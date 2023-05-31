İYİ Parti'de iç hesaplaşma! Kurultayda Meral Akşener'in karşısına aday çıkaracaklar!

Toplantıda ayrıca 24 ve 25 Haziran'da yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı.

AKŞENER'İ GENEL BAŞKANLIĞI KAYBETME KORKUSU SARDI

Kulislere göre, kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak delege sistemi ve Meral Akşener'in varlığından ötürü bu hareketlenmenin bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği dile getirildi.