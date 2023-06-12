Kırsaldakileri ’cahil’ ilan eden Kılıçdaroğlu’na Fatih Portakal’dan veryansın: Pişkinlik yapıyorsunuz

Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.
Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.
Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce sığındığı 'helalleşme' jargonu alınan ağır mağlubiyetten sonra yerini kutuplaşmaya bıraktı.
KÖYLÜLÜLERİ KÜÇÜMSEDİ: "KENTLİ DEDİĞİMİZ KİTLE YÜZDE 51 ORANINDA KILIÇDAROĞLU DEMİŞ"
28 Mayıs'tan mağlup çıkan Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' şeklinde konuştu.
Hezimeti gölgeleyip, yapıştığı CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki yerini sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu, 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üretti, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı" dedi.
Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.