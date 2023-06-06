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    • 06.06.2023 15:58
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    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım! Bloomberg'ten Al Jazeera'ye kadar uluslararası medya Hakan Fidan'ı konuşuyor

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan Twitter'dan paylaşım yaptı. Fidan, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi. Öte yandan Al Jazeera iki dosyada kilit rol oynayan yeni Dışişleri Bakanı'nın son yıllarda Türk dış politikasına yön veren isimlerden biri olduğunu belirtirken, Bloomberg ise Ankara'nın yol haritasına odaklandı.

    takvim.com.tr
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan ilk paylaşım!

    Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan Twitter'dan paylaşım yaptı.

    Fidan, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.

    İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI RICHARD MOORE'DAN SKANDAL HATA
    Sosyal medya hesabı kullanmadığı bilinen Hakan Fidan'ı ilginç bir isim tebrik etti. Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten İngiliz İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore Hakan Fidan ismine açılan sahte bir hesabı tebrik etti.

    SAHTE HAKAN FİDAN HESABINI TEBRİK ETTİ
    MI6 Başkanı Moore Türkiye yaptığı Twitter paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.

    HATASINI DÜZELTTİ: UTANÇ VERİCİ
    Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.

    Yeni bir paylaşım yapan Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.

    RICHARD MOORE
    Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.

        Richard Moore Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset ve ekonomi okudu, Harvard'da Kennedy bursu aldı. Moore kariyeri boyunca, Vietnam, Türkiye, Pakistan ve Malezya'da görev yaptı. Beşiktaş taraftarı olan Moore sık sık maçları tribünden takip etmiş, siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi de olmuştu.

        Moore FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz" diyerek FETÖ'yü işaret etmişti. Ancak Moore FETÖ'nün terör örgütü olmadığını savunarak büyük bir ikiyüzlülük örneği sergilemişti.

        DÜNYA HAKAN FİDAN'I KONUŞUYOR!
        Öte yandan Türkiye'deki tarihi seçimlerin ardından şekillenen yeni kabine ve diğer atamalar, bölge ülkelerinin yanı sıra dünya basını tarafından da yakından izleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Kalın'ı Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına getirmesi, Çin ve Rus ajansları tarafından haberleştirildi.


        Çin haber ajansı Xinhua, 'Erdoğan, başdanışmanını Türkiye'nin yeni gizli servis şefi olarak atadı' derken, Kalın'ın yıllardır Türk hükümetinde üst düzey görevler yapan tecrübeli bir diplomat olduğunu kaydetti.

        Habere göre, 2010 yılından bu yana göz önünde olan İbrahim Kalın 2012'de Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İbrahim Kalın da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü oldu. Yanı sıra, 2018'den beri Erdoğan'ın dış politika alanında başdanışmanlığını yürüttü.

        Rus TASS haber ajansı ise, 'Erdoğan'ın sözcüsü Türk istihbaratının başına atandı' başlığını seçti. İbrahim Kalın'ın Ukrayna, Suriye ve Libya gibi kilit uluslararası konularda yürütülen müzakerelere aktif olarak katıldığını vurgulayan TASS, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ise yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı yapacağını yazdı.

        Yunan Kathimerini gazetesi, İbrahim Kalın'ın MİT'in başına geçmesini 'yüksek ihtimalle beklenen' bir atama olarak niteledi.

        Ethnos gazetesi, 'Türkiye'de gelişmeler: Kalın resmen MİT Başkanı, Erdoğan'ın temsilciliğini kim devralacak? başlığını kullandı. Türkiye muhabiri Maria Zacharaki imzalı haberde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak ise Akif Çağatay Kılıç isminin öne çıktığı belirtildi. Ancak Kılıç'ın resmen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanmasıyla, Ethnos'un tahmini tutmadı.

            İKİ DOSYADA KİLİT ROL OYNADI
            Türkiye'deki yeni kabineyi mercek altına alan Al Jazeera Arapça, bakanlar Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek'e ayrı bir parantez açtı. Televizyona konuşan analistler Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Hakan Fidan'ın son yıllarda Türk dış politikasına yön veren bir isim olduğunu vurguluyor ve Ankara'nın çok sayıda bölgesel güçle yakınlaşma sürecini yürüttüğünü, özellikle Suriye ve Libya dosyalarında kilit bir rol oynadığını söylüyor. Haberde, 13 yıl boyunca Türk gizli servisinin başkanlığını yapan Hakan Fidan'ın tüm dış politika dosyalarına hakimiyetinin altı çizildi.

            UZUN BİR LİSTE
            Amerikan Bloomberg haber ajansı ise, 'Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı, Arap dünyası ile buzların eritilmesinin peşinde' başlığıyla bir haber yayımladı. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde, MİT'in başındayken Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile ilişki inşa etmesi yönünde adımlar atan Hakan Fidan'ın yeni görevinde söz konusu adımları pekiştirmek için çaba göstermesi muhtemel.

            Bloomberg, Mevlüt Çavuşoğlu'nun yerine geçen 54 yaşındaki Hakan Fidan'ın Türkiye'nin modern tarihinde askeri geçmişe sahip ikinci Dışişleri Bakanı olduğunu yazdı. Haber ajansına konuşan kaynaklar, Fidan'ı Mısır, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Suriye gibi ülkelerle ilişkileri geliştirmek için yürütülen arka kapı diplomasisini hayata geçiren kişi olarak niteledi.

            DIŞ POLİTİKADAKİ 'SESİ' NASIL OLACAK?
            Alman yayın organı Deutsche Welle Türkçe ise, 'Fidan'ın dış politikadaki 'sesi' nasıl olacak?' başlığıyla bir habere yer verdi. Birçok kişinin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sesini ilk kez devir teslim töreninde duyduğunu belirten DW, istihbarat şefinin MİT Başkanlığı'ndan Türk dış politikasının başına atanan ilk kişi olduğunu da aktardı.

            "Fidan gerek eğitimi ve mesleki geçmişi gerekse MİT Müsteşarlığı döneminde dış politikada da aktif şekilde görev alması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı için çok yabancı bir isim değil" yorumunu yapan DW Türkçe, Hakan Fidan'ın Başkan Erdoğan'ın hemen hemen tüm yurt dışı gezilerinde yer aldığını hatırlattı.

            'Hangi konu başlıkları öncelikli olabilir?' diye sorulan haberde, Fidan'ın devir teslim töreninde ifade ettiği 'milli dış politika' vurgusuna dikkat çekti. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar, halihazırda Suriye ile belirli bir aşamaya getirilen ilişkilerin onarılması adımı için acele edilmeyeceğini söyledi, ABD'yle ilişkilerde ise bazı olumlu gelişmeler beklenebileceğini aktardı.

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            Haberler Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım! Bloomberg'ten Al Jazeera'ye kadar uluslararası medya Hakan Fidan'ı konuşuyor
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