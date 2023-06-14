DEŞİFRE | 28 Mayıs sonrası satılık kalemlerin içler acınası hali... CHP'de 'medyatik' kavga! Kemalciler ve Ekremciler birbirine girdi

CHP tansiyon derecesi yüksek oldukça gergin günlerden geçiyor. "Topyekün değişim" çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ipler koptu.
Kılıçdaroğlu, "Bu geminin kaptanı benim, önceliğim İstanbul, delege bende kurultay bende" mesajı verip İmamoğlu'na resti çekti. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREMCİ MEDYAYA: "SATILIK KALEMLER..."
Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.
CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU 'SATILIK KALEMLER' DEDİ, FATİH PORTAKAL İÇERLEDİ: "BOŞ BİR CÜMLE..."
Kılıçdaroğlu'nun "Kalemini satanlar" söylemine ilk içerleyen isim ise Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı,muhalefetin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal oldu.
Portakal, CHP liderinin tepkisini 'boş bir cümle' olarak tanımlayıp, "Kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı had safhada 'Siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor" ifadelerini kullandı.
"PİŞKİNSİN KILIÇDAROĞLU! KUSURA BAKARSAN DA BAK"
Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık 'pişkin' diyen Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu'nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın" şeklinde konuştu.