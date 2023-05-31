İYİ Parti'de iç hesaplaşma! Kurultayda Meral Akşener'in karşısına aday çıkaracaklar!

Alınan ağır yenilgi sonrası parti içerisinde hareketlilik yaşanırken Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener'e istifa çağrısı yaparken kulis bilgilerine göre Akşener'e muhalif ekibin kurultayda yeni bir aday çıkaracağı dilden dile konuşulmaya başlandı.
MUHALİFLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK
Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti içi muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU HAZIRLIĞI!
Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerden gelen bilgilere göre Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekibin bugün İstanbul'da bir toplantı yapacağı öğrenildi.