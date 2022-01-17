Sözde barış bildirisi olarak lanse edilen açıklamaya imza attıktan sonra görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ayşen Uysal'ın, Paris'e yerleşmesine ve yılın büyük bölümünde bu kentte yaşamasına rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den maaş almaya devam ettiğini ortaya çıkardığı haberi büyük yankı buldu.
PROF'A BAK SEN!
Yeni Asır'ın haberine göre skandala tepkiler yağarken gözler de yeniden Soyer ve Uysal'a çevrildi. Halen Fransa'da Sciences Po Üniversitesi'nde profesörlük yapan ve bu ülkedeki gözlemleriyle ilgili medyada yazılar yazan Uysal'ın skandal icraatları derlendi.
Uysal'ın 11 Mayıs 2015'teki bir paylaşımında zafer işareti yaparak oyunu PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP'ye vereceğini açıklaması dikkat çekti.
SOKAK SİYASETİ İSTİYORMUŞ
2016'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni katliam yapmakla suçlayan sözde barış bildirisini 1100 akademisyenle birlikte imzalayan ve Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki görevinden uzaklaştırılan Prof. Dr. Uysal, son dönemde HDP'nin ittifak ortağı CHP'nin sokağa çıkmama yönündeki söylemine de sert tepki gösteriyor ve 'sokak' siyasetini savunuyor. Selahattin Demirtaş'a destek verdiği paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Uysal'ın Türkiye ile ilgili nefret dolu paylaşımları da bulunuyor.