Kırsaldakileri ’cahil’ ilan eden Kılıçdaroğlu’na Fatih Portakal’dan veryansın: Pişkinlik yapıyorsunuz





AKIL TUTULMASI: "KÖYLÜLER TRT İZLİYOR O YÜZDEN KAYBETTİK"

28 Mayıs'ta neden kaybettiğine ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, suçu köylülere atmakla yetinmedi mağlubiyetten TRT'yi de sorumlu tuttu.



FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Kılıçdaroğlu değişim çağrılarına kulak asmazken, Faik Öztrak'ın adaylık sinyali veren İmamoğlu ve Özel'e yönelik ifadeleri sonrası Sözcü TV'deki Fatih Portakal çileden çıktı.

Portakal Kılıçdaroğlu ve Öztrak'a sert sözlerle yüklenirken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'cesaretli olun' çağrısı yaptı.

İşte Portakal'ın açıklamalarında öne çıkanlar:



BÖYLE KİBİRLİ BİR BAKIŞ AÇISI OLAMAZ

CHP'nin neden kaybettiğini Kılıçdaroğlu'nu izlerken anlıyorsunuz. Bir lider ancak bu kadar kendisini dibe çekebilir. Böyle kibirli bir bakış açısı olamaz. 28 Mayıs öncesi rol mü yaptınız? Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz. Ayrılmıyorsunuz.