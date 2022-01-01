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    • 01.01.2022 21:47
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    CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti!

    Terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'lardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu yeni yılın ilk gününde 'dost'larına koştu. Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    Siza Sezgin dostlarına koştu

    Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin en büyük yancılarından olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine Türkiye karşıtlarının yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'lardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu 2022'nin ilk gününde 'dost'larına koştu.

    DEMİRTAŞ, KAVALA VE KOZAĞAÇLI'YA ZİYARET
    Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini bildirdi.

    ÖNCE DEMİRTAŞ
    Sezgin Tanrıkulu "Yeni yılın ilk gününde Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğim sevgili Selahattin Demirtaş'ın herkese mesajı var." dedi.

        "MESAJINI PAYLAŞMAK BOYNUMUN BORCU"
        Selahattin Demirtaş'ın kendisine bir not yazıp imzaladığı fotoğrafı paylaşarak, "Sevgili dostum Selahattin Demirtaş'ın herkese iletmemi istediği yeni yıl mesajını da burada paylaşmak boynumun borcu." sözlerini ekledi.

        SONRA KAVALA VE KOZAĞAÇLI
        Tanrıkulu daha sonra "Yeni yılın ilk gününde 2. ziyaretimi Silivri Cezaevine yaptım. Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'nın selamları var…" paylaşımını yaptı.

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