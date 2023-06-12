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    • 12.06.2023 21:20
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    FETÖ'nün eczacı Özgür'ü Pensilvanya'nın en 'Özel'i! Haşhaşilerle seminere karşı çıkan CHP'liye ölüm tehdidi: Dosyası kabarık geçmişi karanlık

    Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özgür Özel'in FETÖ ile olan bağlantısını gündeme getiren flaş bir gelişme kayıtlara geçti. Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ’nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. Özel'in Paris'te FETÖ'cülerle seminer verdiğini dile getiren Ertürk, Muharrem İnce'ye çekilen 'kurultay' operasyonunu anlatıp Özel'in İnce'ye küfürler savurduğunu söyledi. Bu bağlamda takvim.com.tr Özgür Özel'in kabarık FETÖ dosyasını açtı. FETÖ'nün Özgür Özel'i nasıl parlattığını, kızının FETÖ'nün eğitim üssünden mezun olduğunu, Özel'e ilişkin FETÖ'cüler arasındaki ByLock yazışmalarını derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    FETÖ’nün eczacı Özgür’ü Pensilvanya’nın en ’Özel’i

    28 Mayıs sonrası CHP'de sular durulmuyorken Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna Ekrem İmamoğlu'ndan sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de talip oldu.

    Özel, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" diyerek aleni bir şekilde Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı.

    Geride bıraktığımız günlerde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapanları "Bunu diyenler AK Partili ya Cumhur İttifakı'ndan" sözleriyle hedef alan, bugün de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özel'in riyakarlığı tescillemiş oldu.

    Tüm bu yaşananların gölgesinde Özgür Özel'in FETÖ ile olan bağlantısını gündeme getiren flaş bir gelişme kayıtlara geçti.

    ÖZGÜR ÖZEL'DEN CHP'YE SIZAN FETÖ'CÜLERE KARŞI ÇIKAN ÜYEYE ÖLÜM TEHDİDİ
    Eski CHP Paris Başkan Yardımcısı İrem Ertürk, partisinin yurtdışı örgütlenmesine FETÖ'nün sızdığını, bunun üzerine genel merkezi harekete geçirmek istediğini ancak Özgür Özel tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yayımlayan Ertürk şu ifadeleri kullandı;



    "BUGÜNE KADAR CHP HATRINA SUSTUM"
    Özgür Özel'i niye sevmem. Buyrun bu bilgiyle istediğinizi yapın. Bugüne kadar CHP hatırına sustum da CHP bırakmadılar.

    2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz. Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor falan. Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb.

    "ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NUN OĞLU GİBİDİR"
    O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim KK'nın ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir… Neyse o kurultay İnce imza toplayıp aday olarak çıktı KK karşısına. Beklemiyorlardı, eminlerdi sanırım engellediklerinden. Diğer tüm adayları engellemişlerdi çünkü. Oturuma ara verildi. İtirazlar var dedi divan başkanı. Mükerrer imza olmalı vb. İnce aday olamaz diye deliriyor KK tayfası.



        "ÖZGÜR ÖZEL VE AYKUT ERDOĞDU MUHARREM İNCE'NİN ARKASINDAN KÜFÜR ETTİ"
        O arada ben de artık şans eseri mi dersiniz, kendimi arkada kuliste buldum. Karşımda da KK'nın baş kurmayları Özel ve Erdoğdu… Nasıl küfrediyorlar İnce'ye. Nasıl engelleriz aday olarak çıkmasını diye konuşurlarken. Önümde açtılar o operasyon telefonlarını… bir dedikodu var ya hani… delegeler tehdit edilerek imzaları geri çekiliyordu diye… Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar o arada… ortalık kızıştı vb...

        Sonunda aday oldu, 127 imza toplayamadı denen İnce, 447 oy aldı o kurultayda. Oylama gizli yapıldı çünkü. İmzalar açık. Sonra o kurultaydan sonra delegeler değişti zaten komple.



        FETÖ'CÜLER YÖNETİME GİRDİ! ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÖLÜM TEHDİTLERİ...
        Sonra…. O zamanlar Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada da FETÖ mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen, "abla" yı. Paris için bunu yapamamışlar sanırım. Yine FETÖ'den iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler. Ortalığı ayağa kaldırdım. Merkeze yüzlerce mail, mesaj vb. derken... Özel'den ölüm tehditleri almaya başladım. CHP ne yaptı biliyor musunuz ? Hiçbir şey …

        ÖZGÜR ÖZEL FETÖ'CÜLERLE PARİS'TE SEMİNER VERDİ
        Ben bir başıma kaldım… Polise gittim şikayetçi oldum vb… ardına Özgür Özel geldi o FETÖ'cüyüm diye gezen 'abi'yle birlikte seminer verdi Paris'te üstüne üstelik. CHP'den de ayrılma sebebim de budur. Ana sebebinde, eksende Özel vardır özetle…



        İREM ERTÜRK CHP BÜNYESİNDE EĞİTMENLİK YAPTI
        İrem Ertürk ismini mercek altına aldığımızda CHP'nin resmi sitesinde üye olarak kaydının bulunduğu ortaya çıktı.




        Ertürk'ün 2018 tarihli CHP Avrupa Gençlik Kampı'nda eğitmen olarak görev yaptığı bilgisine ulaştık.

        FETÖ'NÜN EN 'ÖZEL'İ
        Öte yandan Özgür Özel'i FETÖ ile olan bağına dikkat çekmekte de fayda var...

        Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel'in MİT kumpası, 17-25 Aralık yargı darbesi ve 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin faili Fetullahçı Terör Örgütü tarafından parlatıldığı ortaya çıktı.

            Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi.

            KIZI FETÖ'NÜN EĞİTİM ÜSSÜNDEN MEZUN
            Özgür Özel'in kızı İpek Özel'in FETÖ'nün eğitim üssü olarak bilinen Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü ve 2013 yılında okul tarafından düzenlenen bir yarışmadan ödül aldığı öğrenildi. O dönem CHP milletvekili olan Özgür Özel'in de törene katıldığı belirtilirken, FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde bu haberin Özgür Özel'i parlatmak için kullanıldığı görüldü.

            YAMANLAR KOLEJİ FETÖ'DE BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP
            Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumlarından olan Yamanlar Koleji'nin örgüttü ayrı bir önemi var. FETÖ'nün temellerinin bu okulda atıldığı ve yurt dışına çıkmadan önce Gülen'in "mahrem" görüşmeler yaptığı bu okulda, Fetullah Gülen'in alçıdan elinin olduğu özel bir odası da bulundu. Okuldan yetişen Harp Okulu mezunlarının örgüte "bağlılık yemini" ettiği ve "himmet sözü" verdiği belirtilen bu gizli odada, daha sonra terörist elebaşının söz konusu alçılan elini öpüp başlarına koydukları bilinmektedir. Tavanındaki işlemeleri Siyon yıldızına benzetilen odadaki oturma düzeninin de mason localarını andırdığı yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkarılmıştır.

            Yamanlar Koleji eğitim kurumu içerisinde ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün Ege Bölge imamı Bekir Baz'ın da katılımıyla gizli toplantılarının gerçekleştirildiği, 17-25 Aralık girişimleri de dahil birçok planın burada hazırlandığı, önemli kararların yine burada alındığı bilinmektedir.

            Ayrıca yapılan operasyon neticesinde FETÖ'ye ait olduğu gerekçesiyle el konulan eski Yamanlar İlkokulu ve Ortaokulu binasında, Deniz Kuvvetleri'ne ait olduğu sanılan tören kılıçları da bulunmuş, cami ile yemekhane arasında gizli bir tünel olduğu da tespit edilmiştir.

            PARLATMA OPERASYONUNA TARAF DA DESTEK VERDİ
            FETÖ'nün bir diğer yayın organı kapatılan Taraf Gazetesi'nin de Özel'i parlatma operasyonuna destek verdiği görüldü. 31 Mart 2015 tarihli Taraf Gazetesi'nde CHP'de yapılan ön seçimde gençlerin çıktığı belirtilirken, haber fotoğrafında bilinçli olarak Özgür Özel kullanıldı.

            FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA
            Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

                Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

                ÖZEL'E İLGİYİ KONTROL ETMİŞLER
                Örgüt içerisinde, "parlatma" olarak tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdinde itibarının artırıldığını belirten Uludemir ifadesinde, Bu çalışmalar ile Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 Genel Seçimlerinde Özgür Özel CHP'den Manisa milletvekili oldu.

                MADDİ MANEVİ DESTEK VERİLDİ
                2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür Özel'e maddi ve manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD Genel Sekreteri Hakan Yörükoğlu ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür Özel'e olan sempatiyi, ilgili kontrol etmeliydik. Bizzat Hakan Yörükoğlu da bana birebir Özgür Özel'in desteklendiğini, parlatıldığını, bu ismi Talat Zurnacı'nın önerdiğini söylemişti."                 dedi.

                FETÖ'CÜLERİ ZİYARET ETMİŞTİ
                Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.

                Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti: Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...

                FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI
                Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.

                İşte o paylaşımlardan bazıları

                BYLOCK'TA ÖZGÜR ÖZEL
                FETÖ'nün Manisa yapılanmasına yönelik operasyon günü olan 12 Kasım 2015'te FETÖ'nün "Gazete Mesulü" Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasında, Manisa'daki FETÖ operasyonu sonrasında Özgür Özel'in yaptığı çalışmalar şöyle anlatılmış:

                "- Abi bugün daha çok Özgür Özel'le çalışıldı.

                - 5 ayrı haber yapıldı.

                - Abi yarın 'Halil Hoca'yla görüşelim' diyorlar.

                - Hepsini teker teker gezdi.

                - 0 53.. 423 .. .. (Ö. Özel'in telefon numarası)

                - Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti."

                Aynı gün, 12 Kasım 2015 günü Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsin Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi ise şöyle:

                - CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö. Özel'in telefonu).

                MİT MAHREM YAPILANMASI
                FETÖ'cülerin Özgür Özel'e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ'nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu "Siyaset Yapılanması"nın başında olan "Cafer" kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı'dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel'den şöyle bahsediyor:

                (Tarih: 27 Ağustos 2015)

                - Manisa CHP Milletvekili Özgür Özel ile diyaloğumuz nasıl?

                - Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

                - Versek kullanır ve iyi de olur.

                - Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

                (Tarih 3 Eylül 2015)

                - Kahvaltı bugün olmaz.

                - ABD'den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

                - O zaman akşam olur.

                - Ona göre tekrar sor.

                - Akşam saat kaç civarı diyeyim?

                - '21'den sonra' dersin."

                FETÖ'NÜN MANİSA YAPILANMASI
                Manisa'daki FETÖ soruşturması dosyalarına göre; meğer FETÖ'cülerle Özgür Özel'in ilişkisi 2015'e değil, 2007 yılına kadar gidiyormuş.

                Geçen hafta basına yansıyan Enis Uludemir isimli FETÖ mensubunun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendiliğinden; önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda, sonrasında Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'nda "tanık" sıfatıyla verdiği ifadeler, FETÖ ile Özgür Özel'in ilişkisini gözler önüne seriyor.

                Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha önce ildeki FETÖ'nün işadamı yapılanması hakkında bildiklerini anlatan Enis Uludemir, 31 Ekim 2016 günü de kendiliğinden Turgutlu Cumhuriyet Savcılığı'na gelerek FETÖ'nün Turgutlu ilçesindeki işadamı örgütlenmesi ve siyasetçilerle ilişkisiyle ilgili ayrıntıları itiraf etti.

                ENİŞTESİ KARAKOÇ FETÖ YÖNETİCİSİ
                2007-2009 yılları arasında MASİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan lojistik şirketi sahibi Uludemir, 2009'dan sonra örgütle bağını kopardığını söyledi. Ailesinin FETÖ'nün kuruluşundan itibaren örgüt ile ilişkili olduğunu söyleyen Uludemir, FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınında olan ve örgütün kurucularından Halil Karakoç'un da teyzesinin eşi olduğunu söyledi.

                MASİAD'a üye olmasının da Halil Karakoç'un önerisiyle gerçekleştiğini söyleyen Uludemir, örgütün özel önem verdiği Turgutlu'nun, ilçe olmasına rağmen FETÖ içinde il yapılanması statüsünde olduğunu söyledi.

                Uludemir'in CHP'li Özgür Özel ile ilgili anlattıkları ise şöyle: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermektedir. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğu için CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli İlçesi'nde eczacılık yapan Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunulmuştur. Bu destek, aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Örgüt içerisinde bu destekleme, 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi.
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                CHP kaynıyor! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’delege’ ayarı
                Haberler Güncel FETÖ'nün eczacı Özgür'ü Pensilvanya'nın en 'Özel'i! Haşhaşilerle seminere karşı çıkan CHP'liye ölüm tehdidi: Dosyası kabarık geçmişi karanlık
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