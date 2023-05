Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar

KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR

Girdiği 12. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadelerini kullanarak koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...

Ancak daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. İmamoğlu daha sonra yaptığı bir açıklamada yine "Değişim" vurgusu yaparak "Daha hızlı koşarım" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI I VİDEO İZLE

KILIÇDAROĞLU YANDAŞI KADRİ GÜRSEL SEÇİMİN FATURASINI İKİ İSME KESTİ

Kılıçdaroğlu'nun akıbeti tartışmaya açılırken CHP'nin yayın organı Halk TV'de seçim mağlubiyetinin faturası 2 isme kesildi.

MERAL AKŞENER VE EKREM İMAMOĞLU

Kadri Gürsel seçimin kaybedilmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Ekrem İmamoğlu'nun rolü olduğuna dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.