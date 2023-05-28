İYİ Partili Ethem Baykal, Meral Akşener'i istifaya davet etti: Bahar gelmedi

"AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"
İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ethem Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming." mesajını verdi.
2019'da İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Akşener, AK Parti'yle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef almış ve aklınca "Game of Thrones" dizisinden replikle sözde gönderme yaparak "Winter is coming" yani "Kış geliyor" ifadesini kullanmıştı.