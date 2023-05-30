Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar

Türkiye Yüzyılı'nın kritik virajı olan 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla kazandı.
Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2.5 milyon oy ve %5 oranında fark atarken CHP'de değişim yüksek sesle dillendirilir oldu.
KILIÇDAROĞLU KOLTUKTAN KALKMIYOR
Girdiği 12. seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu'nun isitfa etmesi beklenirken "Yürüyüşümüz sürüyor ve buradayız" ifadelerini kullanarak koltuktan kalkmayacağının sinyalini verdi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI: HER ORTAMDA DEĞİŞİM...
Ancak daha önce Kılıçdaroğlu ile adaylık savaşı veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez CHP Genel Başkanlığı için kolları sıvadı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim." ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na bayrak açtı. İmamoğlu daha sonra yaptığı bir açıklamada yine "Değişim" vurgusu yaparak "Daha hızlı koşarım" dedi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN DEĞİŞİM ÇIKIŞI I VİDEO İZLE
KILIÇDAROĞLU YANDAŞI KADRİ GÜRSEL SEÇİMİN FATURASINI İKİ İSME KESTİ
Kılıçdaroğlu'nun akıbeti tartışmaya açılırken CHP'nin yayın organı Halk TV'de seçim mağlubiyetinin faturası 2 isme kesildi.
MERAL AKŞENER VE EKREM İMAMOĞLU
Kadri Gürsel seçimin kaybedilmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Ekrem İmamoğlu'nun rolü olduğuna dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalıştı.
Akşener'in kazanamaz aday söylemine gönderme yapan Kadri Gürsel, "Kılıçdaroğlu kazanamayacak aday olsa %48 oy alamazdı." dedi.
KAZANACAK ADAY SÖYLEMİ YANLIŞTI
Gürsel şunları söyledi;
"Kılıçdaroğlu'na kazandırmaktı aslında Millet İttifakı'nın yapması gereken şey. Ama Millet İttifakı'nda bir odak… İYİ Parti en başından itibaren kazanacak aday söylemiyle kendi içindeki sorunu Millet İttifakı'na ve muhalif seçmen tabanına projekte etti. Yani kendi içinde %25-30 kadarının Kılıçaroğlu'na oy vermeyeceğini tespit ediyorlardı.