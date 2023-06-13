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    • 13.06.2023 17:05
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    CHP'de değişim sancısı! "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gidiyor

    CHP'de kazan fokur fokur kaynıyor... 28 Mayıs'ta alınan mağlubiyet sonrası Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Kılıçdaroğlu,"Önceliğim İstanbul" diyerek İmamoğlu'na 'sınırı aşma, delege bende, kurultay bende" mesajı verdi. CHP'li İBB Başkanı da "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" sözleriyle değişim çağrısını yineledi. Gergin geçen bu söz düellosunun gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gittiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’de değişim sancısı! Mesele İstanbul’dan ibaret değil diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara’ya gidiyor

    28 Mayıs'ta hezimete uğrayan CHP'de çarşı pazar karıştı.

    CHP tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti.



    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
    Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.

    "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.



        "ÖNCELİĞİM İSTANBUL" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY YANIT: MESELE İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİL
        CHP'li İBB Başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benim önceliğim İstanbul" sözlerine de olay bir yanıt verdi.

        Mesele İstanbul'dan ibaret değil diyerek aleni bir şekilde CHP koltuğunu istediğini vurgulayan İmamoğlu, "Çok geniş bir çerçevesi var. Parti içindeki münazaralarımız, konuşmalarımız bittikten sonra elbette tam olarak ne arzu ettiğimizi, neyi istediğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Genel Başkanımız İstanbul'u da düşüneceğiz, Ankara'yı da düşüneceğiz, Türkiye'yi de düşüneceğiz, geleceği de düşüneceğiz. Her türlü düşünülmek zorundayız. O da bizim de zaten asla ıskalamadığımız bir noktasıdır İstanbul… Ama mesele İstanbul'dan da ibaret değil" dedi.

        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu'nun koltuğuna göz diktiği Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gittiği öğrenildi.



        YEREL SEÇİMLERE KADAR KOLTUĞU BIRAKMAM MESAJI
        Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konumaya da dikkat çekmekte fayda var...

        Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar koltuğunu bırakmayacağını ilan ederek, "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

        Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;

        "Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır"
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        Haberler Güncel CHP'de değişim sancısı! "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gidiyor
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