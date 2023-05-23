PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın koruması yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı." dedi.
Soylu şu ifadeleri kullandı;
"Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda: terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.
Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler"
HDP'NİN SANDIK GÖREVLİSİ
Söz konusu teröristin HDP'nin sandık müşahidi olarak görev yapması Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile olan işbirliğine son örnek oldu. Öyle ki HDP seçimlerde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.Terörist sandık başında HDP ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları için de görev almış oldu.