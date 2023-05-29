28 Mayıs depremi! Sadece CHP'de değil İYİ Parti'de de kazan kaynıyor... Akşener'in ekibinde peş peşe istifalar

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
Öte yandan 12. yenilgisini alan için çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'değişim' çağrısının etkileri sürerken topa CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi girdi.
Hamzaçebi, "Kimse bu sonuçlardan bir başarı öyküsü yaratmaya kalkışmasın. Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır. Ciddi bir değerlendirme zorunludur" diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti.
Bir yandan da gözler İYİ Parti'ye çevrildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun aldığı yenilgi sonrası kamera karşısına geçip Başkan Erdoğan'ı tebrik etmiş, "Biz ilk günden beri milletimizin sesini dinleyerek hareket ettik. Pek çok bedel ödedik" diyerek Kılıçdaroğlu'na derin bör göndermede bulunmuştu.
İSTİFA ET AKŞENER
İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ethem Baykal da Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden istifa çağrısı yapmıştı.