PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi





"KABUL ETMEYECEĞİZ" DEDİ, TEHDİT SAVURDU!

İktidarı faşistlike suçlayarak hedef almayı sürdüren Kalkan, "Böyle Kürt düşmanı bir yönetimi hiçbir biçimde kabul etmeyeceğimizi' herkesin duyup anlayacağı bir biçimde açıkça ilan etmeliyiz." diyerek ayaklanma çağrısı yaptı. Kalkan terör yandaşlarını, AK Parti ve MHP'ye karşı çıkmaya çağırdı.



Elebaşı Kalkan, şu ifadeleri kullandı;



"Fakat bunlardan önce ve de yaşadığımız bu günlerde yapabileceğimiz bir şey daha vardır. O da 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimini daha çok önemseyerek ve daha etkili bir seferberlikle çalışarak, 28 Mayıs günü Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini sağlamaktır. Kürt halkı olarak 14 Mayıs günü gösterdiğimiz seçim başarısını 28 Mayıs günü tamama erdirerek, Tayyip Erdoğan faşist diktatörlüğünü yıkmaktır.

Şüphesiz 28 Mayıs günü seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması demokratikleşme açısından çok şey ortaya çıkarmayabilir. Fakat Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedip yeniden cumhurbaşkanı olamaması, antifaşist demokrasi mücadelesinin geliştirilmesi açısından çok şey kazandırır. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmekten çok, Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir."