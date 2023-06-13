İBB’den İstanbul’da suya zam!

İşte İBB yönetimi tarafından suya yapılan zam listesi:

Kasım 2019: Yönetim, yüzde 80'e varan oranlarda zam talep etti. (Cumhur İttifakı Mayıs 2020'de İSKİ Bütçesi görüşmelerinde zammı değerlendirelim diyerek reddetti. Ancak, Kovid-19 sebebiyle Mayıs'ta İSKİ Bütçesi görüşülemedi ve zam yapılmadı)

Temmuz 2020: Yönetim yüzde 40 zam talep etti. (Meclisten yüzde 12,60 geçti)

Kasım 2020: Yönetim yüzde 35 zam istedi (Zam yapılmadı)

Aralık 2020: Yönetim yüzde 39 oranında zam istedi. (Meclisten yüzde 6,84 oranında geçti)

Mayıs 2021: Yönetim yüzde 50 oranında zam istedi. (Zam yapılmadı, Kasım Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere ertelendi)

17 Haziran 2021: Yönetim yüzde 23 oranında zam istedi. (İSKİ, tarihinde ilk defa zam yapmak ve arsa satmak için İSKİ Olağanüstü Genel Kurul istedi) Ancak İBB Meclisi talebi Kasım ayına erteledi.

7 Eylül 2021: İBB Kasım ayını beklemeden suya zam yapmak için İSKİ Genel Kurulu'nu 7 Eylül 2021 tarihinde yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda yaklaşık yüzde 40 zam talebinde bulundu. (Cumhur İttifakı'nın teklifi olan yüzde 15.62 zam oy birliği ile kabul edildi.

15 Aralık 2021: İSKİ Genel Kurulu'nda, yönetim yüzde 57.38 zam teklifi ve her ay TÜFE oranında artış yapılmasını istedi. Ancak Cumhur İttifakının yeniden derleme oranına göre hesapladığı 17.80 teklifi oy birliği ile kabul edildi. (Oy birliği ile geçti ama İBB başkanı veto etti.)

16 ŞUBAT 2022- (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi.) İstanbul'da 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu teklifle gelindi: