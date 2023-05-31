MİT'ten kaçar mı be! Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist tanınmamak için saç ektirip, protez göz taktırmış

2 TERÖRİST TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

TANINMAMAK İÇİN PROTEZ GÖZ VE SAÇ EKİM İŞLEMİ

Sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.