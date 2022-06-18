Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2022 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 12:08
    ABONE OL

    TR 705 kod adlı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı! Kimin adına konuşuyor: CHP mi CIA mi?

    Son dakika haberi! Türkiye'nin ürettiği SİHA'lara düşman olan ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye en yakın isimlerden biri olan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu skandal bir paylaşıma imza attı. Tanrıkulu, iktidara gelirlerse Selçuk Bayraktar’ı yargılayacaklarını ima etti.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Tanrıkulu’ndan skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı!

    Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi avukatlığını yapan ve Wikileaks'ın ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde de 'TR705' kod adı verilerek 'CIA'in güvenilir haber kaynağı' olarak tanımlanan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız" diyerek büyük bir skandal imza attı.

    AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan skandal paylaşıma tepki gösterdi.

    Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" ifadelerini kullandı.


        CHP'li isme sosyal medyadan tepki yağarken bir kullanıcı, "Selçuk Bayraktar'ı yargılayacak! olan Sezgin Tanrıkulu kimmiş CHP'li bir ağızdan öğrenelim. CHP'nin 24. Dönem Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz: "Sezgin Tanrıkulu, TR 705 koduyla çalışan CIA ajanıdır."demiş…" diyerek Tanrıkulu'nun ajanlık faaliyetleri yaptığını belirtti.



        Bir başka kullancısı ise bir sonraki seçimlere dikkat çekerek, "CHP''li Sezgin Tanrıkulu'nun iktidara gelince Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima etmesi bile önümüzdeki seçimlerin bir tercih değil vatan, millet ve devlet meselesi olduğunun kanıtıdır." dedi.



        "TR 705 kimin adına konuşuyor sizce, CHP or CIA?" diyen bir vatandaş ise Tanrıkulu'nun kirli siciline dikkat çekti.
            Bursa için güçlü işbirliği
            Haberler Güncel TR 705 kod adlı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı! Kimin adına konuşuyor: CHP mi CIA mi?
                SON DAKİKA