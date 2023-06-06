Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk paylaşım! Bloomberg'ten Al Jazeera'ye kadar uluslararası medya Hakan Fidan'ı konuşuyor

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan Twitter'dan paylaşım yaptı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim @ikalin1'a devrettim.— Hakan Fidan (@HakanFidan) June 6, 2023
Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'a şükranlarımı sunuyorum.
Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz. pic.twitter.com/5kQ1VEkaiu
Fidan, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." dedi.
İNGİLİZ İSTİHBARAT SERVİSİ BAŞKANI RICHARD MOORE'DAN SKANDAL HATA
Sosyal medya hesabı kullanmadığı bilinen Hakan Fidan'ı ilginç bir isim tebrik etti. Ocak 2014 ile Aralık 2017 arasında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi görevini yürüten İngiliz İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Richard Moore Hakan Fidan ismine açılan sahte bir hesabı tebrik etti.
SAHTE HAKAN FİDAN HESABINI TEBRİK ETTİ
MI6 Başkanı Moore Türkiye yaptığı Twitter paylaşımında, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullandı.
HATASINI DÜZELTTİ: UTANÇ VERİCİ
Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer verdi.
Yeni bir paylaşım yapan Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.
RICHARD MOORE
Libya doğumlu Moore, daha önce de MI6'te çeşitli görevler ve ulusal güvenlik danışmanlığı yapmıştı.