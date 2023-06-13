CHP'de değişim sancısı! "Mesele İstanbul'dan ibaret değil" diyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için Ankara'ya gidiyor





YEREL SEÇİMLERE KADAR KOLTUĞU BIRAKMAM MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konumaya da dikkat çekmekte fayda var...



Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar koltuğunu bırakmayacağını ilan ederek, "Bir Genel Başkan olarak partimin sadece bugününü ve yakın geleceğini değil, uzun hedefli yapısını da düşünüyorum ve düşünmek zorundayım. Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin" dedi.

Bay Bay Kemal şu ifadeleri kullandı;



"Ben CHP'nin bir üyesi olma şerefini, bu partinin Genel Başkanı olma şerefini ömrüm boyunca taşıyacağım. Bu şeref, benden aileme kalacak olan en kıymetli mirastır"



