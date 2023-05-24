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    • 25.05.2023 04:40
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    Mevsimlik milliyetçi CHP! Dün Göktürk bayrağı altında poz veren Canan Kaftancıoğlu bugün PKK elebaşı Sakine Cansız'ı savundu

    28 Mayıs'a günler kala CHP riyakar siyasette vitesi 5'e taktı. Geride bıraktığımız gün Azerbaycan ve Göktürk bayrakları altında 'milliyetçilik' pozları veren CHP'li Canan Kaftancıoğlu, bugün terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ı savundu. Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" dedi. Bu durum CHP'nin mevsimlik milliyetçiliğinin en somut delili olarak kayıtlara geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Kaftancıoğlu PKK elebaşı Sakine Cansız’ı savundu!

    İlk turda HDP ve Kandil'den kesintisiz destek alıp vaatler veren, ikinci tura giderayak da 'milliyetçi' kılığına bürünen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP, 28 Mayıs'a sayılı günler kala kirli siyasette vites yükseltti.

    CHP'li Canan Kaftancıoğlu, Babala TV yayınında terör örgütü PKK'nın kurucularından Sakine Cansız güzellemesi yaptı.



    Cansız ile ilgili daha evvel yaptığı paylaşımların arkasında olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.



    Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile ilgili yaptığı paylaşımları hatırlamakta fayda var;



    10 OCAK 2013: TERÖRİSTE 'DEVRİMCİ' GÜZELLEMESİ YAPTI
    "Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."



    11 OCAK 2013: TERÖRİST KAYBINI İNSANLIK KAYBI OLARAK TANIMLADI
    "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."


    İKİYÜZLÜ SİYASETİN BÖYLESİ!
    Daha önce defalarca kez devleti hedef alan, Ermeni soykırımı iftirasını atan CHP'li Canan Kaftancıoğlu geride bıraktığımız günlerde de Azerbaycan bayrağı ve kurt başlı Göktürk bayrağı eşliğinde yürüyerek poz vermişti.

    Bu durum CHP'nin ikiyüzlü siyasetini açığa çıkarırken büyük tepki uyandırmıştı.



        "KAFTANCIOĞLU'NU VATANSEVER DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"
        AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Son birkaç gündür CHP takiyye konusunda FETÖ'yü sollamak üzere. Pkk'lı Sakine Cansız'ı anarken bir anda "Asena Canan" oluvermiş! Bay Kemal partide vatansever bırakmadı, Canan Kaftancıoğlu'nu vatansever diye yutturmaya çalışıyorlar. Tarih, bunlar kadar ikiyüzlüsünü hiç görmedi." ifadeleriyle riyakarlığa tepki göstermişti.

        Gazeteci Nedim Şener, "Takiyye de olsa ateist Canan Kaftancıoğlu'na el açıp dua etmeyi, yalancı oruç tutmayı ve iftar açmayı öğrettikten sonra mehter marşıyla yürüten Türk milleti gerçekten çok büyük" ifadeleriyle Kaftancıoğlu'nu ti'ye almıştı.



        CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
        Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz yıllarda CHP'nin benimsediği takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

        "Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "
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