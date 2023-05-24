Mevsimlik milliyetçi CHP! Dün Göktürk bayrağı altında poz veren Canan Kaftancıoğlu bugün PKK elebaşı Sakine Cansız'ı savundu





Cansız ile ilgili daha evvel yaptığı paylaşımların arkasında olduğunu belirten Kaftancıoğlu, "Sakine Cansız Avrupa'nın orta yerinde infaz edilmiştir. Her ne olursa olsun hiç kimsenin infaz edilmesi yapılan işin yanlış olduğunu söylememe engel değil" ifadelerini kullandı.







Kaftancıoğlu'nun PKK'nın kurucularından Sakine Cansız ile ilgili yaptığı paylaşımları hatırlamakta fayda var;







10 OCAK 2013: TERÖRİSTE 'DEVRİMCİ' GÜZELLEMESİ YAPTI

"Üç kadın sözünü uzak, resmi, sıradanlaştırışı buluyorum. 'Üç devrimci kadın' denmeli. Devrimci oldukları için öldüler."







11 OCAK 2013: TERÖRİST KAYBINI İNSANLIK KAYBI OLARAK TANIMLADI

"İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti."