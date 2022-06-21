Ocakbaşı işleten SİHA Sezgin'in oğlu Mitan Alican ikinci kez kavgaya karıştı! Bahçeli'nin kastettiği bölücü kebapçı CHP'li Tanrıkulu mu?

Türk savunma sanayisinin göz bebeği SİHA'larla ilgili skandal söylemleriyle bilinen ve geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar'ı yargılayacağına ima ederek skandal bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu kez de bir kavga olayı ile gündeme geldi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve Sezgin Tanrıkulu'na ait olduğu bilinen Kevok Ocakbaşı isimli mekanda dün akşam saatlerinde bir tartışma çıktı.