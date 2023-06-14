DEŞİFRE | 28 Mayıs sonrası satılık kalemlerin içler acınası hali... CHP'de 'medyatik' kavga! Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi





EKREMCİ MEDYAYA BOMBARDIMAN: "TERBİYELİ OLUN, AĞZINIZI TOPLAYIN, SİZİ UYARIYORUM"

Yanardağ, "Kılıçdaroğlu'na hakaret edilmesi saygısızlık yapılması, yukardan konuşulması bütün bunları kabul etmek mümkün değil. Onlar tamamen gazetecilik falan değil terbiyesizlik örneğidir." dedi.

"Kendisi muhalif zanneden ya da sunan gazeteler ve televizyonlarda bu yönde operasyonların başlatılması da başlı başına dikkat çekicidir" diyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu güdümündeki medyaya şu sözlerle yüklendi;

"Terbiyeli olacaksınız, ağzınızı toplayacaksınız. Yandaş medyanın deyimleriyle dostlarınıza saldırmayacaksınız. Dostluğumuzu korumaya çalışıyoruz. Buradan özellikle uyarıyorum.