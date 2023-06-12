CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun





ALPER TAŞDELEN VE TUNCAY ÖZKAN DA ADAYLIK PEŞİNDE

Kulislerde konuşulan da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de genel başkanlığı istediği iddia ediliyor. Engin Altay ve Gürsel Erol tarafından hazırlandığı belirtiliyor.

Bir de Tuncay Özkan da genel başkanlığı istiyor. Kendisinin genel başkan adayı olmak istediği biliniyor.