Kılıçdaroğlu "Terör örgütüne karşı çıkan kişi" diyerek aklamıştı! Sezgin Tanrıkulu'nun dosyasını açtık: CIA 705, HDPKK, SİHA düşmanlığı...

Türkiye 28 Mayıs'a giderayak 8'li koalisyonun yalana dayalı kirli siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun BABALA'da yaptığı açıklamalarla bir kez daha gözler önüne serildi.







Son günlerde HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakı ve Kandil'den şahsına gelen destek açıklamalarını perdelemek isteyen Kılıçdaroğlu, kendisine Sezgin Tanrıkulu ile ilgili yöneltilen bir soruya akla ziyan bir yanıt verdi.







Terörist cenazelerinde boy gösteren, TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan, tescilli SİHA düşmanı Tanrıkulu'na arka çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Tanrıkulu, Diyarbakır'da baro başkanlığı yaptı. Terör örgütünün en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı. Terör örgütüne karşı çıkan kişidir. Bunu bilmenizi isterim" dedi.