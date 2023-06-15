Muharrem İnce'den siyasete dönüş mesajı: Gençler hazır olun bayramdan sonra yollara düşeceğiz | Sosyal medyadan destek mesajı yağdı!

Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik emişti. 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ kumpası ve CHP'lilerin 'kaset' ve 'para aldı' iddiaları sonrası, 14 Mayıs seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti. İnce'nin kararından önce sosyal medyada gerçek dışı videolar dolaşıma sokulmuştu. FETÖ eliyle yürütülen kumpasta CHP'nin sosyal medya trolleri görüntülerin yayılmasından aktif rol üstlenmişti.