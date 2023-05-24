Kılıçdaroğlu "Terör örgütüne karşı çıkan kişi" diyerek aklamıştı! Sezgin Tanrıkulu'nun dosyasını açtık: CIA 705, HDPKK, SİHA düşmanlığı...

Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yalana dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun BABALA'da yaptığı açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serildi.
Son günlerde HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı ve Kandil'den şahsına gelen destek açıklamalarını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu, kendisine Sezgin Tanrıkulu ile ilgili yöneltilen bir soruya akla ziyan bir yanıt verdi.
Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı Tanrıkulu'na arka çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tanrıkulu, Diyarbakır'da baro başkanlığı yaptı. Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı. Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim" dedi.
PKK'NIN KURULDUĞU KÖYE GİDİP BAHAR VADETTİ!
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun "Terör örgütüne karşı çıkan kişidir" dediği Sezgin Tanrıkulu, geride bıraktığımız günlerde PKK'nın kurulduğu ve örgüt için büyük önem taşıyan Diyarbakır'ın Fis Köyü'ne gitmiş, "15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek." ifadelerini kullanmıştı.
CIA KOD 705: TANRIKULU DOSYASINI AÇTIK
Takvim.com.tr, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtı.
İşte CIA kod TR 705'in kirli, karanlık ve rezil sicili...
PKK'NIN YALANINA SARILDI
Tanrıkulu terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurmuştu. Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırmıştı.