Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler"

HDP'NİN SANDIK GÖREVLİSİ

Söz konusu teröristin HDP'nin sandık müşahidi olarak görev yapması Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile olan işbirliğine son örnek oldu. Öyle ki HDP seçimlerde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.Terörist sandık başında HDP ile birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları için de görev almış oldu.