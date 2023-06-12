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    • 12.06.2023 18:34
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    • 12.06.2023 18:54
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    Takvim.com.tr ne yazdıysa o! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'delege' ayarı: "Boşa kürek çekmeyin" mesajı

    CHP'de kazan fokur fokur kaynıyor... 28 Mayıs'ta alınan mağlubiyet sonrası Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yapıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. İmamoğlu'ndan sonra Özgür Özel de "Sorumluluktan kaçmam" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. Gelişme üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yapıp hem İmamoğlu'na hem de Özel'e "İstediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar deneyin... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı verdi. Öztrak bu sözleriyle de Takvim.com.tr'nin geride bıraktığımız günlerdeki "HODRİ MEYDAN EKREM! DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" manşetini doğrulamış oldu.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    CHP kaynıyor! İmamoğlu ve Özgür Özel’e ’delege’ ayarı

    28 Mayıs'ta hezimete uğrayan CHP'de çarşı pazar karıştı.

    CHP tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti.


    BABA - OĞUL İLİŞKİSİ BİTTİ, İMAMOĞLU KILICI ÇEKTİ: TOPYEKÜN DEĞİŞİM
    Bir yandan gözler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi... Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu, şimdi de 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.

    İMAMOĞLU'NUN KANALINDA İMAMOĞLU'NU MİNDERE ÇAĞIRDI: "DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" MESAJI
    Daha sonra Ekremci Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı, "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı.

    "Önceliğim İstanbul" diyen Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle İmamoğlu'na 'delege bende, kurultay bende istediğin kadar dene' mesajı vermesi tüm dikkatleri üzerine topladı.



        CHP GENEL MERKEZİ TAKVİM.COM.TR'NİN MANŞETİNİ DOĞRULADI
        Birbirine düşman kesilen 'baba - oğul' arasındaki gerilimi satır satır manşet manşet detaylandıran Takvim.com.tr, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu mindere çağırmasını "HODRİ MEYDAN EKREM' DELEGE BENDE KURULTAY BENDE" manşetiyle okurlarına aktardı.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi'nden Takvim.com.tr'nin manşetini destekleyen bir çıkış geldi.

        CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel Başkanımız değişimi yapmış MYK'yı değiştirmiştir. Bundan sonraki süreci delegeler belirleyecek" açıklamasını yaptı.

        İMAMOĞLU VE ÖZEL'E "İSTEDİĞİNİZ KADAR ÇIRPININ, DELEGE BİZDE KARAR BİZDE" MESAJI
        Öztrak bu çıkışla, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e "İstediğiniz kadar konuşun, istediğiniz kadar deneyin... Delege bizde. Karar mekanizması biziz" mesajı verdi.



        ÖZGÜR ÖZEL DE KOLTUĞA TALİP: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
        Bilindiği üzere İmamoğlu'ndan sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olmuş, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." şeklinde konuşmuştu.

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        Koltuğa bir talip daha!
        Haberler Güncel Takvim.com.tr ne yazdıysa o! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'delege' ayarı: "Boşa kürek çekmeyin" mesajı
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