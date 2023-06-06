CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde terör skandalı: İzmirliler Paris'te yaşayan HDPKK destekçisi Ayşen Uysal'a 1 yıl daha maaş ödeyecek

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ortaklık kurmanın diyeti olarak CHP'li belediyeler terör sempatizanlarına maaş bağlıyor.
PKK'ya destek veren sözde barış bildirgesini imzaladığı için Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden KHK ile ihraç edilen ve Paris'te yaşayan Prof. Ayşen Uysal'ın, 2.5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesinden maaş aldığı ortaya çıktı.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yılın büyük bölümünü Paris'te geçirmesine rağmen Grand Plaza şirketinden maaş ödediği sözde Barış Bildirisi imzacısı olan KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın Fransa'dan davet ettiği arkadaşlarını İzmir'de özel olarak ağırlayacağı haberi geçtiğimiz yıl basına yansımıştı.