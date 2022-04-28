CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılın büyük bölümünü Paris'te geçirmesine rağmen Grand Plaza şirketinden maaş ödediği sözde Barış Bildirisi imzacısı olan KHK'lı Prof. Dr. Ayşen Uysal'la ilgili yine çok konuşulacak bir adım attı.
En son Uysal'a maaş ödemeye devam etmek için şirketteki görev süresini Nisan 2023'e kadar uzatan Başkan Tunç Soyer, şimdi de Uysal'ın Paris'ten arkadaşlarını İzmir'de özel olarak ağırlayacak.
PKK'LI PROF'A PARA AKIYOR
Büyükşehir Belediyesi Akdeniz Akademisi tarafından Prof. Dr. Ayşen Uysal öncülüğünde 11-12 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek 'Kent, Mekân ve Toplumsal Eşitsizlikler Sempozyumu'na Uysal'la birlikte Paris'ten biri sözde Barış Bildirisi destekçisi olan 5 öğretim üyesi de konuşmacı olarak katılacak.