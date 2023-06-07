PKK elebaşı Sabri Ok, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası 8'liyi sattı: Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi

Terösitbaşı Ok daha önce destek verdiği koalisyona şu sözleri söyledi;

"Millet İttifakı da zorla bir araya gelmişti zaten. Güçleri de, akılları da, ittifakları da yetmedi. Ama Kürt halkı ve demokratik güçler tüm saldırılara karşı direndi."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tura giderken milliyeçi söylemlerde bulunmasını da eleştiren teröristbaşı Sabri Ok, "Zaten bu ittifak özellikle 28 Mayıs seçiminde Rêber Apo'ya, hareketimize ve Kürt halkına karşı dillerini, stratejilerini, değiştirdiler. O kadar ilkesiz, o kadar pragmatik ve dar bir şekilde hareket etmek olmaz" dedi.

YEREL SEÇİMLER İÇİN İTTİFAK ÇAĞRISI

Yerel seçimler için yeni bir ittifak çağrısı yapan teröristaşı, "Mesela 8 ay sonra yerel seçimler var. Faşist AKP iktidarı büyük bir ekonomik krizin faturasıyla karşı karşıyadır, dar bir siyasete hapsolmuş durumda. Yani öyle her şey onların istediği gibi olmadı. Eğer moralli olunursa, güçlü bir irade, iddia sahibi olunursa, iyi bir örgütlenme sağlanırsa bu işgalci iktidarın ömrünü daha da kısaltma imkanları var." iddiasında bulundu.

APO'YA ÖZGÜRLÜK VE TEHDİT SÖYLEMLERİ!



Öte yandan bölücü ifadeler kullanarak terör propagandası yapan Ok Teröristbaşı Abdullah Öcalan için de özgürlük istedi. Sabri Ok devleti hedef alarak, "Rêber Apo işgalcileri çok iyi tanıyor. Düşman Rêber Apo'nun bir konuşmasıyla, bir sözüyle nelerin değişebileceğinin farkındadır. Komplodan bu yana yüzlerce PKK militanı Rêber Apo'nun fiziki özgürlüğü ve komployu protesto etmek için bedenlerini ateşe verdiler. 50 yılını mücadeleye adamış olan Rêber Apo'ya kimse sıradan biriymiş gibi yaklaşamaz. Türk devleti Önderlikten intikam almak için ellerinden ne geliyorsa yapıyor. " dedi.

KÖŞEYE SIKIŞTIKLARINI İTİRAF ETTİ

Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanarak büyük bir güç elde ettiğini ve bunun PKK için kötü olduğunu itiraf eden Ok, Mahmur ve Şengal'e yönelik operasyolar sebebiyle köşeye sıkıştıklarını da anlattı.

DURAN KALKAN DA SATMIŞTI

Öte yandan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan dün eçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun isabetli bir aday olmadığını savundu. 8'li koalisyona verdikleri desteği açık açık itiraf eden Duran Kalkan yapılan ittifakın doğru olduğunu söylerken, "Millet İttifakı içindeki dört partinin CHP listesinden seçime girmesi çok ciddi hataydı ve CHP'ye oy kazandırmadığı gibi, ciddi biçimde oy kaybettirdi de. Yine Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanmak için isabetli bir aday değildi." dedi.



