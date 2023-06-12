Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi? Koltuk kavgasının perde arkası...

"ASIL ÖNEMLİ OLAN YEREL SEÇİMLER"

Ancak ikili arasındaki konuşma bu aşamada başka bir yöne evrildi. İmamoğlu'nun kurultay sürecini dile getirdiği sırada Kılıçdaroğlu "Kurultay önemli değil. Asıl önemli olan yerel seçimler" cevabını verdi. Bu cevabın anlamı belli… Yerel seçimlere gidilen süreçte İstanbul kilit öneme sahip ve Kılıçdaroğlu bu cümleyle, daha önce "evladım" elini kolunu bağladığı İmamoğlu'na oyun sahası olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı gösteriyor. Zaten geçen cuma (9 Haziran 2023) akşamı çıktığı Sözcü Televizyonu'nda "Kazandığımız bir belediyeyi neden başka bir partiye verelim?" diyerek de konunun altını kalın çizgilerle çizdi.

İmamoğlu o görüşmeden "Pozitif elektrik almadım, onayladığını sanmıyorum" diyerek ayrıldı. Kılıçdaroğlu ise genel başkan adaylığını devredeceğini açıklamak bir yana İmamoğlu'na, onun ekibini dışlayan bir MYK ile cevap verdi…"

KILIÇDAROĞLU-İMAMOĞLU KAVGASI SÜRERKEN YENİ ÇIKIŞLAR GELDİ

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki savaş devam ederken Kılıçdaroğlu karşı bayrak açan başka isimler de oldu. Önce Engin Altay daha sonra Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaptı.