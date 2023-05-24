AK Parti'den milliyetçilik pozları kesen 7'li koalisyonun adayına ikiyüzlü siyaset tepkisi: "Kılıçdaroğlu'na HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?"

Türkiye, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor. Siyasi arena en hararetli günlerini geçirirken, ikinci tur çalışmaları da süratle devam ediyor.
SİNAN OĞAN BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK
Bu kapsamda 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.
"SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞA ÇIKAR" DİYEN ÜMİT ÖZDAĞ 7'Lİ KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
Oğan'ın kararını açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrilmişti. İlk tur öncesi, "CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan metnin 6'lı koalisyonun ortakları tarafından daha önce imzalanan metinle çelişmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
"HDP'YE Mİ YALAN SÖYLÜYOR, ZAFER PARTİSİ'NE Mİ YALAN SÖYLÜYOR?"
Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü ve milliyetçi seçmeni aldatmaya yönetlik siyasetine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" dedi.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Sahte bir Milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs'tan sonra. Sahte bir muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü döküman var. Bütün o dökümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi. Eğer bu açıklananlar doğruysa Zafer Partisi'ne vaat ettiği söylenen bakanlık ya da bir takım kurumlar söz konusuysa burada iki tane sonuç çıkıyor.