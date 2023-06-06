Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım! Bloomberg'ten Al Jazeera'ye kadar uluslararası medya Hakan Fidan'ı konuşuyor

HATASINI DÜZELTTİ: UTANÇ VERİCİ

Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

Yeni bir paylaşım yapan Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.

RICHARD MOORE

Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.