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    • Güncel
    • 22.08.2022 18:32
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    • 22.08.2022 18:48
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    CHP'nin HDPKK komiseri SİHA Sezgin! Bölücü kebapçı Tanrıkulu'ndan sırtını PKK/YPG'ye yaslayan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret

    CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki organik bağ günden güne kuvvetleniyor. 'Bölücü kebapçı' lakabıyla bilinen, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranan ve terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunan HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyarete gitti. Öte yandan Sırtını PKK/YPG'ye yaslayan terör suçlusu HDP'lilere ziyarete giden SİHA Sezgin'e tepkiler büyük. Bilindiği üzere Tanrıkulu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğuu belirten bir tutum sergilemiş, terörist cenazelerinde de boy göstermişti.

    takvim.com.tr
    CHP’nin HDPKK komiseri SİHA Sezgin!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP arasındaki yakınlaşma sürüyor.

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'yı açıkça destekleyerek terör suçu işleyen HDP'li Aysel Tuğluk, Figen Yüksek Dağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Tanrıkulu'na birçok vatandaş tepki gösterdi.

    TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
    Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

    Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

    İşte terör destekçisi HDP'lilerin kirli sicili


    Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk

    Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Tabanımız PKK tabanı, ondan etkilenen, ona sempati ile bakan bir taban. Dolayısı ile o taban bizim politikalarımızı etkiler tabi." sözleri ve birçok PKK propagandası ile biliniyor.

    Tuğluk, bu demeçleri ve PKK'lıların cenaze törenine katılması nedeniyle "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ceza almıştı.


    Sırtını PKK/YPG'ye yaslayan HDP'li bölücü Figen Yüksekdağ

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "terör örgütü yöneticiliği", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak" suçlarından yargılanıyor.

    Yüksekdağ, "Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye PYD'ye yaslıyoruz." sözleri ile terör örgütü PKK'ya açıkça destek vermişti.


    Terör destekçisi Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak

    Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay ceza almıştı. Kışanak, "...Sayın Öcalan, yaşamını yitiren gerillalar..." ve "...Bu halk, önderinin özgürlük mücadelesi ile kendisinin özgürlük mücadelesini birbirinden ayırmayacak kadar bilinçlidir" gibi terör destekçisi ifadeler sarf etmişti.


        Fotoğrafta: Terörist cenazesinde boy gösteren CHP'li Sezgin Tanrıkulu

        BAHÇELİ'NİN "BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR" SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
        Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olan ve SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.

        Tanrıkulu'na ait Kevok Ocakbaşı isimli mekanda çıkan kavga sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha gündeme geldi.

        Bilindiği üzere Sezgin Tanrıkulu'nun Beyoğlu'ndaki Kevok Ocakbaşı isimli mekanının yanı sıra İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimli bir işletmesi daha bulunuyor.
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        Haberler Güncel CHP'nin HDPKK komiseri SİHA Sezgin! Bölücü kebapçı Tanrıkulu'ndan sırtını PKK/YPG'ye yaslayan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret
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