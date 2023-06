MİT'te devir teslim töreni! İbrahim Kalın, Hakan Fidan'dan görevi devraldı

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Çavuşoğlu, "29 Ağustos 2014 tarihinde başladığım görevim boyunca büyük bir şerefle çalıştım. Göreve başlarken şunu çok iyi biliyordum; diplomasi kimliğimizin ayrılmaz bir parçası, köklü Hariciye'mizin temellerinin atılmasının bu yıl 500'üncü yıl dönümünü kutluyoruz. Ancak şu da bir gerçek ki Türk'ün olduğu her yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır. Ben de görevi ilk devraldığım konuşmamda söylediğim gibi bu köklü geleneğe sırt dayamanın ve dünyanın gıpta ile baktığı Türk diplomatları ile çalışmanın güvenini yaşadım. Bu aynı zamanda büyük bir sorumluluktu. Zira çok hızlı değişen dünyada geleneklere sadakat kadar zamanın ruhuna göre hareket etmek gerekiyordu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve rehberliğinde öyle yaptık. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi çerçevesinde barışın ve huzurun arayışında olduk" ifadelerini kullandı.





8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığı Dışişleri Bakanlığı bayrağını Hakan Fidan'a devrettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır. Esasen Hariciyemiz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT), çalışma ilkeleri ve kurum kültürleri itibarıyla birbirine benzeyen büyük Türk milletinin hizmetkarı 2 güzide kurumumuzdur. En zor coğrafyalarda, en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım" dedi.



'MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUNU İLERLETECEĞİM'

Bakan Fidan, MİT'te 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevinin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Çavuşoğlu ile arkadaşlığının üniversite zamanlarına kadar uzandığını kaydeden Fidan, "Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığı ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi devlet adamı, siyasetçi ve en önemlisi insan ve dost olarak her zaman üstün meziyetler ortaya koymuştur. Yine benim için önemli bir husus 2003 yılında TİKA Başkanlığı'na atanmamla başlayan son 20 yıllık süreçte çok yakın çalıştığım ve bütün mensuplarının dünyanın her tarafında fedakarlıklarına bizzat şahit olduğum pek çok mensubunu ismen tanıdığım Hariciyemizin sorumluluğunu almaktır. Bugün Cumhuriyet'imizin 100'üncü, Hariciye Teşkilatı'mızın temellerinin atılmasının 500'üncü yıl dönümünde aranıza katılmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu görevim esnasında milletimizin büyük bir takdirini kazanarak yeniden seçilen Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun bir şekilde devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Devletimizin, her türlü etki alanından bağımsızlığı ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.