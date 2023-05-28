Son dakika: Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası Akşener'den Başkan Erdoğan'a seçim tebriği

Türkiye, ikinci yüzyılının en önemli dönemeci için bugün sandık başına gitti. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi için vatandaş oyunu verdi, milli irade tecelli etti.
Açılan sandıklardan çıkan sonuç neticesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.
"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Zafer konuşmasını Kısıklı'da yapan Erdoğan, "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim? Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız. Hep bu sevda burada bitmez dedik. Biz hep bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik" ifadelerini kullandı.
"SAYIN ERDOĞAN'I TEBRİK EDİYORUM"
Tüm bu yaşananların gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, seçim sonuçlarının ardından "Erdoğan'ı tebrik ediyorum." dedi.
Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Bütün bir seçim boyunca sizler kanalıyla görüşlerimizi hayallerimizi, gördüklerimizi projelerimizi milletimize sizin kanalınızla ulaştırmaya çalıştık. Bütün basın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu tamamlamış bulunuyoruz. Sandıklarda görev yapan müşahitlerimize, avukatlarımıza, sandıklara giderek oy kullanan partilerimize ve her yaştan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum, en çok gençlere ve kadınlara ayrıca teşekkür ediyorum.
Milletimiz her zamanki gibi demokratik hakkını kullandı. Allah her bir vatandaşımızdan razı olsun, biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır seçim gündemi var bu gündem Türkiye'yi çok yordu. Aylardır seçimin gölgesinde kalan birçok sorunumuz var başında ekonomi geliyor. Bu yüzden şimdi artık vakit kaybetmeden bu sorunlara eğilme zamanı geldi. Bizde milletimizin bizlere verdiği muhalefet görevini aynı ciddiyetle, seçmen velinimettir anlayışı ile yürüteceğiz.
Seçmen bizim için en halis ölçüttür. Millet iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. Bize düşen mesajı anlamak anladıktan sonra gereğini yapmaktır. İYİ Parti olarak kimsenin şüphesi olmasın.
"BİZ İLK GÜNDEN BERİ MİLLETİMİZİN SESİNİ DİNLEYEREK HAREKET ETTİK"
Bir yenilmişlik, kaybetmişlik hissi ille karamsarlık hissetmesin, eğer demokrasiye inanıyorsak seçimlerin demokrasilerde en temel gösterge olduğunu unutmamalıyız. Uzun yıllar üniversitelerde inklap tarihi hocalığı yaptım. Demokrasilerde her bir eylemin tartışılabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir tek konuya itiraz edilemeyeceğini o da hür irade ile sandığa atılmış seçmenin oyunun sonuçlarıdır. Millet iradesi başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik.
Zaman zaman çok ağır eleştirilere maruz kaldık. Pek çok bedel ödedik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz milletimizin geleceğine yönelik hiçbir korkunun esiri olmasına izin vermeyeceğiz. Biz hala buradayız. İYİ Parti'nin mensupları burada Meclis'te.
Biz üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye milletimiz bize destek olduğu sürece devam edeceğiz. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.