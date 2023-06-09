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    • 09.06.2023 23:11
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    • 09.06.2023 23:31
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    Kılıçdaroğlu'ndan Ekremci Sözcü TV'de koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hodri meydan! 'Delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı

    28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. Alınan mağlubiyet sonrası baba - oğul ilişkisi bitti, Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekremci Sözcü TV'de İmamoğlu'na meydan okuyup "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" şeklinde konuştu. Bilindiği üzere Bay Bay Kemal CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti. "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle de İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğu’na hodri meydan

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı. Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

    Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti, diktatoryasını konuşturdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.

    CHP'deki iç karışıklık, genel başkan aday olacağı konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarıyla daha da alevlendi.

    Geride bıraktığımız gün kamera karşısına geçen İmamoğlu, "Topyekün değişim" vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na açık açık 'görevi bırak' çağrısında bulundu.



    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NUN GÜDÜMÜNDEKİ KANALDA İMAMOĞLU'NA MEYDAN OKUDU!
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu yanlısı Sözcü TV'de İmamoğlu'na adeta meydan okudu.



    ÖNCE YAYLIM ATEŞİNE TUTTU SONRA MİNDERE ÇAĞIRDI...
    "Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın, olmaz"     diyerek İmamoğlu'nu yaylım ateşine tutan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" dedi.

    CHP liderinin koltuğuna göz diken İmamoğlu'na "Benim önceliğim İstanbul" şeklinde verdiği mesaja dikkat çekmekte fayda var...

    Bilindiği üzere Bay Bay Kemal tüm MYK'nın istifasını almış, oluşturduğu CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermemişti.



        KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE İSTEDİĞİN KADAR DENE" MESAJI
        "Önceliğim İstanbul"         diyen Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle de İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı verip meydan okuyor.




        İMAMOĞLU NE DİYECEK?
        Bay Bay Kemal'in bu hamlesine İmamoğlu kanadının vereceği yanıt ise şimdiden merak konusu oldu.

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        Kazanacağımızı söylüyorlardı biz de inandık
        Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Ekremci Sözcü TV'de koltuğuna göz diken İmamoğlu'na hodri meydan! 'Delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı
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