28 Mayıs depremi! Sadece CHP'de değil İYİ Parti'de de kazan kaynıyor... Akşener'in ekibinde peş peşe istifalar

Türkiye Yüzyılı için en kritik virajlardan biri olarak görülen 2023 seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.



Öte yandan 12. yenilgisini alan için çanlar çalıyor. Kılıçdaroğlu her ne kadar da "mücadeleye devam" deyip koltuğunu bırakmayacağını dile getirse de CHP içinde kazan kaynamaya başladı.