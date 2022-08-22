CHP'nin HDPKK komiseri SİHA Sezgin! Bölücü kebapçı Tanrıkulu'ndan sırtını PKK/YPG'ye yaslayan terör suçlusu HDP'lilere ziyaret

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP arasındaki yakınlaşma sürüyor.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'yı açıkça destekleyerek terör suçu işleyen HDP'li Aysel Tuğluk, Figen Yüksek Dağ ve Gülten Kışanak'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Tanrıkulu'na birçok vatandaş tepki gösterdi.



TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET

Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini açıkladı.



İşte terör destekçisi HDP'lilerin kirli sicili





Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk



Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, "Tabanımız PKK tabanı, ondan etkilenen, ona sempati ile bakan bir taban. Dolayısı ile o taban bizim politikalarımızı etkiler tabi." sözleri ve birçok PKK propagandası ile biliniyor.



Tuğluk, bu demeçleri ve PKK'lıların cenaze törenine katılması nedeniyle "Terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan ceza almıştı.