Takvim.com.tr ne yazdıysa o! Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'ndan İmamoğlu ve Özgür Özel'e 'delege' ayarı: "Boşa kürek çekmeyin" mesajı

28 Mayıs'ta hezimete uğrayan CHP'de çarşı pazar karıştı.



CHP tabanından bir kesim 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açıp istifa çağrısı yaptı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alıp, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu adeta 'tek adam' rejimi ilan etti.