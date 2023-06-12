Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.06.2023 10:37
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.06.2023 10:48
    ABONE OL

    CHP'li Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırıyor: Değişim olmalı

    8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yemesiyle birlikte muhalefet karıştı. CHP içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel 'değişim' çıkışıyla adaylık için kolları sıvadı. CHP'nin ağır toplarından Engin Altay da 'değişim' olmalı çıkışıyla Kılıçdaroğlu'na 'bırak' derken bomba bir gelişme yaşandı. Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın CHP'li belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği ve "“Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı." diyeceği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’in yakasına yapışacaklar

    Cumhuriyet Halk Partisi adeta fokur fokur kaynıyor.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde %52.18 oranında oy alarak Kemal Kılıçdaroğlu'na %5 ve 2.5 milyon oy fark attı. Kılıçdaroğlu bu durumla 12. seçim mağlubiyetini karnesine yazdırırken CHP karıştı.

    CHP'DE DEĞİŞİM SESLERİ
    Mağlubiyetin şokunu atlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ilk isim 'Evladım' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

    İLK BAYRAK AÇAN EKREM İMAMOĞLU OLDU
    İmamoğlu 'Değişim lazım' diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti.

    KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
    Koltuktan kalkmayacağının sinyalini veren Kılıçdaroğlu, "Buradayım mücadele edeceğim" demesinin ardından sözde MYK değişikliğiyle yine kendine yakın isimlere koltuk dağıttı.

    PARTİ ÖRGÜTLERİNİ KENDİSİNE BAĞLADI
    Parti örgütlerini kendisine bağlayarak koltuğunu sağlama almaya çalışan Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu bir kez daha "Değişimi toplum istiyor. Göreve hazırım" diyerek kavgayı alevlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun son olarak "İstanbul'a hizmet etmeli." dediği İmamoğlu dün yaptığı açıklamada "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. İstanbul'da değişim nasıl çok güzel bir sonuç verdiyse, eminim ki siyasetteki bu anlamdaki değişim, hele hele muhalefette ve kendi partimden başlayan bu kıvılcımın Türkiye'ye de çok iyi geleceğini şimdiden görüyorum." ifadeleriyle koltukta gözü olduğunu açık açık söyledi.

    ENGİN ALTAY VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN PEŞ PEŞE ÇIKIŞLAR
    İmamoğlu'nun çıkışı CHP'yi karıştırırken benzer açıklamalar CHP'nin ağır toplarından da geldi. Önce Engin Altay daha sonra Özgür Özel 'değişim' çıkışı yaptı.

        "ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM"
        Engin Altay, "Kılıçdaroğlu'nun yanında çekilmeyi bilmek lazım dedim." ifadelerini kullandı. Seçimde başarısız olunduğunu söyleyen Engin Altay, "Bu seçime "başarı" diyenin aklından şüphe ederim." ifadelerini kullandı. Altay Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sını da "Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!" ifadeleriyle eleştirdi.

        ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞA TALİP OLDU
        CHP'de Genel Başkanlık savaşını kızıştıracak son çıkış ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

        ÖZGÜR ÖZEL: SORUMLULUKTAN KAÇMAM
        Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Özel seçimlerden başarısız olduklarını ifade etti. Özel, genel başkanlığa talip olduğunu belirterek, "Sorumluluktan kaçmam. Parti kimsenin önünü kapatmamalı." ifadelerini kullandı.

        "PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"
        Özel şunları söyledi;
        "Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."

        BELEDİYE BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU'NUN YAKASINA YAPIŞACAK
        Peş peşe 'değişim' çıkışları gelirken seçim sonuçlarını eleştiren 60'a yakın CHP'li belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği ve "Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı." diyeceği iddia edildi.

        BAŞKANLAR KİMİ DESTEKLİYOR
        CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre başkanların kimi desteklediği tam olarak net değil.

        İddiaya göre başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse 'İmamoğlu'nu destekliyoruz' ya da 'Desteklemiyoruz' demeyecek.

        DEĞİŞİM SANCISIZ OLMALI
        Başkanlar arasında, "İstanbul'u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz" yorumlarını yapanlar bulunuyor.

            "MYK İLE SINIRLI KALAMAZ"
            Belediye başkanlarının görüşmede, "Değişim baştan aşağı olur, sadece MYK'de kalamaz" düşüncesini ileteceği ve "bayrak açma niyeti olmadığı" vurgulanıyor. Başkanlar, "Görüşmeden ne çıkar" sorusuna da "Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz" diyor.

            KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU KORUYABİLECEK Mİ?
            Kılıçdaroğlu 12 seçim mağlubiyetine rağmen koltuğu bırakmazken bu kadar baskıya karşı dayanıp dayanamayacağı merak konusu oldu.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Bay Bay Kemal’in yakasına yapışacaklar
            Haberler Güncel CHP'li Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırıyor: Değişim olmalı
                loading
                SON DAKİKA