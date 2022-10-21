CIA kod 705 kir, karanlık, rezalet! Sezgin Tanrıkulu dosyasını açtık: Bölücü kebapçı, HDPKK'ya destek, SİHA hazımsızlığı, teröristler...

Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olup, SİHA'larla ilgili skandal söylemlerde bulunan, HDP ile gönül bağı kurup terörist cenazelerinde boy gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun skandalları saymakla bitmiyor.
PKK'NIN YALANINA SARILDI
Tanrıkulu son olarak terör örgütü PKK'nın 'kimyasal silah' yalanına sığınarak, teröristlere ait görüntüleri izlediğini söyleyip, konuyu araştırmak için Meclis'e soru önergesi vereceğini duyurdu.
Atatürk'ün kurduğu partide şanlı Mehmetçiği karalayan bir üslup kullanıp, terör örgütünün yalanlarını savunan bir tutum sergileyen CHP'li Tanrıkulu, büyük tepki uyandırdı.
TERÖRİSTE 'AH'LAR 'VAH'LAR ÇEKTİ
CHP'nin HDPKK komiseri olarak bilinen, CIA'nin TR 705 kodlu ajanı olduğu ortaya çıkan Tanrıkulu, geride bıraktığımız haftalarda Diyarbakır'da iskeleti bulunan PKK'lı terörist üzerinden üzüntüsünü dile getirmişti. Teröristin cenazesinin ailesine teslim edildiği anları paylaşan CHP vekili, "Aah ahh" ifadelerini kullanmıştı.