Başkanvekili'nden izin alın!

    CHP'de seçim hezimetinin ardından parti için kazanlar kaynamaya başladı. Seçim gecesi, "mücadeleye devam" mesajı veren Kılıçdaroğlu'na, "değişim" cevabı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ilk bayrak açan isim oldu. Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel de, adaylığını duyurdu. Tanju Özcan, Gürsel Tekin gibi isimler de koltuk yarışı için sıraya girdiler. Partideki çatlak sesleri susturmak isteyen Kılıçdaroğlu, olağanüstü önlemlere başvurdu. Alınan karara göre; vekiller televizyon programlarına çıkmadan önce grup başkanvekilinden onay alacak. Getirilen kısıtlamalardan sosyal medya kullanımı da nasibini aldı.

    takvim.com.tr
    CHP’de diktatörlük yasası

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hüsrana uğrayan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istendiği partide, değişim sesleri yükselmeye devam ediyor.

    "GÖREVİMİN BAŞINDAYIM!"
    Kılıçdaroğlu, partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa çağrılarına ise aldırış etmeden 'görevimin başındayım' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi. "Önceliğim İstanbul" diyerek de CHP'li İBB Başkanı'nın önüne set çekti.


    İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel sahneye çıktı...

    Özel, "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

        Gerilimin yüksek olduğu muhalefette, alınan yeni kararlarla gündem değiştirilmeye başlandı.

        Yaşanan krizlerin ardından CHP yönetimi flaş bir karara imza attı. Alınan kara göre CHP'li vekiller televizyon programlarına katılmadan önce grup başkanvekilinden onay alacak.

        SON ÇIKIŞ TANJU ÖZCAN'DAN
        CHP'den 1 yıl süreyle, geçici olarak ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Genel Başkanlık görevine hazır olduğunu söyledi.

        Özcan, geçici ihraç cezasının sona ermesiyle ilgili "Resmi üyeliğim Yargıtay'a gönderilecek. Benim herhangi bir başvuru yapmama gerek yok. Ayın 13'ünde verilmişti, ayın 12'si itibariyle cezam bitiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na partimiz genel sekreterliği tarafından yazı yazılacak ve tekrar asil üyelik sıfatını kazanmış olacağım" dedi.

        ÖNCE İMAMOĞLU'NA DESTEK SONRA ADAYLIK SİNYALİ
        Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yapılması planlanan kurultayda, değişimden yana olan isimler arasında yer aldığını da açıkladı.

        Özcan, kamuoyunda CHP'yi yönetebilecek en güçlü isim olarak Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü ifade ederek, "Gerçekten partiyi düşünen insanlar bu değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına vardı. Teker teker açıklamalarıyla bunu kamuoyunun gündemine taşıyorlar. Burada amaç sayın genel başkanı da kırmadan çekilmesini sağlamak. Bu sadece genel başkan değişimi ile de yeterli kalmamalı. Tüzük değişikliği yapılmalı, parti programı yeniden yazılmalı. Çünkü çok eski bir program. Yeni kadrolarla yola devam edilmeli ve CHP'nin net çizgileri olmalı. Biz altılı masayı toplayarak herkese benzemeye çalıştık ama hiç kimseye benzeyemedik. Şu an kamuoyunda en güçlü isim Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu bu görevden kaçmamalıdır, ben kaçmayacağını ümit ediyorum. Onun dışında CHP'yi yönetebilecek genç, nitelikli arkadaşlarımız da var" diye konuştu.

        "BEN ŞAHSIM ADINA GÖREVDEN KAÇMAM"
        Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimsenin aday çıkmaması halinde aday olabileceğini belirten Özcan şöyle devam etti:

        "Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse biz böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Benim derdim ben değil. Benim derdim parti, benim derdim ülkem." Parti elden gidiyor, ülke elden gidiyor. Bu aşamada en çok bu gömleği giymek Ekrem İmamoğlu'na yakışır. Onun dışında alternatif isimler var. Ama bunların hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih de, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse, ben kaçınmam."

        Yaşanan krizlerin ardından CHP yönetimi flaş bir karara imza attı. Alınan kara göre CHP'li vekiller televizyon programlarına katılmadan önce grup başkanvekilinden onay alacak.

        BASIN KISITLAMASI GELDİ
        CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.

        Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.

            3 MADDE ÖN PLANA ÇIKTI
            Dikkat çeken maddeler ise şu şekilde:
            - Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.
            - 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.
            - Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.

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            Haberler Haberler CHP'de diktatörlük yasası: Televizyon ve sosyal medya yasak... Önce Grup Başkanvekili'nden izin alın!
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