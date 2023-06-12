Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi? Koltuk kavgasının perde arkası...

Cumhuriyet Halk Partisi koltuk kavgasıyla sallanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırırken CHP'de koltuk kavgası başladı.
CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ YÜKSELDİ
Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
İLK BAYRAK AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU
İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diktiğinin açıkça belli etti.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.
İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ MYK'DA MESAJINI VERDİ
Söz konusu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze görüşen Kılıçdaroğlu parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalıştı. Kılıçdaroğlu MYK'ya İmamoğlu'na yakın hiçbir ismi de yazmayarak açık bir mesaj verdi.