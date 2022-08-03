CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminin işçi kıyımı operasyonu! Oyunu AK Partili Mehmet Tevfik Göksu deşifre etti

Burada şu manipulasyonu yapıyorlar; Sanki anlamayacağız. Bizim belediyemizde 85 bin kişi çalışıyor. 50 bin kişiyi nasıl alacağız diyorlar. Zaten oyunu orada kuruyorsunuz. Bir işin bir ihalenin yüzde 70'i personel giderinin altındaysa personel kiralaması yapabilirsin ve o sizin kadronuzda gözükmez.

Bizim söylediğimiz rakam resmi İstanbul Belediyesine 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle giriş yapılan personel sayısı.