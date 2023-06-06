Faik Öztrak 'baba-oğul' arasına girdi! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İmamoğlu'na olay gönderme: "CHP bir çadır partisi değildir"

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP adım adım kongreye gidiyor.



CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, PM toplantısında yapılan değerlendirmeler üzerine, partideki kongre sürecinin bugün itibariyla başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.





ÖZTRAK'TAN İMAMOĞLU'NA: "CHP ÇADIR PARTİSİ DEĞİL, KİMSE AKLININ ESTİĞİ GİBİ KARAR ALAMAZ"

Faik Öztrak'a "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre istifa etmeyi düşünüyor mu? Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı yaşandığı iddia ediliyor. Kurultay tarihi netleşti mi?" sorusu da yöneltildi.



Soru sonrası "CHP bir çadır partisi değildir" diye çıkışan Öztrak, alt metninde Ekrem İmamoğlu'na bolca gönderme içeren bir yanıt verdi.



CHP Parti Sözcüsü ifadeleri kullandı;



"CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın. Genel Başkanımız, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle, örgütümüzle sorunlar, meseleler hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir."