CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret etti!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin en büyük yancılarından olan CHP'li Sezgin Tanrıkulu yine Türkiye karşıtlarının yanında olduğunu bir kez daha kanıtladı.
PKK'ya ağır darbe vuran SİHA'lardan rahatsızlığını her fırsatta dile getiren CHP'li Sezgin Tanrıkulu 2022'nin ilk gününde 'dost'larına koştu.
DEMİRTAŞ, KAVALA VE KOZAĞAÇLI'YA ZİYARET
Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyaret ettiğini bildirdi.
ÖNCE DEMİRTAŞ
Sezgin Tanrıkulu "Yeni yılın ilk gününde Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğim sevgili Selahattin Demirtaş'ın herkese mesajı var." dedi.