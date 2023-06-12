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    • 13.06.2023 10:52
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı: Azerin'in söylediği türkü geceye damga vurdu

    Çifte seçim zaferinin ardından 13. Cumhurbaşkanı olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temasları ardından "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Öte yandan Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin, program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz” şarkısının güncel versiyonunu seslendirdi. Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerin'i ayakata alkışladı. Başkan Erdoğan, bugün Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan Azerbaycan’da!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığının yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirmesinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN AZERBAYCAN'DA I VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından çiçekle karşılandı.

    Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in da bulunacağı akşam yemeğine katılmak üzere havalimanından Gülistan Sarayı'na hareket etti.

        Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.



        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

        Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı gerçekleşti.

        Yemeğe, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

        "AZERBAYCAN VE TÜRK'ÜN ŞANLI BAYRAĞINI KARABAĞA'A ASMIŞIZ BİZ"
        Azerbaycanlı usta sanatçı Azerin, program kapsamında ''Çırpınırdı Karadeniz" şarkısını seslendirdi.

        Şarkıda daha önce "Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız" şeklindeki sözler, Türkiye'nin büyük desteği ile Karabağ'da işgalci Ermenistan'a karşı yapılan tarihi operasyon sonrası elde edilen zaferi işaret eder şekilde "Azerbaycan ve Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" ifadeleri ile güncellendi. Azerin'in sergilediği bu performans Başkan Erdoğan, İlham Aliyev tarafından ayakta alkışlandı.

        ''ÇIRPINIRDI KARADENİZ" ŞARKISININ GÜNCEL SÖZLERİ
        Kafkaslardan aşmışız biz
        Türklüğe şan katmışız biz
        Azerbaycan bayrağını
        Karabağ'da asmışız biz
        Türk'ün şanlı bayrağını
        Karabağ'da asmışız biz

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN AZERBAYCAN PROGRAMI
        Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmasının ardından baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

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