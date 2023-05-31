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    • 31.05.2023 10:09
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    MİT'ten kaçar mı be! Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist tanınmamak için saç ektirip, protez göz taktırmış

    Konya'da seçim günü için eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyeleriyle ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan teröristlerin sözde lideri A.H.’nin tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    MİT’ten kaçar mı be!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde eğitim görüp, tekrar Türkiye'ye dönen ve Konya'ya yerleşen A.H.'nin, kentte grup oluşturduğu ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için eylem hazırlığı yaptığını tespit etti.

    Ekipler, geçen hafta perşembe günü operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde 6 farklı adrese baskın yapıldı.

    A.H. ile Konya'da irtibat kurduğu ve Suriye'de DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği belirtilen H.E. ve Y.B., M.C., S.P. ve Z.D. gözaltına alındı. Örgütün sözde lideri A.H.'nin eylem için mühimmat temin etmeye çalıştığı belirtildi.

    2 TERÖRİST TUTUKLANDI
    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H. ile H.E. tutuklandı, Y.B. yurt dışı yasağıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

    TANINMAMAK İÇİN PROTEZ GÖZ VE SAÇ EKİM İŞLEMİ
    Sözde lider A.H.'nin Türkiye'ye geldikten sonra tanınmamak için saç ektirdiği ve çatışma bölgesinde kaybettiği bir gözünün yerine protez taktırdığı öğrenildi.

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    Hücre lideri deşifre oldu... Kod adı: Taner Sezgin
    Haberler Güncel MİT'ten kaçar mı be! Seçimde eylem hazırlığı yapan DEAŞ’lı terörist tanınmamak için saç ektirip, protez göz taktırmış
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