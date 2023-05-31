HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

"CUMHURBAŞKANI BENİM İÇİN İKİNCİ ABDULHAMİD HAN"

Esnaf Özdemir, Başkan Erdoğan'nın kazanmasının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması beni çok mutlu etti. Cumhurbaşkanı benim için ikinci Abdulhamid Han. Çünkü dik durup yolundan şaşmayan bir lider. Bize tam böyle bir lider lazım. Bazıları gelip benle fotoğraf çektirdi. Bana helal olsun gerçekten halen böyle yürekli insanlar varmış dediler. Gençler pazarayken yanıma geldi. Benim bu çıkışımdan dolayı oy verirken AK Parti'ye atacağını söyledi" dedi.