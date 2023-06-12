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    • Güncel
    • 12.06.2023 23:16
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    • 12.06.2023 23:16
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    Kırsaldakileri 'cahil' ilan eden Kılıçdaroğlu'na Fatih Portakal'dan veryansın: Pişkinlik yapıyorsunuz

    28 Mayıs'tan mağlup çıkan Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' şeklinde konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalara tepkiler sürerken, yandaş Fatih Portakal da isyan etti. Portakal "Böyle kibirli bakış açısı olamaz. İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Seçmenle dalga geçiyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsunuz siz ya?" ifadelerini kullanırken, İmamoğlu ve Özel'e "Değişimi istiyorsanız cesaretle çıkın arkadaş!" çıkışında bulundu.

    Kırsaldakileri ’cahil’ ilan eden Kılıçdaroğlu’na Fatih Portakal’dan veryansın: Pişkinlik yapıyorsunuz

    Milli irade 28 Mayıs günü sandıkta tecelli etti. "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak seçimi kazandı.



    Böylelikle Türkiye tercihini istikrardan yana kullanmış oldu.

    Hezimete uğrayan CHP'de ise çarşı pazar karıştı. CHP tabanından bir kesim Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'sının istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan edip diktatoryasını konuşturdu. Değişim söylemine sığınan İmamoğlu'na da 'yerini bil' mesajı verdi.

    Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimden önce sığındığı 'helalleşme' jargonu alınan ağır mağlubiyetten sonra yerini kutuplaşmaya bıraktı.



    KÖYLÜLÜLERİ KÜÇÜMSEDİ: "KENTLİ DEDİĞİMİZ KİTLE YÜZDE 51 ORANINDA KILIÇDAROĞLU DEMİŞ"
    28 Mayıs'tan mağlup çıkan Bay Bay Kemal, kırsalda ve köylerde yaşayan vatandaşları küçümseyip 'kentlerde üstünüz' şeklinde konuştu.

    Hezimeti gölgeleyip, yapıştığı CHP Genel Başkanlığı koltuğundaki yerini sağlama almak isteyen Kılıçdaroğlu, 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üretti, "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş" diye konuştu.



        "AYDA 500 LİRA PARA ALIYORLAR HARCAYACAKLARI YER YOK"
        Programda yandaş gazetecilerin "Cevaplarınız tatmin edici değil. 21 yıldır CHP zaten kırda kaybediyor" şeklinde söylemleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim, anlatamıyorum galiba. Ayda 500 lira para alıyorlar harcayacakları yer yok" cevabını verdi.



        AKIL TUTULMASI: "KÖYLÜLER TRT İZLİYOR O YÜZDEN KAYBETTİK"
        28 Mayıs'ta neden kaybettiğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, suçu köylülere atmakla yetinmedi mağlubiyetten TRT'yi de sorumlu tuttu.

        FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ
        Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına kulak asmazken, Faik Öztrak'ın adaylık sinyali veren İmamoğlu ve Özel'e yönelik ifadeleri sonrası Sözcü TV'deki Fatih Portakal çileden çıktı.

        Portakal Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a sert sözlerle yüklenirken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'cesaretli olun' çağrısı yaptı.

        İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

        BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ
        CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.



        İÇ ANADOLU'YU TAMAMEN BIRAKMIŞSINIZ
        İnsanları küçümsüyorsunuz bir de yayında. O zaman s

            iz İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız. Köylü insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Alamıyorsunuz da.


            SEÇMENLE DALGA GEÇİYORSUNUZ
            Ağır yenilgi değilmiş. Böyle enteresan cümle mi olur? Eğer iktidar değişmiyorsa, onu değiştirecek olan muhalefettir. O zaman sizin değişimizin için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız.Seçmenle dalga geçiyorsunuz.



            HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ SİZ YA?
            Hangi dünyada yaşıyorsunuz ya siz? Değişmeniz gerekiyor. Bu kibirli tablonuzdan da vazgeçeceksiniz. Seçmeni mutsuz bırakıyorsunuz. Muhalefet değişmiyorsa vatandaş gerekeni yapar.



            CESARETLİ ÇIKIN ARKADAŞ!
            Parti içinde değişim isteyenler var. Cesaretli çıkın arkadaş! Özgür Özel ne kadar cesaretli? Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor.



                İNSANLARDA ARTIK HEYECAN YARATMIYORSUNUZ
                Muhalefet lideri seçimler sonrası ilk kez yayına çıkıyor reytingler çok düşük. O ekranların dolması lazımdı. İnsanlarda artık heyecan yaratmıyorsunuz.

                PİŞKİNLİK YAPIYORSUNUZ
                Pişkinlik yapıyorsunuz. O koltukta oturmamamız için mücadele edeceğim. Kaybettiriyorsunuz. Kendinizi ve partiyi bitiriyorsunuz. CHP'nin artık yeni rotasını çizmesi gerekiyor. O koltukta oturamayacaksınız.

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                Haberler Güncel Kırsaldakileri 'cahil' ilan eden Kılıçdaroğlu'na Fatih Portakal'dan veryansın: Pişkinlik yapıyorsunuz
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