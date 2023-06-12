CHP'li Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırıyor: Değişim olmalı

Cumhuriyet Halk Partisi adeta fokur fokur kaynıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırırken CHP karıştı.
CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ
Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
İLK BAYRAK AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU
İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.
PARTİ ÖRGÜTLERİNİ KENDİSİNE BAĞLADI
Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun son olarak "İstanbul'a hizmet etmeli." dediği İmamoğlu dün yaptığı açıklamada "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.
ENGİN ALTAY VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN PEŞ PEŞE ÇIKIŞLAR
İmamoğlu'nun çıkışı CHP'yi karıştırırken benzer açıklamalar CHP'nin ağır toplarından da geldi. Önce Engin Altay daha sonra Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaptı.