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    • 15.06.2023 02:37
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    DEŞİFRE | 28 Mayıs sonrası satılık kalemlerin içler acınası hali... CHP'de 'medyatik' kavga! Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi

    28 Mayıs'taki hezimet CHP'nin ayarlarıyla oynadı. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti, Kılıçdaroğlu ise 'bu geminin kaptanı benim' diyerek koltuğu bırakmayacağını ilan etti. İkili arasındaki gerilim CHP medyasını da Kemalciler ve Ekremciler olarak kutuplaştırdı. Ekremci medyada Kılıçdaroğlu'nu hedef alan yayınlar baş gösterdi. Bunun üzerine Bay Bay Kemal 'Satılık kalemler' çıkışına imza atarak sert tepki gösterdi. Bu duruma içerleyen Fatih Portakal, "Boş bir cümle... Pişkinsin Kılıçdaroğlu, kusura bakarsan da bak!" dedi. Portakal'a yanıt Merdan Yanardağ'dan geldi. Yanardağ, "Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi

    CHP tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.

    Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREMCİ MEDYAYA: "SATILIK KALEMLER..."
    Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.

    CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.




    KILIÇDAROĞLU 'SATILIK KALEMLER' DEDİ, FATİH PORTAKAL İÇERLEDİ: "BOŞ BİR CÜMLE..."
    Kılıçdaroğlu'nun "Kalemini satanlar" söylemine ilk içerleyen isim ise Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı,muhalefetin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal oldu.

    Portakal, CHP liderinin tepkisini 'boş bir cümle' olarak tanımlayıp, "Kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı had safhada 'Siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor" ifadelerini kullandı.

    "PİŞKİNSİN KILIÇDAROĞLU! KUSURA BAKARSAN DA BAK"
    Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık 'pişkin' diyen Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu'nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın" şeklinde konuştu.



        KEMALCİ VE EKREMCİ MEYDA BİR KEZ DAHA BİRBİRİNE DÜŞTÜ: "AĞZINI ÇALKALA FATİH PORTAKAL"
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'dan Fatih Portakal'a yaylım ateşi geldi.

        Böylelikle, aday belirleme sürecinde birbirine düşen CHP medyasındaki Ekremci ve Kemalci aktörler 28 Mayıs'taki hezimet sonrası bir kez daha birbirne girdi.

        Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan eleştirileri "CHP'yi imha etmeye yönelik" olarak tanımlayan Yanardağ, "Konforlu yerlerden konuşup ahkam kesmeye kalkmayın bizleri kastediyorsanız da ağzınızı çalkalayın" sözleriyle Fatih Portakal'ı bombaladı.



        EKREMCİ MEDYAYA BOMBARDIMAN: "TERBİYELİ OLUN, AĞZINIZI TOPLAYIN, SİZİ UYARIYORUM"
        Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesi saygısızlık yapılması, yukardan konuşulması bütün bunları kabul etmek mümkün değil. Onlar tamamen gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneğidir." dedi.

        "Kendisi muhalif zanneden ya da sunan gazeteler ve televizyonlarda bu yönde operasyonların başlatılması da başlı başına dikkat çekicidir" diyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu güdümündeki medyaya şu sözlerle yüklendi;

        "Terbiyeli olacaksınız, ağzınızı toplayacaksınız. Yandaş medyanın deyimleriyle dostlarınıza saldırmayacaksınız. Dostluğumuzu korumaya çalışıyoruz. Buradan özellikle uyarıyorum.

        CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR, EKREMCİ MEDYAYA DALDI
        Bugün de CHP'li Ali Mahir Başarır, Ekrem İmamoğlu güdümündeki CHP medyasına sert sözlerle yüklenip "Burada bir sorumluluk varsa benim de sorumluluğum var. Herkesin beraberce bir sorumluluğu var. Genel Başkanımızı tabii ki eleştirebilirsiniz ama televizyon kanallarından çıkıp da hakaret edilmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Tüm sorumluluğu ona yükleyerek hakaret etmelerine, tehdit etmelerine asla izin vermeyiz. Basın tabii ki eleştirecek, tabii ki konuşacak tabii ki soru soracak ama bizim içimizi, vicdanımızı, Türkiye'nin vicdanını acıtacak davranışlarda bulunmamalılar" ifadelerini kullandı.


            KILIÇDAROĞLU'NU MADARA ETME YAYININI BİR HATIRLAYALIM...
            Öte yandan geride bıraktığımız günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekremci Sözcü TV'de katıldığı yayına dikkat çekmekte fayda var...

            Yayında sorulan sorularda Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma amacı güdülmüştü. Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkışmış, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etmişti.

            İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne atmış, Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymamıştı.
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            Haberler Güncel DEŞİFRE | 28 Mayıs sonrası satılık kalemlerin içler acınası hali... CHP'de 'medyatik' kavga! Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi
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