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    • 29.05.2023 22:32
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    8'li koalisyonda gerilim tavan! İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Akşener'in A takımından '3 Mart' göndermesi

    Türkiye sandık başına gitti, milli irade Başkan Recep Tayyip Erdoğan lehine tecelli etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyeti sonrası CHP'de kazan fokur fokur kaynarken 8'li koalisyonda da gerilim tavan yaptı. "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Meral Akşener'den sonra topa İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz girdi. Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti’den mağlup Kılıçdaroğlu’na bombardıman

    Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    Öte yandan 12. yenilgisini alan CHP lideri için çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı.



    Bir yandan da gözler İYİ Parti'ye çevrildi.

    AKŞENER'DEN BAY BAY KEMAL'E DERİN GÖNDERME
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçip Başkan Erdoğan'ı tebrik etmiş, "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na derin bir göndermede bulunmuştu.

    Yaşanan bu gelişme tüm sıcaklığını korurken İYİ Parti Genel Merkezi'nden seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğini vurgulayan bomba bir çıkış geldi.

    Başrolde İYİ Parti Kurucusu, Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Beyaz var idi.



    İYİ PARTİ FATURAYI KILIÇDAROĞLU'NA KESTİ
    "Yüz milyon kişi içerisinde bir kişi seçimi kaybedebilir. Bir kişi... Diyorlar ki o aday olsun mu? Bize soruyormuş gibi yapmayın"     ifadelerinin yer aldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeler içeren 3 Mart tarihli bir tweet alıntılayan Ümit Beyaz, tüm dikkatleri üzerine topladı.



    Beyaz, "Özür dileriz gençler! Bize soruyormuş gibi yaptılar. Geleceğinizden 5 yıl daha çalındı" sözleriyle seçimin Kılıçdaroğlu yüzünden kaybedildiğinin altını çizdi.

    Bu sözler 8'li koalisyonda derin kaosu da gözler önüne serdi.



        Öte yandan Ümit Beyaz'ın 3 Mart tarihli paylaşımını yeniden alıntılamasına dikkat çekmekte fayda var...

        Bilindiği üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart 2023 tarihinde 'kumar' ve 'noter' masası diyerek masayı dağıtmış, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.




        3 MART, KÜFÜR, KIYAMET...
        İlerleyen süreçte ettiği lafları yutan Akşener, Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisinin cumhurbaşkanı yardımcısı olması kaydıyla masaya geri oturmuştu.

        Akşener'in masayı dağıttı o günlerde CHP ve diğer koalisyon bileşenleri İYİ Partililere demediğini bırakmamış, küfürler havada uçuşmuştu.
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        Ekrem’den Kılıçdaroğlu’na gönderme
        Haberler Güncel 8'li koalisyonda gerilim tavan! İYİ Parti'den mağlup Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Akşener'in A takımından '3 Mart' göndermesi
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