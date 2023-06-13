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    • 13.06.2023 17:24
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    İBB'den İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife...

    Son dakika... CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de İstanbul’da suya zam uyguladı. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi.

    takvim.com.tr
    İBB’den İstanbul’da suya zam!

    Göreve gelmeden önce 'ücretsiz su' vaadinde bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu suya bir zam daha yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplandı.

    İBB'DEN SUYA YÜZDE 13 ZAM
    İstanbul'da suya zam geldi. Konutta birinci kademede 14,61 TL olan tarife, yaklaşık yüzde 13'lük zam ile 16,50 TL'ye yükseltildi

    30 MAYIS'TA AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ
    Öte yandan İSKİ'nin 30 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul'da ek teklif olarak gündeme alınması için sunulan ancak oy çokluğuyla reddedilen yüzde 12,94 ila 49,62 arasındaki zam teklifinin, olağanüstü kurulda görüşüleceği belirtildi.

    KADEME FİYATI 11,69 OLMUŞTU
    13 Eylül'de Meclisi 3'üncü kez olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'na çağırılmasının ardından suya yüzde 40,38 zam yapıldı. Su birim fiyatları 1'inci kademede 11, 69 TL olmuştu.

    SU BİRİM FİYATI 4.53'TEN 11,69 TL'YE YÜKSELDİ
    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 1 Ocak 2019 yılında 4.53 kuruş olan su birim fiyatlarının çok pahalı olduğunu, İstanbulluya suyu ucuza kullandırma vaadinde bulundu.

    Ancak göreve geldikten sonra peş peşe zam talepleriyle su birim fiyatlarını 11,69 TL'ye yükseltti.

        İşte İBB yönetimi tarafından suya yapılan zam listesi:

        Kasım 2019: Yönetim, yüzde 80'e varan oranlarda zam talep etti. (Cumhur İttifakı Mayıs 2020'de İSKİ Bütçesi görüşmelerinde zammı değerlendirelim diyerek reddetti. Ancak, Kovid-19 sebebiyle Mayıs'ta İSKİ Bütçesi görüşülemedi ve zam yapılmadı)

        Temmuz 2020: Yönetim yüzde 40 zam talep etti. (Meclisten yüzde 12,60 geçti)

        Kasım 2020: Yönetim yüzde 35 zam istedi (Zam yapılmadı)

        Aralık 2020: Yönetim yüzde 39 oranında zam istedi. (Meclisten yüzde 6,84 oranında geçti)

        Mayıs 2021: Yönetim yüzde 50 oranında zam istedi. (Zam yapılmadı, Kasım Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere ertelendi)

        17 Haziran 2021: Yönetim yüzde 23 oranında zam istedi. (İSKİ, tarihinde ilk defa zam yapmak ve arsa satmak için İSKİ Olağanüstü Genel Kurul istedi) Ancak İBB Meclisi talebi Kasım ayına erteledi.

        7 Eylül 2021: İBB Kasım ayını beklemeden suya zam yapmak için İSKİ Genel Kurulu'nu 7 Eylül 2021 tarihinde yeniden olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda yaklaşık yüzde 40 zam talebinde bulundu. (Cumhur İttifakı'nın teklifi olan yüzde 15.62 zam oy birliği ile kabul edildi.

        15 Aralık 2021: İSKİ Genel Kurulu'nda, yönetim yüzde 57.38 zam teklifi ve her ay TÜFE oranında artış yapılmasını istedi. Ancak Cumhur İttifakının yeniden derleme oranına göre hesapladığı 17.80 teklifi oy birliği ile kabul edildi. (Oy birliği ile geçti ama İBB başkanı veto etti.)

        16 ŞUBAT 2022- (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi.) İstanbul'da 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere şu teklifle gelindi:

        ESKİ KADEME VE FİYAT YENİ KADEME VE FİYAT TALEBİ
        0-15 m&sup3; : 5,56TL 0-10 m³ : 9,40TL/m³
        16 m³ ve üzeri: 8,35TL 11-20 m³: 14,10TL/m³
        20 m³ ve üzeri 15 TL/m³ (Bu kademe yoktu. Bu kademe ve fiyat 16 Şubat'ta başladı.)

        5 Nisan 2022 – (İSKİ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet edildi) İBB yönetimi suya kademeli olarak yüzde 94 ila yüzde 136 zam talep etti. Cumhur İttifakı'nın reddiyle İBB Meclisi'nde yüzde 49.9 oranında zam kabul edildi.

        13 Eylül 2022- İSKİ 3'üncü Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 40,38 oranında zam yapıldı.

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        Haberler Güncel İBB'den İstanbul'da suya zam! İşte yeni tarife...
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