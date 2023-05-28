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    • 29.05.2023 01:59
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    • 29.05.2023 01:59
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    İYİ Partili Ethem Baykal, Meral Akşener'i istifaya davet etti: Bahar gelmedi

    Başkan Erdoğan yüzyılın en önemli seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı. Başkan Erdoğan'ın yeniden seçilmesi ise muhalefetin ayarlarıyla oynadı. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ethem Baykal sosyal medya hesabından, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener’e istifa çağrısı

    8'li koalisyon 28 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın elde ettiği tarihi zafer sonrası çöktü. Parti içi sorgulamaya giden süreç sonrası İYİ Parti iyice karıştı. Milletin gözünün içine baka baka HDPKK ile ittifak yaparak yalan söyleyen koalisyondan flaş açıklamalar peş peşe geldi.



    "AKŞENER'İ İSTİFAYA DAVET EDİYORUM"
    İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Ethem Baykal, "Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Bahar gelmeden bitti. Yaz muhalefetle geçer. Winter is coming." mesajını verdi.


    2019'da İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Akşener, AK Parti'yle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef almış ve aklınca "Game of Thrones" dizisinden replikle sözde gönderme yaparak "Winter is coming" yani "Kış geliyor" ifadesini kullanmıştı.



        HDPKK İLE DÜŞEN MASKE
        Öte yandan söylediği bütün sözleri yutan Akşener'in milliyetçi kişiliği HDPKK ile koasliyonda yer alması ile sık sık sorgulanmış ve parti içinde öfkeyle karşılanmıştı.



        "BAHAR GELMEDEN BİTTİ"
        Baykal'ın paylaşımında yer alan "BAHAR GELMEDEN BİTTİ" ifadesi ile CHP de nasibini aldı.

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