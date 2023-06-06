Faik Öztrak 'baba-oğul' arasına girdi! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'na olay gönderme: "CHP bir çadır partisi değildir"

Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de kriz baş gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu önce tüm MYK'nın istifasını alıp "Koltuğu bırakmayacağım" mesajı verdi sonra da koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.
Sürecin devamında CHP Parti Meclisi'ni toplayıp parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayan Kılıçdaroğlu, A Takımı'nda İmamoğlu'na yakın hiçbir isme yer vermedi.
"YERİNİ BİL EKREM, SINIRI AŞMA" MESAJI
CHP liderinin 28 Mayıs sonrası Ekrem İmamoğlu'nun medyaya yansıyan tavırlarından rahatsız olduğu konuşuluyor. Öte yandan liste hamlesiyle İmamoğlu'na "yerini bil, sınırı aşma" mesajı veren Bay Bay Kemal, İmamoğlu'nun eş genel başkan edasıyla hareket edişi ve genel merkeze vesayet kurmaya çalışan hamlelerinden de hoşnut değil.
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP adım adım kongreye gidiyor.
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM toplantısında yapılan değerlendirmeler üzerine, partideki kongre sürecinin bugün itibariyla başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.
ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA: "CHP ÇADIR PARTİSİ DEĞİL, KİMSE AKLININ ESTİĞİ GİBİ KARAR ALAMAZ"
Faik Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı iddia ediliyor. Kurultay tarihi netleşti mi?" sorusu da yöneltildi.
Soru sonrası "CHP bir çadır partisi değildir" diye çıkışan Öztrak, alt metninde Ekrem İmamoğlu'na bolca gönderme içeren bir yanıt verdi.
CHP Parti Sözcüsü ifadeleri kullandı;
"CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın. Genel Başkanımız, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle, örgütümüzle sorunlar, meseleler hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir."