CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin en büyük yancılarından olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine Türkiye karşıtlarının yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'lardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu 2022'nin ilk gününde 'dost'larına koştu.