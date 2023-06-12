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    • 12.06.2023 09:11
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    • 12.06.2023 09:32
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    Babadan oğula delege kelepçesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik sultası Ekrem İmamoğlu'nun şansını sıfıra indiriyor

    Seçimlerde yaşanan ağır hezimetin ardından parti içi kavganın başladığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde; kurultay öncesi kılıçlar çekildi. Aralarından baba ve oğul ilişkisi olduğunu söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koltuk için karşı karşıya geldi. Ancak mevcut delege yapısı Kılıçdaroğlu'nun lehine önemli bir avantaj. Yerel seçimlerde koltuğunu kaybetmek istemeyen belediye başkanları da, Genel Merkez'den yürütülen tam saha baskı karşısında çaresiz Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır almak zorunda.

    takvim.com.tr
    Babadan oğula delege kelepçesi

    CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkarken kendisine rakip olarak gördüğü belediye başkanlarıyla seçim uğruna ortaya attığı 'baba-oğul' ilişkisini bitirerek mücadeleye yeniden başladı.

    Adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise eli kolu bağlı.

    YEREL ÖRGÜTLER GENEL BAŞKANI BELİRLİYOR
    CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkıyor.

    Özellikle CHP'li belediyelerdeki kazanımlardan beslenen yerel örgütlerin genel başkanı belirlediği sistem, adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu bağlıyor.

    PARTİ İÇİ KILIÇDAROĞLU SALTANATI
    CHP'de kurultay delegeleri 2 gruptan oluşuyor. Birinci grup, doğal delegeler olan genel başkan, PM üyeleri, MYK üyeleri, YDK üyeleri ve milletvekillerini kapsıyor. İkinci grup ise il ve ilçe kongreleri sonucu seçilen delegelerden meydana geliyor.

        CHP tüzüğünde delege sayılarına ilişkin, "Seçilmiş üyeler, il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleridir" ifadelerine yer veriliyor.

        Kılıçdaroğlu baskısı altındaki belediye başkanlarının il ve ilçe delegeleri üzerindeki hakimiyeti, kurultayın kaderini doğrudan etkiliyor.

        Yerel seçimlerde koltuğu kaybetme endişesi yaşayan belediye başkanlarına genel merkez tarafından şimdiden 4 koldan baskı başlarken, İmamoğlu'nun en büyük avantajı ise İstanbul'daki delege sayısı olarak değerlendiriliyor.

            "CHP TARİHİNİN EN KORKAK BAŞKANI"
            CHP'deki delege yapısı ve kurultay sürecine ilişkin çıklamalarda bulunan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi.

            Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmamak için her yolu denediğini ve parti örgütünü kendine bağladığını belirten Sevigen, "Kemal Bey önce altılı masada milletvekilliği satarak, o koltukları peşkeş çekerek cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye aldı.

            Şimdi de mevcut belediye başkanlarını baskı altına alıp koltuğu koruma derdinde. Ülkenin kaderi CHP'li mevcut belediye başkanlarının elindedir.

                Önce koltuk değil, önce ülke demeleri gerekiyor. CHP'de değişim için bu şart. Bu hamlelerden medet uman Kemal Bey, CHP tarihinin en korkak başkanıdır" ifadelerini kullandı.

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                Haberler Haberler Babadan oğula delege kelepçesi: Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik sultası Ekrem İmamoğlu'nun şansını sıfıra indiriyor
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