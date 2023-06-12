CHP'de kazan kaynıyor, kulisler çalkalanıyor! Özgür Özel, CHP koltuğu için ellerini ovuşturuyor: Yeter ki değişim olsun

28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP'de işler çığırından çıktı. Başkan Erdoğan'dan fark yiyen Kılıçdaroğlu 12 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 'mücadeleye devam' mesajı vererek koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM MESAJI
Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.
İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.
"Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'ÖZEL' RAKİP
Kemal Kılıçdaroğlu'na şoke etkisi yaratacak bir diğer rakip ise Özgür Özer oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti.
CHP yandaşı İsmail Saymaz'a açıklama yapan Özgür Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.