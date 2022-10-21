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    • Güncel
    • 21.10.2022 23:17
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    • 21.10.2022 23:32
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    CIA kod 705 kir, karanlık, rezalet! Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtık: Bölücü kebapçı, HDPKK'ya destek, SİHA hazımsızlığı, teröristler...

    CHP'nin HDPKK komiseri Sezgin Tanrıkulu'nun toplum vicdanını yaralayan skandalları bitmek bilmiyor. Tanrıkulu son olarak PKK'nın kimyasal silah yalanına sarılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösterdi. CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Sezgin Tanrıkulu'nun halkın sinir uçlarıyla oynayan her olayda parmağının bulunması ise manidar. Takvim.com.tr, bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtı. İşte CIA kod TR 705'in kirli, karanlık ve rezil sicili...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CIA kod 705 kir, karanlık rezalet! Dosyasını açtık

    Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları saymakla bitmiyor.



    PKK'NIN YALANINA SARILDI
    Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurdu.

    Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırdı.



    TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ
    CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.


        Sezgin Tanrıkulu ismi, SİHA düşmanlığıyla da ön plana çıkıyor...

        CHP'nin tartışmaların odağındaki ismi, iktidara geldikleri vakit ilk iş Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etti. Bu seviyesiz tutum toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılanırken akıllara daha evvelden de SİHA'ları hedef alan Tanrıkulu'nun hadsiz sözleri geldi.



        TERÖRLE MÜCADELE RAHATSIZ ETTİ
        SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı rahatsız olan CHP İstanbul vekili, "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi "çocuk oyuncağı", sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim" ifadelerini kullanarak algı oluşturmaya çalıştı.



        CIA AJANI
        Sezgin Tanrıkulu aynı zamanda bir CIA ajanı...

        CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Wikileaks'in ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde TR 705 kod adı verilen bir ajan olduğu ve CIA'nin güvenilir haber kaynağı olarak tanımlandığı ortaya çıktı.



        Bir dönem terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaptığı konuşulanlar arasında...

        Tanrıkulu, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarla görüştürülmemesini eleştirmiş, "Uzaya uydu göndereceksiniz, dünyanın en büyük ordusuna sahip olacaksınız, Gemlik'ten İmralı'ya bir koster gönderemeyeceksiniz." diye konuşmuştu.



            TERÖR SUÇLUSU HDP'LİLERE ZİYARET
            Daha önce terörist cenazesine katılan, SİHA'ları terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine şaşırtmadı.

            Tanrıkulu, HDP'li Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti.



            CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy göstermişti.


            BAHÇELİ'NİN BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR SÖYLEMİ VE SEZGİN TANRIKULU...
            Tüm bu gelişmeler dikkat alındığında Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söylemi bir kez daha önem kazanıyor.

            Terörle mücadeleden rahatsız olan, CHP'nin HDPKK komiseriymiş gibi davranıp SİHA'lara dil uzatan Tanrıkulu'nun Beyoğlu'nda Kevok Ocakbaşı, İstiklal Caddesi'ndeki Hazzo Pulo Pasajı'nda Yirmibir Kebap isimlerini taşıyan işletmeleri bulunuyor.

            Bahçeli'nin 'Bölücü Kebapçılar' söyleminin adresi böylelikle gün yüzüne çıkıyor.



                PKK PAÇAVRASI ÖNÜNDE KONSER VEREN AYNUR DOĞAN'A DESTEK
                Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda sahne almıştı. Tepkilere rağmen İBB'nin iptal etmediği konsere, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul vekili Hüda Kaya da katılmıştı.



                ERMENİ SOYKIRIMINI SAVUNUYOR
                Bölücü kebapçı lakaplı CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sözde Ermeni soykırımını savunanlar arasında.

                Tanrıkulu, 24 Nisan 1915 olaylarıyla ilgili olarak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Tanrıkulu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz." demişti.

                BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
                Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından sözde Ermeni soykırımıyla ilgili skandal ifadeler paylaşan Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatmıştı.


                DEMİRTAŞ, KAVALA, KOZAĞAÇLI...
                Sezgin Tanrıkulu, terör suçlarından tutuklu HDP'li Selahattin Demirtaş, Gezi Parkı ve 15 Temmuz darbe girişimindeki rolleri sebebiyle tutuklu bulunan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyarete gitmişti.
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                Haberler Güncel CIA kod 705 kir, karanlık, rezalet! Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtık: Bölücü kebapçı, HDPKK'ya destek, SİHA hazımsızlığı, teröristler...
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