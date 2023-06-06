CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde terör skandalı: İzmirliler Paris'te yaşayan HDPKK destekçisi Ayşen Uysal'a 1 yıl daha maaş ödeyecek

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız aynı zaman İBB iştiraki İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosunda yer alıyor.

CHP'Lİ ÇERÇİOĞLU'NUN REKLAMCILIĞINI YAPTI

Yıldız'ın 2019 Yerel Seçimleri'nde 1 yıl boyunca Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ezgi Yıldız'a özel oda tahsis ettiği de öğrenildi.

Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

BÜYÜK SORU İŞARETİ

Yıldız'ın İBB'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapması ise akıllarda büyük soru işareti uyandırdı.

KİMLERİ İŞE ALDI?

Öyle ki işe alımdan sorumlu birimde uzaman olarak görev yapan terör sevicinin yine kendisi gibi kaç kişiyi İBB'de işe aldığı merak edildi.