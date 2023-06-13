Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk planı... Özgür Özel'i mi işaret edecek? Tüm derdi koltuğu Ekrem İmamoğlu'na yedirmemek...

Şahin'in yazısı şu şekilde;

"Eğer bizzat senin seçtiğin, TBMM'deki CHP grubunu emanet ettiğin Grup Başkanın Özgür Özel " Değişim" diyorsa…

Parlamentoda seni temsil eden, senin adına konuşan Grup Başkanvekilin Gökhan Günaydın "Sadece MYK değişimi yeterli olmaz" diyerek sana kazan kaldırıyorsa…

Yıllarca el üstünde tuttuğun gazetecilerin karşına geçip, "Ama başarısız oldun, neden çekilmiyorsun" anlamına gelen sözlerle sana ayar veriyorsa…

Bu bir genel başkan için artık yolun sonu görünüyor demektir.

Kılıçdaroğlu'nun kurultaylarda ve parti içi iktidar yarışlarındaki tartışılmaz gücüne rağmen CHP tabanı değişimi satın almış durumda. Üstelik İmamoğlu'nun olası bir kurultayda Kılıçdaroğlu karşısında şansının olmadığını bildikleri halde "Değişim" istiyorlar.

Bu işin nereye gittiği bugünden belli. Kemal Bey çekilecek. Kurultayda aday olmayacak. Bütün mesele yerini kime bırakacağında düğümleniyor.

ÖZEL POZİSYON ALIYOR

Özgür Özel'in dün yaptığı değişim açıklaması bu yüzden önemli. CHP içinde bir grup partiyi İmamoğlu'na bırakmak istemiyor. Özgür Özel de muhtemelen bu damarı görmüş "Ben de varım" diyerek yeni dönem için pozisyon alıyor.

CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA BIRAKMAZLAR

An itibarıyla CHP'nin yeni genel başkanı olmaya en yakın iki isim İmamoğlu ve Özgür Özel gibi görünüyor. Ama köprünün altından daha çok sular akacak. CHP'nin yeni genel başkanının kim olacağını belirleyecek en güçlü aktör hâlâ Kılıçdardoğlu.

Yazın bir köşeye… CHP'yi kolay kolay İmamoğlu'na bırakmazlar."

Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de CHP içindeki koltuk kavgasını köşesine taşıdı.

Selvi şunları yazdı;

"CHP'de kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı kurultaya doğru gidiyoruz.

Seçimden en kârlı çıkan Özgür Özel'di. Hem grup başkanı oldu hem kendi ekibinden Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekili olmasını sağladı. Hem de kendi ekibinden Aysu Bankoğlu genel başkan yardımcısı oldu. Bu durumda Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyordu. Ama Özgür Özel, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, "Sorumluluktan kaçmayacağım" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TAKTİĞİ

Özgür Özel, bir yandan "Genel Başkanlığa adayım" mesajını veriyor ama aynı zamanda pazarlığa açık olduğunu gösteriyor. "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayıştan geri durmayacağım" diyor.

KILIÇDAROĞLU DEĞİŞSİN AMA

Özgür Özel, hem Kılıçdaroğlu'nun değişmesine yeşil ışık yakıyor hem Kılıçdaroğlu tasfiye ediliyor havası verilmesinden kaçınılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'na karşı vefalı olunmasını öneriyor.

Özgür Özel tecrübeli bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu değişsin ama bu değişim Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte olsun diye akılcı bir yol öneriyor.

Peki bu başarılabilecek mi?

İKİNCİ ADAM OLUR MU?

Özgür Özel kendini bağlamadı. Bu yarışta ben de varım diyerek ortaya çıktı.

Özgür Özel, kurultay sürecinde önemli bir rol oynayıp kurultay sonrası önemli bir koltuk elde etmeyi planlıyor. Grup başkanı olmak önemli bir görev değil mi? Önemli. Ama Özgür Özel parti yönetimine göz dikmiş durumda. Başarabilirse, CHP'ye Genel Başkan olmak istiyor, başaramazsa kazanan ismin yanında ikinci adam olmaya oynuyor. Burada yanlış olan bir şey yoktur. Ama başarılı olabilecek mi, orası belli değil.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

Kılıçdaroğlu ise değişim taleplerini görmüş durumda. Onun karşısında direnmek yerine kurultay sürecini başlattı. Yerel seçimler ona konjonktürel bir avantaj sunuyor. "Belediye başkan adaylarını ben belirleyeceğim" diyerek yerel seçimler öncesinde gücünü kullanmak istiyor. Gerekirse Ekrem İmamoğlu ile kurultayda çarpışmayı göze almış durumda.