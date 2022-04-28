CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek

Büyükşehir Belediyesi, bu 5 ismin gidiş dönüş uçak masraflarını ve İzmir'deki otellerde 2 günlük konaklamalarını bütçesinden karşılayacak. Bu arada Paris'ten gelecek akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Yasmine Siblot'un daha önce Ayşen Uysal ve diğer imzacı akademisyenlerin kamudan ihracına neden olan sözde Barış Bildirisi'ne yurt dışından destek veren isimlerden biri olduğu da anlaşıldı.