CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun 'Fis' videosu yeniden gündem oldu!

Tanrıkulu, "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullanmıştı. Tanrıkulu'nun bu hareketi büyük tepki çekmişti.

İKİYÜZLÜ SİYASET

CHP'nin seçimler öncesi PKK'nın kurulduğu köyden "Bahar gelecek" mesajı vermesi ancak seçimlerde yaşanan yenilgi sonrası milliyetçi role bürünmesi ikiyüzlü siyaset olarak yorumlanırken vatandaşların da tepkisini çekti.