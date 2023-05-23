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    • 23.05.2023 19:54
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    • 23.05.2023 20:10
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    PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi

    "28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun, oy verilmesi için çalışın"  çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti. Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı. HDP'li Ferit Şenyaşar da "Değişim yoksa felaket var" tehdidi savurdu. Şenyaşar, "28 Mayıs'ta değişimi yapmak için elimizi taşın altına koyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz" dedi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    PKK çağrı yaptı HDP harekete geçti! Kılıçdaroğlu...

    Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyon oy fark atarak %49.52 oranını yakaladı. Cumhur İttifakı da Meclis'teki çoğunluğu elde ederek 7'li koalisyona üstünlük sağladı.



    Ancak 50+1 kuralından ötürü Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Bu noktada gözlerin çevrildiği isim olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci tur için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldı.



    Milli irade 28 Mayıs'ta tam anlamıyla tecelli edecek...



    Öte yandan 14 Mayıs'taki seçim CHP ve adına tam bir hüsranla sonuçlandı. CHP vekil sandalyelerini küçük ortaklarına kaptırdı. HDP'nin ise aldığı oylar bir önceki seçim aldıkları oyların altında kaldı.

    Tüm bu yaşananların gölgesinde HDP'nin ve Kandil'in Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. Bölücü partiye mensup isimler ve dağdaki elebaşları ikinci tura giderayak peşisıra destek açıklamaları yapıyor.



    PKK ELEBAŞI DURAN KALKAN: "ERDOĞAN'A KAYBETTİRMEK İÇİN KILIÇDAROĞLU'NA ÇALIŞMAK GEREKİR"
    Terör örgütü PKK'nın yayın organında yıllardır Selahattin Erdem mahlası ile yazı yazan teröristbaşı Duran Kalkan son yazısında Kılıçdaroğlu'na bir kez daha açık açık destek verdi.

    Başkan Erdoğan'ı hedef alarak bölücü tehditler savuran Kalkan, "Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir." dedi.



        "KABUL ETMEYECEĞİZ" DEDİ, TEHDİT SAVURDU!
        İktidarı faşistlike suçlayarak hedef almayı sürdüren Kalkan, "Böyle Kürt düşmanı bir yönetimi hiçbir biçimde kabul etmeyeceğimizi' herkesin duyup anlayacağı bir biçimde açıkça ilan etmeliyiz." diyerek ayaklanma çağrısı yaptı. Kalkan terör yandaşlarını, AK Parti ve MHP'ye karşı çıkmaya çağırdı.

        Elebaşı Kalkan, şu ifadeleri kullandı;

        "Fakat bunlardan önce ve de yaşadığımız bu günlerde yapabileceğimiz bir şey daha vardır. O da 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimini daha çok önemseyerek ve daha etkili bir seferberlikle çalışarak, 28 Mayıs günü Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesini sağlamaktır. Kürt halkı olarak 14 Mayıs günü gösterdiğimiz seçim başarısını 28 Mayıs günü tamama erdirerek, Tayyip Erdoğan faşist diktatörlüğünü yıkmaktır.

        Şüphesiz 28 Mayıs günü seçimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması demokratikleşme açısından çok şey ortaya çıkarmayabilir. Fakat Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybedip yeniden cumhurbaşkanı olamaması, antifaşist demokrasi mücadelesinin geliştirilmesi açısından çok şey kazandırır. Demek ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmekten çok, Tayyip Erdoğan'a kaybettirebilmek için 28 Mayıs seçimine seferber olmak ve Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışmak gerekir."




        HDPKK TOPYEKÜN KILIÇDAROĞLU İÇİN SAHADA
        "28 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu için seferber olun, Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi için çalışın"         çağrısı yapan ve seçimin Başkan Erdoğan lehine tecelli etmesi halinde sonuçları kabul etmeyeceklerini duyurup tehditler savuran PKK elebaşı Duran Kalkan'ın sözleri sonrası HDPKK tüm yıkım unsurlarıyla harekete geçti.

        Bu kapsamda HDP, HDK ve DTK, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na oy toplamak için sahaya inme kararı aldı.



        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken HDPKK'nın Şanlıurfa vekili Ferit Şenyaşar, PKK elebaşı Duran Kalkan'dan aldığı icazetle skandal açıklamalarda bulundu.



        "14 Mayıs'ta istediğimiz başarıyı yakalayamasak da ilk defa Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura bırakılmasına vesile olduk" diyen Şenyaşar, "Biz inançlıyız kararlıyız. Bu iktidarı değiştireceğiz başka çaresi yok" sözleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi.



            Teröristbaşı Duran Kalkan'ın "Erdoğan kazanırsa sonuçları kabul etmeyiz" tehdidine benzer bir çıkış yapan Şenyaşar şu sözleri sarf etti;

            "DEĞİŞİM YOKSA FELAKET VAR" TEHDİDİ
            28 Mayıs'ta Türkiye'de değişimi yaratacağız. Başka çare yok. Çünkü eğer iktidar yine seçimi kazanırsa ülkeyi büyük bir felaket bekliyor. Biz de 28 Mayıs'ta değişimi yapmak için elimizi taşın altına koyacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadelemizi büyüterek sürdürüyoruz.

            Değişim olacak! Yeter ki halk güvenip sandığa gitsin.
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Güncel PKK elebaşı Duran Kalkan'ın çağrısı sonrası Kılıçdaroğlu için sahaya indiler! HDP'li Ferit Şenyaşar'dan "Değişim yoksa felaket var" tehdidi
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