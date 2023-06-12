Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2023 16:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 16:35
    ABONE OL

    Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi? Koltuk kavgasının perde arkası...

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesiyle birlikte CHP karıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim' çıkışıyla koltuğa göz dikerken Kılıçdaroğlu "İstanbul'a hizmet et. İşine bak" restini çekti. İki isim kameralar önünde karşılıklı açıklamalarla atışırken asıl kıyametin ikili görüşmede koptuğu öğrenildi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bana bırak" dediği iddia edildi. İşte o görüşmenin perde arkası...

    takvim.com.tr
    Asıl kavga içeride koptu

    Cumhuriyet Halk Partisi koltuk kavgasıyla sallanıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırırken CHP'de koltuk kavgası başladı.

    CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ YÜKSELDİ
    Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

    İLK BAYRAK AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU
    İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiğinin açıkça belli etti.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.

    İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MYK'DA MESAJINI VERDİ
    Söz konusu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüşen Kılıçdaroğlu parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalıştı. Kılıçdaroğlu MYK'ya İmamoğlu'na yakın hiçbir ismi de yazmayarak açık bir mesaj verdi.

        İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi.

        Kılıçdaroğlu son olarak katıldığı Sözcü TV yayınında İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin "Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?" diyerek İmamoğlu'na "İşine bak İstanbul'a hizmet et." mesajı verdi.

        İMAMOĞLU VAZGEZMEDİ: KARARLIYIM
        Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir yanıt daha vererek kavgaya boyut kazandırdı.

        İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu bir kez daha söyledi.

        PERDE ARKASINDE NELER YAŞANDI?
        Peki koltuk kavgasının perde arkasında neler yaşandı. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Koltuğu bana bırak" tarzı bir çıkış yaptığı kulislerde konuşuluyor.

        İkili arasındaki krize ilişkin Fondaş Medyascope'da Ekrem İmamoğlu'na yakın Göksel Göksu bir yazı yazdı.

        4 Haziran'da gerçekleşen İmamoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesinin detaylarını yazan Göksu İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan isteklerini şu ifadelerle yazdı;

        KOLTUĞU BANA BIRAK KAMUOYUNA DEKLARE ET
        "İmamoğlu değişimden ne beklediğini Kılıçdaroğlu'na net bir şekilde anlattı. "İçinde bulunduğumuz süreç değişime muhtaç. Konu sadece MYK değil, genel başkan adaylığını da devretmelisiniz. MYK'nın acelesi yok, süreci beraber yürütelim. Ben değişim sürecine liderlik etmeye talibim. Bu acil ve tarihe mâlolacak bir konu. Siz de böyle düşünüyorsanız bu kararı kamuoyuna deklare edin" dedi. Kılıçdaroğlu da "Ben koltuğa yapışacak biri değilim, Deklare ederim. Tamam" cevabını verdi. Aldığı olumlu cevap karşısında İmamoğlu, bu kararın hemen açıklanmasını talep ederek Kılıçdaroğlu'ndan genel başkan adaylığından feragat edeceğini salı ya da çarşamba günü deklare etmesini istedi.

            "ASIL ÖNEMLİ OLAN YEREL SEÇİMLER"
            Ancak ikili arasındaki konuşma bu aşamada başka bir yöne evrildi. İmamoğlu'nun kurultay sürecini dile getirdiği sırada Kılıçdaroğlu "Kurultay önemli değil. Asıl önemli olan yerel seçimler" cevabını verdi. Bu cevabın anlamı belli… Yerel seçimlere gidilen süreçte İstanbul kilit öneme sahip ve Kılıçdaroğlu bu cümleyle, daha önce "evladım" elini kolunu bağladığı İmamoğlu'na oyun sahası olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gösteriyor. Zaten geçen cuma (9 Haziran 2023) akşamı çıktığı Sözcü Televizyonu'nda "Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?" diyerek de konunun altını kalın çizgilerle çizdi.

            İmamoğlu o görüşmeden "Pozitif elektrik almadım, onayladığını sanmıyorum" diyerek ayrıldı. Kılıçdaroğlu ise genel başkan adaylığını devredeceğini açıklamak bir yana İmamoğlu'na, onun ekibini dışlayan bir MYK ile cevap verdi…"

            KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU KAVGASI SÜRERKEN YENİ ÇIKIŞLAR GELDİ
            İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki savaş devam ederken Kılıçdaroğlu karşı bayrak açan başka isimler de oldu. Önce Engin Altay daha sonra Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaptı.

            "ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM"
            Engin Altay, "Kılıçdaroğlu'nun yanında çekilmeyi bilmek lazım dedim." ifadelerini kullandı. Seçimde başarısız olunduğunu söyleyen Engin Altay, "Bu seçime "başarı" diyenin aklından şüphe ederim." ifadelerini kullandı. Altay Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sını da "Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!" ifadeleriyle eleştirdi.

            ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA TALİP OLDU
            CHP'de Genel Başkanlık savaşını kızıştıracak son çıkış ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

            ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
            Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

                "PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"
                Özel şunları söyledi;
                "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."

                KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR DAYANACAK?
                Peş peşe "değişim" çıkışları gelirken koltuğunu korumak için hamle yapan Kılıçdaroğlu'nun ne kadar daha dayanabileceği merak konusu oldu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Asgari ücrete zam için 4 formül
                Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi? Koltuk kavgasının perde arkası...
                    loading
                    SON DAKİKA