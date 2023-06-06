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    • 06.06.2023 18:32
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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde terör skandalı: İzmirliler Paris'te yaşayan HDPKK destekçisi Ayşen Uysal'a 1 yıl daha maaş ödeyecek

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ortaklık kurmanın diyeti olarak CHP'li belediyeler terör sempatizanlarına maaş bağlıyor. Geçtiğimiz aylarda İBB'de ortaya çıkan skandalın ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi desteklediğini açıkça deklere eden sözde akademisyene maaşa bağladığı ortaya çıktı. PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden KHK ile ihraç edilen ve Paris'te yaşayan Prof. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı. İzmirlilerin Uysal'a bir yıl daha maaş ödeyeceği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP’li belediyede HDPKK skandalı

    Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ortaklık kurmanın diyeti olarak CHP'li belediyeler terör sempatizanlarına maaş bağlıyor.

    CHP'Lİ İBB'NİN ARDINDAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR'İN BANKAMATİK MİLİTANI DA DEŞİFRE OLDU
    Geçtiğimiz aylarda İBB'de ortaya çıkan skandalın ardından CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi desteklediğini açıkça deklere eden sözde akademisyene maaş bağladığı ortaya çıktı.

    PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden KHK ile ihraç edilen ve Paris'te yaşayan Prof. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı.

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yılın büyük bölümünü Paris'te geçirmesine rağmen Grand Plaza şirketinden maaş ödediği sözde Barış Bildirisi imzacısı olan KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın Fransa'dan davet ettiği arkadaşlarını İzmir'de özel olarak ağırlayacağı haberi geçtiğimiz yıl basına yansımıştı.

        Uysal'a maaş ödemeye devam etmek için şirketteki görev süresini uzatan Başkan Tunç Soyer, sözde akademisyen ve Fransa'dan gelen arkadaşlarını İzmir'de özel olarak ağırladı.

        PKK'LI PROF'A PARA AKIYOR
        Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından Prof. Dr. Ayşen Uysal öncülüğünde 11-12 Mayıs 2022'de İzmir'de düzenlenen 'Kent, Mekân ve Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu'na Uysal'la birlikte Paris'ten biri sözde Barış Bildirisi destekçisi olan 5 öğretim üyesi de konuşmacı olarak katılmıştı.

        Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılan sempozyumun bilimsel açılışını Sciences Po Paris Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde görev yapan Prof. Dr. Uysal gerçekleştirildi.



            Sempozyumda Paris Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sylvie Tissot, Prof. Dr. Yasmine Siblot, Doç. Dr. Pierre Gilbert, Doç. Dr. Audrey Mariette ve Doç. Dr. Laure Pitti de konuşma yaptı.

            CHP'Lİ TUNÇ SOYER ISRAR EDİYOR
            Skandalın ortaya çıkarmasının ardından hakkında İçişleri Bakanlığı'nca adli soruşturma izni verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Uysal'a 1 yıl daha maaş ödeyeceği ortaya çıktı. Yeni Asır'ın 13 Nisan 2024'te yaptığı habere göre, Uysal, belediye şirketi Grand Plaza'da bir yıl için daha yönetim kurulu üyesi olarak seçildiği belirtildi.

            KOVUŞTURMAYA YER YOK
            Yapılan şikayetler sonrası İçişleri Bakanlığı, Soyer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma yapılmasına izin verdi. Soruşturma sürerken Soyer'in hakkında soruşturma başlatılan eylemini sürdürme konusunda ısrar etmesi dikkat çekti. Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın Yeni Asır'ın kendisini deşifre eden haberleri için yaptığı suç duyurusuyla ilgili yargıdan karar çıktı.

                İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
                Cumhuriyet Savcılığı "Şikayet konusu yapılan haberlerde görünür gerçekliğe uygun olarak konuyla ilgisi olmayan aşırı ve abartılı, kişilik haklarını ihlal edici ifadelere yer verilmeyerek orantılılık ilkesinin korunduğu ve haberlerde geçen ifadelerin basın özgürlüğü bağlamında eleştiri sınırları içerisinde kaldığı sonucuna varıldığını" belirterek kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararını verdi. Uysal ve avukatı Arif Ali Cangı'nın Sulh Ceza Hakimliği'ne yaptığı itiraz da reddedildi.



                CHP'Lİ İBB'NİN TERÖR SEVİCİ PERSONELİ EZGİ YILDIZ'LA İLGİLİ BOMBA DETAYLAR! NEDEN İŞE ALIM BİRİMİNDE GÖREV YAPTI?
                Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da İBB Başkanı olarak görev yapmasının ardından İBB kadrolarına terör ile bağlantılı kişiler dolduruldu.

                Bunun son örneği terör örgütü DHKP-C'yi öven Ezgi Yıldız olmuştu.

                EZGİ YILDIZ'DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖVGÜ TSK'YA İFTİRA!
                Eda Ezgi Yıldız, DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği anın fotoğrafını paylaşarak "Adalet, Adalet Sarayı'nda böyle sağlanır" şeklinde skandal bir tweet attı.

                PKK'lı teröristlerin ülkeyi yangın yerine çevirmek istedikleri hendek olaylarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlar için de 'katliam' iftirasını atan Yıldız gözaltına alındı ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.

                    DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
                    CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız aynı zaman İBB iştiraki İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosunda yer alıyor.

                    CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN REKLAMCILIĞINI YAPTI
                    Yıldız'ın 2019 Yerel Seçimleri'nde 1 yıl boyunca Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ezgi Yıldız'a özel oda tahsis ettiği de öğrenildi.

                    Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

                    BÜYÜK SORU İŞARETİ
                    Yıldız'ın İBB'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapması ise akıllarda büyük soru işareti uyandırdı.

                    KİMLERİ İŞE ALDI?
                    Öyle ki işe alımdan sorumlu birimde uzaman olarak görev yapan terör sevicinin yine kendisi gibi kaç kişiyi İBB'de işe aldığı merak edildi.

                    NAMUS SÖZÜNE RAĞMEN İŞÇİ KIYIMI YAPILDI
                    Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak." sözlerine rağmen İBB'de kıyım yapıldı.

                    İBB'den milliyetçi ve mütedeyyin insanların belirlenip yerine Canan Kaftancıoğlu'nun referansıyla gelen şahısların işin alındığı iddiaları defalarca gündeme gelirken AK Parti İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yapılan kıyımı rakamlarla anlamıştı.

                    Göksu rakamları paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

                    1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeden atılan işçi sayısı 15.819.

                    1 Temmuz 2019'dan 1 Temmuz 2022'ye kadar belediyeye alınan işçi sayısı 50.574.

                    Burada şu manipulasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez.

                    Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı."

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                    CHP’de kongre süreci başlıyor!
                    Haberler Güncel CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde terör skandalı: İzmirliler Paris'te yaşayan HDPKK destekçisi Ayşen Uysal'a 1 yıl daha maaş ödeyecek
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