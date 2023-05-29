8'li koalisyonda gerilim tavan! İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Akşener'in A takımından '3 Mart' göndermesi

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Öte yandan 12. yenilgisini alan CHP lideri için çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı.
Bir yandan da gözler İYİ Parti'ye çevrildi.
AKŞENER'DEN BAY BAY KEMAL'E DERİN GÖNDERME
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçip Başkan Erdoğan'ı tebrik etmiş, "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na derin bir göndermede bulunmuştu.
Yaşanan bu gelişme tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Merkezi'nden seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini vurgulayan bomba bir çıkış geldi.
Başrolde İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz var idi.
İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
"Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın" ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.
Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.
Bu sözler 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne serdi.