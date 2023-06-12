Babadan oğula delege kelepçesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik sultası Ekrem İmamoğlu'nun şansını sıfıra indiriyor

CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkarken kendisine rakip olarak gördüğü belediye başkanlarıyla seçim uğruna ortaya attığı 'baba-oğul' ilişkisini bitirerek mücadeleye yeniden başladı.

Adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise eli kolu bağlı.

YEREL ÖRGÜTLER GENEL BAŞKANI BELİRLİYOR

CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkıyor.