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    • Güncel
    • 13.06.2023 00:41
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    • 13.06.2023 01:36
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    CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun

    CHP'de yer yerinden oynuyor. Koltuğa yapışan ve mücadeleye devam diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel'de rakip oldu.Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu yaşananların ardından CHP kulislerinden bomba iddialar gündeme geldi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na karşı yaptığı adaylık çıkışı sonrası açıklamalarda bulundu. “Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım” diyen Özel, "Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun" dedi. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili iki ismin daha adaylık için hazırlandığı A Haber ekranlarında kulis bilgisi olarak paylaştı.

    CHP’de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor!

    28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP'de işler çığırından çıktı. Başkan Erdoğan'dan fark yiyen Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.



    EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.



    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
    Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.

    "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

    KILIÇDAROĞLU'NA 'ÖZEL' RAKİP
    Kemal Kılıçdaroğlu'na şoke etkisi yaratacak bir diğer rakip ise Özgür Özer oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti.

    CHP yandaşı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.



        "PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"
        Özel şunları söyledi;

        "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım.



        YENİ KADROLAR LAZIM
        Önümüzdeki dönemde genç ve dinamik, partinin ana damarını terk etmeyen, bu konudaki endişeleri körüklemeyecek olan kadrolar gerekiyor.

        Sosyal demokrat çizginin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İşçinin, gençlerin ve kadınların CHP'si… Kendini halka arz eden, oradan talep topladığı bir çizgiye ihtiyaç var. Bu noktada, olmam gereken yer neresiyse orada olacağım.



        CHP'DE KAZAN KAYNIYOR, KULİSLER ÇALKALANIYOR
        Tüm bu yaşananların ardından CHP kulislerinden bomba iddialar gündeme geldi. Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı yaptığı adaylık çıkışı sonrası açıklamalarda bulundu.



            KUVVETLİ ÖZELEŞTİRİ YAPMAMIZ LAZIM
            "Bu süreçte mutlaka kuvvetli özeleştiri yapmamız lazım"             diyen Özgür Özel Bırakın parti mensuplarını, oy veren vatandaşın bize "Değişin" deme hakkı var. Hatta oy vermeyenler de "Değişin de oy verelim" diyebilir" dedi.



            "SORUMLULUKTAN FEDAKARLIKTAN KAÇMIYORUM"
            Sorumluluktan ve fedakarlık kaçmadığını vuruglayan Özgür Özel "Genel Başkanımız ile çatışmayı da onun hırpalanmasını da doğru bulmam. Bu süreçte bir kaç aday yarışabilir. Veya bir uzlaşı da mümkün olabilir. Ben illa genel başkan adayı olayım demiyorum. Sorumluluktan da fedakarlıktan kaçmıyorum. Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon olmak isteyen takımın her mevkiinde olabilirim. Yeter ki değişim olsun. Yerel seçime doğru giderken, yani ekim kasım gibi CHP'nin yenilenip güçlenmesi lazım." İfadelerini kullandı.



            A HABER'DE ÇARPICI KULİS BİLGİSİ
            Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı A Haber ekranlarında CHP içindeki bir başka kulis bilgisini paylaştı.

            KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI 2 YENİ İSİM DAHA I VİDEO İZLE



                İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REKLAM ÖDEMESİ
                Mansur Yavaş en başından beri biraz farklı. Ekrem Bey doğrudan Akşener ve İYİ Parti'yle çalışıyor. İYİ Parti'nin reklam bütçesinin önemli bir bölümünü İmamoğlu karşılamıştı. Bu paralar CHP'li İBB tarafından ödendi.



                MANSUR YAVAŞ İYİ PARTİLİ GİBİ DAVRANIYOR
                Mansur Bey ise bütünsel olarak İYİ Partililerle daha fazla çalışıyor ve İYİ Partili gibi davranıyor. Geçenlerde üst düzey bir bürokratını görevden aldı ve yerine İYİ Parti'ye yakın birini atadı. Mansur Bey ile ilgili yakıştırma İYİ Partili belediye başkanı gibi davrandığı konuşuluyor. Mansur Bey CHP'yi yok sayıyor.



                ÖZGÜR ÖZEL İLE DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ?
                Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında olan adaylık diyaloğunun İmamoğlu'na karşı bir danışıklı dövüş olduğu iddia ediliyor. İmamoğlu eğer göreve gelirse Kılıçdaroğlu'na dair her şeyi yerle bir edecek ama Özgür Özel daha koruyan kollayan bir tavır sergiler.



                    ALPER TAŞDELEN VE TUNCAY ÖZKAN DA ADAYLIK PEŞİNDE
                    Kulislerde konuşulan da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de genel başkanlığı istediği iddia ediliyor. Engin Altay ve Gürsel Erol tarafından hazırlandığı belirtiliyor.

                    Bir de Tuncay Özkan da genel başkanlığı istiyor. Kendisinin genel başkan adayı olmak istediği biliniyor.

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                    Haberler Güncel CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun
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