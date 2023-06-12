CHP'li Belediye Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırıyor: Değişim olmalı

"PARTİ KİMSENİN ÖNÜNÜ KAPATMAMALI"

Özel şunları söyledi;

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlık yapmaktan da geri durmayacağım. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim. Partinin kimsenin önünü kapatmaması lazım."

BELEDİYE BAŞKANLARI KILIÇDAROĞLU'NUN YAKASINA YAPIŞACAK

Peş peşe 'değişim' çıkışları gelirken seçim sonuçlarını eleştiren 60'a yakın CHP'li belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için yarın Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği ve "Biz değişimden yanayız ama bu sancılı olmamalı." diyeceği iddia edildi.

BAŞKANLAR KİMİ DESTEKLİYOR

CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan bilgiye göre başkanların kimi desteklediği tam olarak net değil.

İddiaya göre başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse 'İmamoğlu'nu destekliyoruz' ya da 'Desteklemiyoruz' demeyecek.

DEĞİŞİM SANCISIZ OLMALI

Başkanlar arasında, "İstanbul'u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz" yorumlarını yapanlar bulunuyor.