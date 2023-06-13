İBB’den İstanbul’da suya zam!

Göreve gelmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu suya bir zam daha yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplandı.
İBB'DEN SUYA YÜZDE 13 ZAM
İstanbul'da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi
30 MAYIS'TA AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ
Öte yandan İSKİ'nin 30 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul'da ek teklif olarak gündeme alınması için sunulan ancak oy çokluğuyla reddedilen yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifinin, olağanüstü kurulda görüşüleceği belirtildi.
SU BİRİM FİYATI 4.53'TEN 11,69 TL'YE YÜKSELDİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu.
Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 11,69 TL'ye yükseltti.