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    • 13.06.2023 10:32
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk planı... Özgür Özel'i mi işaret edecek? Tüm derdi koltuğu Ekrem İmamoğlu'na yedirmemek...

    CHP'de şimdilik Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında kendini gösteren koltuk kavgası alevleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çıkışının ardından Özgür Özel de 'Sorumluluktan kaçınmam' çıkışını yaptı. Koltuk kavgasının nereye evrileceği merakla beklenirken kulisler hareketlendi. Kulislere göre Kemal Kılıçdaroğlu kendisine daha yakın olan Özgür Özel'i işaret edecek. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm derdi koltuğu Ekrem İmamoğlu'na yedirmemek...

    takvim.com.tr
    CHP’de koltuk planları...

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa gömülen CHP'de koltuk savaşı iyice kızıştı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 12. mağlubiyetini karnesine yazdırmasına rağmen 'Mücadeleye devam edeğiz. Buradayız.' mesajı vererek koltuktan kalkmayacağını ilan etti.




    İLK BAYRAK AÇAN İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU OLDU: DEĞİŞİM
    Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

    Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren İmamoğlu kaybedilen seçimin ardından 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiğini ilan etti.



    Kılıçdaroğlu da CHP'nin yeni A Takımı'nda Ekrem İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermeyip İmamoğlu'na 'yerini bil, sınırı aşma' mesajı verdi.

    KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA İSTANBUL'U İŞARET ETTİ DELEGE RESTİ ÇEKTİ
    Daha sonra Ekrem İmamoğlu'na yakın Sözcü TV'ye konuk olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'na "İstanbul'a bak" mesajı vererek "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir. Benim önceliğim İstanbul" çıkışına imza attı. Kılıçdaroğlu "Ekrem İmamoğlu genel başkan adayı olabilir" sözüyle Kurultay'ı işaret ederek 'delege' kozunu oynadı.

    İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA ÇIKIŞ YAPTI: KARARLIYIM
    İmamoğlu bir kez daha çıkış yaparak "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu yine belli etti.


        ÖZGÜR ÖZEL TOPA GİRDİ: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
        İmamoğlu'nun çıkışı CHP'yi karıştırırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de koltuğa talip olduğunu açıkladı.

        ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
        Kılıçdaroğlu'na yakınlığı bilinen ancak son çıkışıyla bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

        "PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"

        Özel şunları söyledi;
        "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUK PLANI: ÖZEL'İ Mİ İŞARET EDECEK?
        Tüm bu yaşananların ışığında kulislere bomba bilgiler düştü. Yerel seçimler yaklaşırken birbirini yiyen CHP bu görüntüden kurtulmak için uzlaşarak bir değişime gitmeyi planlıyor. Buna da Kemal Kılıçdaraoğlu'nun öncülük edeceği iddia ediliyor. Öyle ki Kılıçdaroğlu ne kadar koltuktan kalkmayacağının sinyalini versede gelen baskılar karşısında geri adam atacak gibi... Kılıçdaroğlu'nun geri adım atması halinde Ekrem İmamoğlu'na karşı kendisine yakın Özgür Özel'i destekleyeceği konuşuluyor.

            KILIÇDAROĞLU'NUN TÜM DERDİ KOLTUĞU EKREM'E YEDİRMEMEK
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm derdinin koltuğu Ekrem İmamoğlu'na yedirmemek olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde İmamoğlu'nun kendisine karşı hamlelerini unutmayan Kılıçdaroğlu'nun bu sebepten ötürü de Özel'i işaret etmesi muhtemel...

            Benzer bilgiler CHP tarafından fonlanan Cumhuriyet'te de yer aldı. Cumhuriyette yer alan ve CHP kaynaklarına dayandırılan haberde, "Kılıçdaroğlu'nun el verebileceği ismin Özel olabileceğini" söylüyor. Kaynaklar İmamoğlu için ise "Delege siyasi yasak riskinden çekinecektir. Ayrıca kimse İstanbul'da belediye başkanlığının bırakılmasını istemiyor" yorumunu yapıyor." ifadelerine yer verildi.

            Milliyet Yazarı Zafer Şahin de meseleye dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. "Kılıçdaroğlu veliahdını arıyor" başlığını atan Şahin, "CHP'yi kolay kolay İmamoğlu'na bırakmazlar." ifadelerini kullandı.

            Şahin'in yazısı şu şekilde;

            "Eğer bizzat senin seçtiğin, TBMM'deki CHP grubunu emanet ettiğin Grup Başkanın Özgür Özel " Değişim" diyorsa…

            Parlamentoda seni temsil eden, senin adına konuşan Grup Başkanvekilin Gökhan Günaydın "Sadece MYK değişimi yeterli olmaz" diyerek sana kazan kaldırıyorsa…

            Yıllarca el üstünde tuttuğun gazetecilerin karşına geçip, "Ama başarısız oldun, neden çekilmiyorsun" anlamına gelen sözlerle sana ayar veriyorsa…

            Bu bir genel başkan için artık yolun sonu görünüyor demektir.

            Kılıçdaroğlu'nun kurultaylarda ve parti içi iktidar yarışlarındaki tartışılmaz gücüne rağmen CHP tabanı değişimi satın almış durumda. Üstelik İmamoğlu'nun olası bir kurultayda Kılıçdaroğlu karşısında şansının olmadığını bildikleri halde "Değişim" istiyorlar.

            Bu işin nereye gittiği bugünden belli. Kemal Bey çekilecek. Kurultayda aday olmayacak. Bütün mesele yerini kime bırakacağında düğümleniyor.

            ÖZEL POZİSYON ALIYOR
            Özgür Özel'in dün yaptığı değişim açıklaması bu yüzden önemli. CHP içinde bir grup partiyi İmamoğlu'na bırakmak istemiyor. Özgür Özel de muhtemelen bu damarı görmüş "Ben de varım" diyerek yeni dönem için pozisyon alıyor.

            CHP'Yİ İMAMOĞLU'NA BIRAKMAZLAR
            An itibarıyla CHP'nin yeni genel başkanı olmaya en yakın iki isim İmamoğlu ve Özgür Özel gibi görünüyor. Ama köprünün altından daha çok sular akacak. CHP'nin yeni genel başkanının kim olacağını belirleyecek en güçlü aktör hâlâ Kılıçdardoğlu.

            Yazın bir köşeye… CHP'yi kolay kolay İmamoğlu'na bırakmazlar."

            Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi de CHP içindeki koltuk kavgasını köşesine taşıdı.

            Selvi şunları yazdı;

            "CHP'de kıran kırana bir mücadelenin yaşanacağı kurultaya doğru gidiyoruz.

            Seçimden en kârlı çıkan Özgür Özel'di. Hem grup başkanı oldu hem kendi ekibinden Ali Mahir Başarır'ın grup başkanvekili olmasını sağladı. Hem de kendi ekibinden Aysu Bankoğlu genel başkan yardımcısı oldu. Bu durumda Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi bekleniyordu. Ama Özgür Özel, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, "Sorumluluktan kaçmayacağım" dedi.

            ÖZGÜR ÖZEL'İN TAKTİĞİ
            Özgür Özel, bir yandan "Genel Başkanlığa adayım" mesajını veriyor ama aynı zamanda pazarlığa açık olduğunu gösteriyor. "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayıştan geri durmayacağım" diyor.

            KILIÇDAROĞLU DEĞİŞSİN AMA
            Özgür Özel, hem Kılıçdaroğlu'nun değişmesine yeşil ışık yakıyor hem Kılıçdaroğlu tasfiye ediliyor havası verilmesinden kaçınılmasını istiyor. Kılıçdaroğlu'na karşı vefalı olunmasını öneriyor.

            Özgür Özel tecrübeli bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu değişsin ama bu değişim Kılıçdaroğlu'na rağmen değil, onunla birlikte olsun diye akılcı bir yol öneriyor.

            Peki bu başarılabilecek mi?

            İKİNCİ ADAM OLUR MU?
            Özgür Özel kendini bağlamadı. Bu yarışta ben de varım diyerek ortaya çıktı.

            Özgür Özel, kurultay sürecinde önemli bir rol oynayıp kurultay sonrası önemli bir koltuk elde etmeyi planlıyor. Grup başkanı olmak önemli bir görev değil mi? Önemli. Ama Özgür Özel parti yönetimine göz dikmiş durumda. Başarabilirse, CHP'ye Genel Başkan olmak istiyor, başaramazsa kazanan ismin yanında ikinci adam olmaya oynuyor. Burada yanlış olan bir şey yoktur. Ama başarılı olabilecek mi, orası belli değil.

            KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?
            Kılıçdaroğlu ise değişim taleplerini görmüş durumda. Onun karşısında direnmek yerine kurultay sürecini başlattı. Yerel seçimler ona konjonktürel bir avantaj sunuyor. "Belediye başkan adaylarını ben belirleyeceğim" diyerek yerel seçimler öncesinde gücünü kullanmak istiyor. Gerekirse Ekrem İmamoğlu ile kurultayda çarpışmayı göze almış durumda.

            İMAMOĞLU'NUN STRATEJİSİ
            Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için kararlı. Ancak bunu ekim ayında yapılacak olan kurultayda Kılıçdaroğlu ile çarpışarak değil, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini sağlayarak başarmak istiyor. Onun için değişim talebini güçlü tutuyor. "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım" dedi.

            İMAMOĞLU'NUN A PLANI
            İmamoğlu'nun bir A planı var, bir de B planı yapmış durumda. Bu kez daha akılcı hareket ediyor. İlk aşamada Kılıçdaroğlu ile bir kurultay savaşı yaşamak istemiyor. A planı Kılıçdaroğlu'nu çekilmeye zorlamak. Bunun için medya desteğini ve kendisiyle birlikte hareket eden belediye başkanlarını kullanıyor. Kurultay tarihi yaklaştığında CHP'nin ileri gelenlerinden heyetler oluşturup Kılıçdaroğlu'na göndermeyi planlıyor. Muharrem İnce'ye, Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi için baskı yapıyorlardı ya, bu kez de Kılıçdaroğlu'na "Kurultayda aday olma, İmamoğlu lehine çekil, parti içi mücadele yaşanmasın. Sen onursal genel başkan ol" diye baskı yapacaklar.

            B PLANINDA NE VAR?
            Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmasını önleyemezlerse B planını devreye sokacaklar. Ancak Ekrem İmamoğlu kazanabileceğini görürse aday olur, görmezse yeni bir durum değerlendirmesi yapabilir. Sağlamcıdır.

            Bu işler öyle organize bir şekilde yürüyor ki, CHP'deki yeni süreci biraz, Ecevit'e, "Sen çekil, yerine Hüsamettin Özkan gelsin" diye baskı yapıldığı döneme benzetiyorum.

            KILIÇDAROĞLU PLANI BOZULABİLİR
            O zaman Ecevit direnmişti. Bu kez de Kılıçdaroğlu'nun oyunu görüp direneceğini ve çekilmeyeceğini düşünüyorum.

            Eğer Kılıçdaroğlu, bunlar İstanbul sermayesinin baskısıyla CHP'yi ele geçirmek istiyorlar diye bir kampanya yaparsa Ekrem İmamoğlu'nun planlarını bozabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu hâlâ güçlü."

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk planı... Özgür Özel'i mi işaret edecek? Tüm derdi koltuğu Ekrem İmamoğlu'na yedirmemek...
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