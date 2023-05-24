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    • 24.05.2023 13:57
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    AK Parti'den milliyetçilik pozları kesen 7'li koalisyonun adayına ikiyüzlü siyaset tepkisi: "Kılıçdaroğlu'na HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?"

    Son dakika haberi! İlk tur öncesi, "CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü siyasetine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" dedi.

    takvim.com.tr
    Bay Bay Kemal’e ikiyüzlülük tepkisi

    Türkiye, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor. Siyasi arena en hararetli günlerini geçirirken, ikinci tur çalışmaları da süratle devam ediyor.

    SİNAN OĞAN BAŞKAN ERDOĞAN'I DESTEKLEYECEK
    Bu kapsamda 5,17 oy oranına sahip olan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı.

    "SEÇİLİRSE İÇ SAVAŞA ÇIKAR" DİYEN ÜMİT ÖZDAĞ 7'Lİ KOALİSYONUN ADAYI KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK
    Oğan'ın kararını açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrilmişti. İlk tur öncesi, "CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse iç savaş çıkar" diyen Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Kandil'deki terör baronlarıyle kol kola yürüyen 7'li koalisyonun adayını destekleme kararı aldı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan metnin 6'lı koalisyonun ortakları tarafından daha önce imzalanan metinle çelişmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

    "HDP'YE Mİ YALAN SÖYLÜYOR, ZAFER PARTİSİ'NE Mİ YALAN SÖYLÜYOR?"
    Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü ve milliyetçi seçmeni aldatmaya yönetlik siyasetine tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?" dedi.

    Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

    Sahte bir Milliyetçilik üretmeye çalışıyor 14 Mayıs'tan sonra. Sahte bir muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Ama masada ortaklarıyla birlikte hazırladıkları bir sürü döküman var. Bütün o dökümanların karşısında bir mutabakatı tutuyor Zafer Partisi ile imzalıyor. Uçtan uca savrulan bir çizgi. Eğer bu açıklananlar doğruysa Zafer Partisi'ne vaat ettiği söylenen bakanlık ya da bir takım kurumlar söz konusuysa burada iki tane sonuç çıkıyor.

        Bunlar bir deklarasyon yapmışlar. Devleti yönetirken bile 6-7 Cumhurbaşkanı yardımcısı neyse ortak karar verecekti. Onların mutabık olmadığı konuda kendi Cumhurbaşkanı adayları herhangi bir karar veremeyeceklerdi. Böyle bir projeleri vardı. Şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Buradaki ortaya koyulan söylemler o masadakilerin birçoğunun söylemleriyle tabana zıt şeyler.

        İkinci bir durum da şu; Kılıçdaroğlu, Türkiye'de herhangi bir makama gelirse bunun bir milli güvenlik sorunu yaratacağını söylüyordu. Açık bir şekilde ifade ediyorlardı. Şimdi çıktılar onlar da Kılıçdaroğlu ile ittifak yaptılar.

        KILIÇDAROĞLU KİME YALAN SÖYLÜYOR?

        İttifak dediğimiz şey şudur; İttifak bazında, siyasi program bazında, siyaset yapma bazında bir tablodur. Dolayısıyla bugün Kılıçdaroğlu HDP'ye mi yalan söylüyor, Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?


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        Haberler Güncel AK Parti'den milliyetçilik pozları kesen 7'li koalisyonun adayına ikiyüzlü siyaset tepkisi: "Kılıçdaroğlu'na HDP'ye mi Zafer Partisi'ne mi yalan söylüyor?"
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