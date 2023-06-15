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    • 15.06.2023 19:12
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    Muharrem İnce'den siyasete dönüş mesajı: Gençler hazır olun bayramdan sonra yollara düşeceğiz | Sosyal medyadan destek mesajı yağdı!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmiş ve yaşanan gelişmelere yönelik sessizliğini korumuştu. İnce bugün ise sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Muharrem İnce, siyasete yeniden döneceği mesajını vererek: "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz." İfadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, İnce’ye “Biz hazırız başkanım”, “Geliyor gelmekte olan” ifadeleri ile adeta destek mesajları yağdırdı.

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce’den dönüş sinyali: Gençler hazır olun...

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik emişti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'nin kararından önce sosyal medyada gerçek dışı videolar dolaşıma sokulmuştu. FETÖ eliyle yürütülen kumpasta CHP'nin sosyal medya trolleri görüntülerin yayılmasından aktif rol üstlenmişti.

    "ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
    Skandal sonrası CHP fondaşları da harekete geçti. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kumpasla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, FETÖ-CHP kumpasına boyun eğerek, "Adaylıktan çekiliyorum" dedi. Kılıçdaroğlu, İnce'nin açıklamasının ardından sosyal medyadan adeta dalga geçer gibi bir paylaşımda bulundu.

    İnce'nin avukatı Fidel Okan katıldığı bir programda, CHP-FETÖ-Ankara Kuşu üçgeninde oluşturulan 'kaset' kumpasının bilinmeyenlerini anlatmıştı.. Okan, "Kılıçdaroğlu hiç samimi değil, CHP'de bu hesapları bilmeyen mi var? Dosya daha da derinleşecektir. Burada FETÖ ve CHP ortak operasyonu söz konusu" ifadelerini kullanmıştı.

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala cumhurbaşkanı adaylığından çekilmiş ve yaşanan gelişmelere yönelik sessizliğini korumuştu. İnce bugün ise sosyal medya hesabından şoke eden yeni bir açıklama yaptı.

        "TEKRARDAN YOLLARA DÜŞECEĞİZ"
        Muharrem İnce, siyasete yeniden döneceği mesajını vererek şu paylaşımı yaptı: "Gençler, evlatlarım hazır olun. Bayramdan sonra tekrardan yollara düşeceğiz." İfadelerini kullandı.

        SOSYAL MEDEYADAN BÜYÜK DESTEK
        Yapılan açıklamanın ardından sosyal medya kullanıcıları, İnce'ye "Biz hazırız başkanım", "Geliyor gelmekte olan" ifadeleri ile adeta destek mesajları yağdırdı.

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        Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na rest
        Haberler Güncel Muharrem İnce'den siyasete dönüş mesajı: Gençler hazır olun bayramdan sonra yollara düşeceğiz | Sosyal medyadan destek mesajı yağdı!
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