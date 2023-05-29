8'li koalisyonda gerilim tavan! İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Akşener'in A takımından '3 Mart' göndermesi





İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ

"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.







Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.



Bu sözler 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne serdi.