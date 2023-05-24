AK Parti'den milliyetçilik pozları kesen 7'li koalisyonun adayına ikiyüzlü siyaset tepkisi: "Kılıçdaroğlu'na HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?"

"HDP'YE Mİ YALAN SÖYLÜYOR, ZAFER PARTİSİ'NE Mİ YALAN SÖYLÜYOR?"

Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü ve milliyetçi seçmeni aldatmaya yönetlik siyasetine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Sahte bir Milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs'tan sonra. Sahte bir muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü döküman var. Bütün o dökümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi. Eğer bu açıklananlar doğruysa Zafer Partisi'ne vaat ettiği söylenen bakanlık ya da bir takım kurumlar söz konusuysa burada iki tane sonuç çıkıyor.