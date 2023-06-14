CHP'de diktatörlük yasası: Televizyon ve sosyal medya yasak... Önce Grup Başkanvekili'nden izin alın!

"BEN ŞAHSIM ADINA GÖREVDEN KAÇMAM"

Kılıçdaroğlu'nun karşısına kimsenin aday çıkmaması halinde aday olabileceğini belirten Özcan şöyle devam etti:

"Bu cesareti kimse gösteremezse eğer üzerimize vazife düşerse biz böyle bir siyasi hareketten ben şahsım adına kaçmam. Benim derdim ben değil. Benim derdim parti, benim derdim ülkem." Parti elden gidiyor, ülke elden gidiyor. Bu aşamada en çok bu gömleği giymek Ekrem İmamoğlu'na yakışır. Onun dışında alternatif isimler var. Ama bunların hiçbiri, 'biz yokuz' derse, siyasi tarih de, 'bu görevi sana yüklüyorum' derse, ben kaçınmam."

Yaşanan krizlerin ardından CHP yönetimi flaş bir karara imza attı. Alınan kara göre CHP'li vekiller televizyon programlarına katılmadan önce grup başkanvekilinden onay alacak.

BASIN KISITLAMASI GELDİ

CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.

Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.