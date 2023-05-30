Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar

AKŞENER VE İYİ PARTİ HATALI

Bunu bir teslim edelim Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday olsa %48 oy alamazdı. Kazanacak aday söylemi yanlış bir söylemdi. Bunu burada Akşener'in çok büyük bir hatası var. İkinci büyük hata ise Akşener ne ortak aday sürecini iyi yönetebildi ne de kendi partisi içindeki durumunu yönetebildi ne de 3-6 Mart krizini yönetebildi. Bir defa hata ararken İYİ Parti ve Akşener'in hatasını teslim etmek lazım."

Gürsel "Eğer Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçseydi Genel Başkanlıktan da istifa etmesi gerekirdi bu da kendini inkar etmek olurdu" dedi.