Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı: Azerin'in söylediği türkü geceye damga vurdu

Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zaferi işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi. Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.

''ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISININ GÜNCEL SÖZLERİ

Kafkaslardan aşmışız biz

Türklüğe şan katmışız biz

Azerbaycan bayrağını

Karabağ'da asmışız biz

Türk'ün şanlı bayrağını

Karabağ'da asmışız biz

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN PROGRAMI

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.