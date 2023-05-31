HDP ile olan ittifaka tepki göstermişti! Esnafa ağır hakaretler yağdıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açıldı

Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimlerine hazırlanırken İBB Başkanı İmamoğlu, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 8'li koalisyonun adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına sahada dolanıyordu.
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı hayaliyle İstanbul'a hizmet etmeyi unutan İmamoğlu'nun durağı Bayrampaşa'daki Halk Pazarı oldu. Ziyaret esnasında esnafın terör tepkisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafa parmak sallayarak "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" söyleriyle saldırdı. Bunun üzerine esnaf Mehmet Özdemir avukatları aracılığıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret davası açtı.
25 yıldır pazarda esnaf olduğunu dile getiren Mehmet Özdemir, "Biz gerekeni yapıp İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mahkemeye verdik, biz davamızın peşindeyiz. Bana hakarette bulunduğu için adli sürecimiz devam ediyor. Bana birçok vatandaş gelip dik duruşumdan dolayı tebrik etti. O gün gece 12'ye kadar telefonlarım çaldı arayıp tebrik ettiler."