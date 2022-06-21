Ocakbaşı işleten SİHA Sezgin'in oğlu Mitan Alican ikinci kez kavgaya karıştı! Bahçeli'nin kastettiği bölücü kebapçı CHP'li Tanrıkulu mu?

Türk savunma sanayisinin göz bebeği SİHA'larla ilgili skandal söylemleriyle bilinen ve geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar'ı yargılayacağına ima ederek skandal bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu kez de bir kavga olayı ile gündeme geldi.
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve Sezgin Tanrıkulu'na ait olduğu bilinen Kevok Ocakbaşı isimli mekanda dün akşam saatlerinde bir tartışma çıktı.
SİHA SEZGİN'İN OĞLU VE YEĞENİ BIÇAKLANDI
Ocakbaşının yakınındaki diğer mekan sahipleriyle münakaşaya giren Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu Mitan Alican Tanrıkulu ve yeğeni Mehmet Cemal Tanrıkulu bacaklarından bıçaklandı.
Sokağa taşan kavgaya polis müdahale ederken Mitan Alican Tanrıkulu ve Mehmet Cemal Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı.
MASA PAYLAŞIMI GERGİNLİĞİ
Öte yandan kavganın çıkış nedeninin diğer mekan sahipleriyle masa paylaşımında yaşanan gerginlikten dolayı olduğu öğrenildi.
Kavgaya ilişkin Oda TV'ye konuşan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Esnaf kavgası çıkmış. Doğrudur bıçakla bacaklarından hafif şekilde yaralanmışlar. Sağlık durumları şu an iyidir" ifadelerini kullandı.