TR 705 kod adlı CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal Selçuk Bayraktar paylaşımı! Kimin adına konuşuyor: CHP mi CIA mi?

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi avukatlığını yapan ve Wikileaks'ın ortaya döktüğü Stratfor belgelerinde de 'TR705' kod adı verilerek 'CIA'in güvenilir haber kaynağı' olarak tanımlanan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız" diyerek büyük bir skandal imza attı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan skandal paylaşıma tepki gösterdi.
Özalan, "CHP iktidar olursa olabilecekleri paylaşan bir sayfaya Sezgin Tanrıkulu'nun yorumu! Adil yargılayacaklarmış! Selçuk Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar teröristleri vurdukça, ses Sezgin Tanrıkulu ve Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray'dan geliyor. Bunlar, bu ülkeye düşman!" ifadelerini kullandı.